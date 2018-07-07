Туси, гуляй. Грустный праздник. Как Нижний Новгород прощался с ЧМ-2018

Уже через несколько часов этот факт станет реальностью — так долго ожидаемый турнир выйдет на финишную прямую. Вчера прошло футбольное прощание с Нижним Новгородом: четвертьфинал между Францией и Уругваем в последний раз привлек толпы фанатов из-за рубежа в этот город.



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Заключительные четыре матча между собой разделят Москва и Санкт-Петербург, поэтому путешественникам будет легче сконцентрироваться на достопримечательностях. Если в вас живут нотки интроверта, то посещайте такие места с самого раннего утра. Вы увидите все на рассвете, когда подходы к стадиону еще не перекрыты, а большое число фанатов не мешает. Да и романтику никто не отменял. Приехав в Нижний Новгород в 2 часа ночи, к 6 утра я вблизи рассмотрел стадион и посетил мост с видом на простирающуюся Волгу. Минус таких ночных путешествий — сломанный график сна: если нет денег на отель, то клевание носом на ближайшие часы обеспечено.

*** Чтобы попасть из Нижнего Новгорода в соседний Бор за максимально короткие сроки (12 минут), придется заплатить 100 рублей и проехать по канатной дороге. Пока туристы фотографировали вид из окна кабины, местные жители привычно смотрели на город с высоты птичьего полета. Но футбол обсуждали: «Сегодня же последний день чемпионата в НиНо, наконец-то вечные перекрывания улиц закончатся. Но все равно после работы пойду в фанку с ЧМ прощаться».

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Фан-зона в Нижнем Новгороде расположена в центре — на площади Минина и Пожарского. Рядом со входом на фестиваль болельщиков находятся и местный Кремль, и площадь с видом на широченную Волгу. К 12 дня она еще не открылась, но болельщики уже стекались на живописную местность. Цитата классика тут слишком актуальна: «Здесь все, кому по кайфу». Не только французы и уругвайцы, но и португальцы, японцы, сенегальцы, мексиканцы пришли сюда сделать памятные фотографии, а после и поговорить с российскими жителями. «Белжим но, Брэзил но, Раша ес», — парень не постеснялся своего акцента и подошел к южноамериканской паре, чтобы поговорить о фаворитах на выход в финал. А когда речь зашла о лучшем игроке турнира, не выдержал другой русский, сидящий недалеко от беседующих: «Акинфеев! Вот здесь его ноге надо памятник поставить, рядом с фигурой Чкалова!».

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С 13 часов город постепенно перекрашивался в синие цвета. Рестораны, бары, пиццерии, магазины — уругвайцы были везде, да и французы встречались часто. Возникал вопрос: как такое огромное число заграничного десанта попадет на трибуны арены, они же не резиновые? В голову приходил только один вариант — они забьют в фан-зону. Побывав там, я официально заявляю: иностранцев здесь было не больше, чем заслуженных мастеров спорта России по керлингу. Но и эти немногие фанаты в формах чужих стран снова и снова привлекали русских людей.

Например, чернокожий болельщик с шарфом Буркина-Фасо спокойно шел по дороге, пока его не остановила девушка с ребенком и младенцем в коляске. Сначала она сфотографировались с ним, потом поставила к мужчине своего сына, а потом долго показывала ему недочеты на фото. Африканец и требования женщины выслушал, и работу над ошибками провел, и устроил фотосессию с выстроившиейся очередью. Вот она, выдержка.

Кстати, многие приходили потусоваться сюда совсем не ради футбола: фотографии с иностранцами, совместные селфи с членами семьи на фоне плаката с Забивакой, покупка атрибутики — таков был план большей части пришедших. Выполнив задачу, они покидали фан-зону еще за час до игры Уругвая и Франции. И обвинять их не в чем: чемпионат мира — праздник не только для любителей футбола.

*** Сам футбол все смотрели по-домашнему: приходили, расстилали какие-нибудь пеленки и ложились на них, чтобы комфортно смотреть матч. По ходу встречи эта подстилка замещала кровать: дети не выдерживали нудного хода игры, засыпая на руках родителей. А просыпались всего дважды, и оба раза из-за французских болельщиков: гол Варана и результативный «чудо-сейв» Муслеры взрывал небольшую группу у самого экрана, отчего на 5 минут они заряжали кричалки.

Финальный свисток пришедшие встретили бурными овациями, а потом грустно побрели по городу. Было заметно, что атмосфера праздника смешалась с грустью. Фан-зона будет работать до 15 июля, но это уже не то.

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22:05, Московский вокзал. Сотни ожидающих своего рейса пассажиров с Fan ID на шее попросили работников из зала ожидания вывести на телевизоры матч Бразилии и Бельгии. Каждая из трех «комнат» болела по-своему: тихо, эмоционально, отдавая какие-либо симпатии одной из сборных, радуясь красивому матчу. Но везде конец был одним — сразу после финального свистка в зале прозвучали громкие аплодисменты, предназначенные Азару и компании. А потом вокзал погрузился в сон: до утра здесь можно было встретить Марсело, Роналду, Акинфеева, спящих на кафельном полу. «Вот и все. Больше не увидим мы здесь столько болельщиков», — грустно повторяли работники Ж/Д станции, каждый раз переступая через отрубившихся гостей города.

*** Подведем итоги. Отзывы в интернете говорят, что город полюбился иностранцам. Во многом благодаря своему контрасту. Да, эти мосты, захватывающие виды на Волгу, фуникулер — очень круто. Но именно благодаря Нижнему Новгороду турист увидел не только город с инфраструктурой спэшл фор ЧМ-2018, но и заглянул в русскую душу: многие иностранцы фотографировались напротив деревенских домиков-офисов, соседствующих через дорогу с новостройками. И в этом была какая-то своя магия.



Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press