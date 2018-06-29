Туси, гуляй. Азиатский капут. За счет чего Южная Корея сумела отправить Германию домой

Сенсация группового этапа №1 – немецкая трагедия в Казани. В матче против Южной Кореи Йоахим Лев проиграл изначально, не придумав тактики на уничтожение главных достоинств будущего соперника. Теперь на страничке сборной Германии в Википедии впервые появилась надпись «не прошли в плей-офф ЧМ», а футбольный мир до сих пор обсуждает корейские умения, из-за которых немцы капитулировали.

1. Игра до конца

«Азиатские тигры» проиграли первые две встречи. Но теоретические шансы на выход в плей-офф сохранялись – для этого Швеции нужно было уступить Мексике с крупным счетом, и тогда итоговые 2:0 против Германии устроили бы команду Син Тхэ Ена. Естественно, перед матчем в такие чудеса нельзя было поверить без мощной дозы выпитого спиртного. Но Корея сумела устроить веселую концовку в своей группе, сражаясь за топ-16 до последнего. Слова голкипера Чжо Хен У в этом лишь убеждают: «Только после матча мы узнали о результате другой встречи. Мы были очень разочарованы, поэтому некоторые игроки и плакали».

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Так получилось, что и в футбольном плане корейская сборная тоже выложилась на максимуме возможностей. В матче со Швецией все решил единственный гол с пенальти в исполнении Гранквиста, но корейцы до конца боролись за ничью. Тяжело, через редкие контратаки, но боролись. А от безнадежных 0:2 против Мексики спас Сон Хын Мин, точно пальнувший в девятку из-за пределов штрафной площади Очоа. На минуточку, шла 93-я минута.

Верный способ победить нынешнюю Корею? Раздавить ее в определенном отрезке игрового времени: футболисты Ена еще не научились отыгрываться от парочки пропущенных голов. Но действующие (это ненадолго) чемпионы мира не забивали все 90 минут. Неужели немцы рассчитывали додавить выносливых корейцев в концовке и не знали того, как они умеют биться до последнего? Кара сработала как по расписанию — два мяча в сетку ворот Нойера влетели в компенсированное время.

2. Верховые победы, плотная защита

Средний рост защитников сборной Кореи – 180 см. При розыгрышах угловых им приходилось противостоять и 192-сантиметровым Гранквисту с Тойвонененом, и прыгучим, но небольшим по своей комплекции мексиканцам. Но итог был одинаковым – соперники проигрывали верховые единоборства после подачи высоких навесов в штрафную азиатов. Тут дело по большей части не во вратарских умениях Чжо Хен У – его партнеры в обороне просто снимали мяч с воздуха и возвращали его на землю.

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И вдруг на поле «Казань Арены» выходят немцы и зарабатывают 9 угловых у корейских ворот. Да, Вернер, Озил и компания наносили опасные удары после исполнения стандартов намного чаще, чем предыдущие соперники «азиатских тигров» по ЧМ. Но в целом защита надежно справлялась с подачами Крооса и выносила мяч на своих полузащитников, а те начинали контратаки.

Именно защита стала ключевым фактором неожиданной победы. Вспомните, как центрдефы Ен Гвон Ким и Хен-Су Чжан (в игре с Германией он был смещен ближе к середине поля) обкрадывали шведов в своей штрафной и нейтрализовывали опасные удары соперников. Этот дуэт и был заметен больше всего, помогая голкиперу не пропустить еще больше. Поэтому итоговый ноль в разнице забитых и пропущенных мячей — большая заслуга этих ребят. И как символично, что победный гол в ворота Нойера забил защитник Ким.

3. Слаженные командные действия

Сон Хын Мин – лидер сборной Кореи? Эту легенду азиатская сборная разрушила именно в матче против Германии. У «тигров» не существует коллектива из девяти полевых рабов, работающих исключительно на главного героя.

Безусловно, футболист «Тоттенхэма» — корейский детонатор, готовый «взорваться» в безнадежные для своей сборной минуты. Вспомните его гол-красавец в ворота Мексики. Но в первой игре 25-летний форвард не показал себя, отчего Корея и не набрала очков. Поэтому роль лидера по ходу турнира так и осталась вакантной: то Сон Мин Мун по левому флангу прорвется, то Чжа-Чхоль Гу сольный проход по центру соорудит. А самые опасные моменты создавались после дальних забросов со своей половины. Как видите, не до игры в лидеров.

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Если бы чемпионат мира структурно напоминал розыгрыш плей-офф в НХЛ и КХЛ, Корея бы не отпраздновала одну из главных побед в истории своего футбола: в серии из нескольких матчей против такого соперника им ловить нечего. Проблемы с выбором состава, спад лидеров, невезение, самоуверенность в отдельно взятом матче – в итоге эти проблемы сказались на заглохшем «движке» немецкой машины уже после трех матчей. А «азиатские тигры» оказались в нужное время и в нужном месте.

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Но ничего бы не случилось без самоотдачи и устранения неполадок по ходу самого турнира. Корейцы покинули Россию, но в очередной раз убедили всех футбольных нигилистов – чудеса реальны. А история их победы может стать важным уроком для страны-хозяйки ЧМ-2018 перед испанским экзаменом. Настроиться на один матч против любого соперника возможно, главное – извлечь пользу из работы над ошибками.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press