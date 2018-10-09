Тупой и еще тупее. Громкие скандалы с участием Кокорина и Мамаева

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев подтвердили статус одних из самых скандальных футболистов в России. С 2016 года у двух друзей никто не может отобрать этот титул, и, видимо, в ближайшее время он останется за ними.

Слишком близкие друзья

История начинается в 2012 году с того, что одно чешское издание, назвав российский футбол самым гомофобным в мире, привело в пример Александра Кокорина и Павла Мамаева как двух «героев». Один из чешских журналистов уже успел заявить, что футболисты якобы являются представителями нетрадиционной сексуальной ориентации и вместе провели отпуск в Чехии. Но, на самом деле, все вышло иначе.

Тогда еще нападающим московского «Динамо» Кокориным интересовался питерский «Зенит», но руководство бело-голубых отпускать своего звездного игрока не собиралось. Александр позже зашел на фан-сайт «Зенита» и обнаружил, что питерские болельщики не желают видеть в своей команде темнокожих и «голубых». Тогда футболист решил, так сказать, посмеяться над этими правилами и предложил своему другу Павлу Мамаеву помочь в этом деле. Игрок согласился.

Позже в социальных сетях появились фото двух футболистов из Майами. Игроки вместе делились с подписчиками своими фотографиями: Кокорин и Мамаев посещали игры баскетбольного клуба «Хит», грелись у бассейна, проводили весело время на вечеринках и затем ужинали. И все же в разговорах о двух «приколистах» не раз вспоминался данный случай.

Скандал века

Пока вся страна горевала из-за позорного поражения сборной России Уэльсу на Евро-2016 (0:3), Александр Кокорин и Павел Мамаев не унывали. Игроки отправились в Монте-Карло и устроили тусовку, которая превратилась в один из главных скандалов российского футбола. Позже появилась информация, что на банкет игроки потратили 250 тысяч евро.

Футболисты не остались безнаказанными за свое веселье. Оба были сосланы в молодежные составы своих команд: сначала «Краснодар» разобрался с Павлом Мамаевым, а затем «Зенит» сделал то же самое с Кокориным. Но нашлись и те, кто заступался за футболистов. Например, депутат ЛДПР Игорь Лебедев: «Это их честный заработок и официальные деньги, закона никто не нарушал, да и с точки зрения поведения ничего предосудительного».

Если Павла Мамаева наказание в «Краснодаре» не сильно задело, то Кокорин пытался оправдаться. Тем более Виталий Мутко тогда же заявил, что подобное будет учитываться при вызове в сборную. Нападающий начал оправдываться: «Кто-то праздновал день рождения, а мы просто находились там. Естественно, все видели эти заказанные бутылки, слышали гимн России, но зачем приписывать организацию всего этого нам? Мы не имеем никакого отношения ни к счетам за эту вечеринку, ни к ее антуражу, а на те деньги, о которых идет речь в СМИ, можно было бы купить не только шампанское, но и все это заведение».

Кстати, у футболистов нашелся еще один весомый защитник помимо депутата ЛДПР. За них вступился владелец того самого клуба, где проходила вечеринка, Twing Флавио Бриаторе, который заявил, что Кокорин и Мамаев не организовывали вечер и не употребляли шампанское. Но большинство россиян осталось при своем мнении и до сих пор припоминают игрокам этот скандал.

Круче Макгрегора и Хабиба

Пока во всем мире продолжали обсуждать итоги боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, а также произошедшее после него, Кокорин и Мамаев решили напомнить России, кто по-настоящему «достоин» всеобщего внимания. Футболисты пришли в московское кафе и своеобразно отпраздновали десятилетие своей дружбы.

Сотрудники решили, что игроки пьяны, так как их компания вела себя слишком шумно, заказав при этом только кофе. Успокоить двух друзей не удалось, и в дело вмешался один из постоянных клиентов кафе, чиновник Минпромторга Денис Пак. Он сделал футболистам замечание, но те неадекватно на него отреагировали и ринулись в настоящий бой, кидая в чиновника стульями.

Кроме того, позже выяснилось, что в драке пострадал еще один чиновник – гендиректор «НАМИ» (ведущая научная организация РФ в области развития автомобилестроения – Ред.) Сергей Гайсин. Позже обоим была оказана медицинская помощь. Паку сломали зуб и оставили синяки и ушибы.

Что касается мира футбола, то РФС не собирается наказывать футболистов, аргументировав это тем, что «контрольно-дисциплинарный комитет занимается только теми вопросами, которые относятся к матчам». «Зенит» и «Краснодар» также не стали влезать в конфликт, заявив, что игроки вправе проводить свои выходные, как они пожелают.

Самое интересное произошло потом. Полиция возбудила уголовное дело за побои. Вот, что заявило МВД:

«Между гражданином и двумя молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов. В настоящее время организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие данного преступления»

Позже адвокат Дениса Пака прокомментировал поступок Кокорина и Мамаева следующим образом:

«Кокорин и Мамаев издевались над моим клиентом по национальному признаку. Оскорбили его честь и достоинство. А когда Денис Климентьевич сделал им замечание, Кокорин взял стул и ударил его по голове. После этого налетели остальные – их было человек десять. Сейчас у моего клиента сотрясение мозга, ушиб левой руки. Мы будем добиваться переквалификации статьи на «хулиганство»

На данный момент появилось уже и само видео побоев, где отчетливо видно, как Пак просит футболистов успокоиться, на что те проводят серию атак, включая броски стульев. Кокорина и Мамаева уже успели осудить все, кому не лень. Например, журналист Василий Конов поделился информацией о возможных последствиях «поединка»:

«И «Краснодар», и «Зенит» проводят собственные проверки. У «Зенита» одна из самых сильных служб безопасности в РПЛ. Оба футболиста будут отвечать по всей строгости. Достаточно вспомнить, как им влетело после вечеринки два года назад, чтобы понять, что в этот раз пощады не будет. По моей информации, решения в обоих случаях будут приниматься на самом высоком клубном уровне»

В любом случае, становится все жарче и жарче. Возможно, этот случай еще переплюнет вечеринку в Монте-Карло.

Фото: Global Look Press, Instagram

Видео: YouTube

Текст: Тимофей Поршнев