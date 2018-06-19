Туси, гуляй. C детства за Панаму. Почему поддержка экзотической сборной – новый болельщицкий тренд.

«So warm. But it’s normal weather in Panama», — болельщики из далекой центральной Америки не скрывали радости, выходя с самолета на территорию сочинского аэропорта. Возможно, курортный город отлично подошел жизнерадостным фанатам маленькой страны. Поэтому на день юг России превратился в праздник, устроенный дебютантами ЧМ.

Типичная вечеринка с американцами

До матча оставалось еще четыре часа, а заокеанские болельщики уже устроили карнавал: то они фотографировались с желающими и специально для селфи раздавали парик-прическу Романа Торреса (99-килограммового капитана Панамы), то устраивали в Олимпийском парке барабанный марш.

За пределами «Фишта» с экзотическими приезжими пытались конкурировать бельгийские фанаты. И делали это отменно – посмотрите, как на перекличку у фуд-корта сбегался народ. Но уже на стадионе стало ясно – Panama win: гости из центральной Америки танцевали по-домашнему, заняв две трибуны внизу напротив друг друга. Бельгийцы же не забили положенный им сектор.

Панамский «Фишт»

Нужно было видеть, как панамцы встречали своих футболистов на разминке: самые активные фанаты «канальщиков» заняли нижние сектора напротив друг друга и соревновались в приветствиях своих парней. В итоге игроки поблагодарили участников саппорта после игры – они жали руки горластым соотечественникам и делали с ними фото. Но все это после матча. А во время встречи панамцы заразили большую часть пришедших – помогли танцы, игры на барабанах и активное общение у стадиона. «За Панаму, пацаны!» — так сборную-новичка поддерживали русские. Даже мальчишки в футболках Азара «переобувались» на ходу – они искренне расстраивались, когда мяч попадал к бельгийцам.

Показательный момент – 28-я минута, де Брюйне бьет штрафной. Болельщики из Бельгии вроде бы заводят свой мотив, но тонут в гуле «Фишта». Нет, не панамского: за североамериканцев болела огромная часть из 41 тысячи пришедших.

Игроки Панамы старались создать момент, особенно в первом тайме. Но им все время не хватало точности в завершающей стадии – то пас отдан не туда, то один игрок боится пойти в атаку самостоятельно. Но местные болельщики не стеснялись нового опыта, заводя трибуны каким-то необычно звучащим «Оле-оле-оле» и устраивали знаменитый исландский «ху!». Даже во втором половине встречи «канальщики» не унывали после бенефиса имени Лукаку и в припрыжку отмечали приезд в Россию – когда еще появиться возможность посетить чемпионат мира?

Секрет успеха

22:00, аэропорт Сочи. Матч между Англией и Тунисом транслируют в местном кафе. Тут собрались и панамские туристы, которые наблюдают за своими будущими соперниками. Игру они смотрели живо – жестикулировали, выговаривали пламенные речи на испанском и несколько раз скандировали название своей страны. Тут и становится понятно, почему панамцы так приглянулись жителям Сочи. Несмотря на разгромное поражение своей команды, жители далекой страны продолжали веселиться. Пожилые пары, красивые девушки и невысокие мужчины (на которых часто заглядывались россиянки) никому не отказывали в фотографиях и устроили карнавал на выезде.

Футбол — он и в Сочи футбол. Посетили ждут своих рейсов pic.twitter.com/m71npq4mg9 — Еженедельник«Футбол» (@ftbl60) June 18, 2018

Дальнейшие пункты панамского праздника – Нижний Новгород и Саранск. И теперь вывеска «Панама-Тунис» не видится как пранк, вышедший из-под контроля: болельщики из Центральной Америки устроят фестиваль веселья даже при меньшем десанте, чем у мексиканцев и колумбийцев.

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Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press