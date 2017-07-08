Трудно быть богом. Илья Казаков – о Диего Марадоне

Странное дело, до интервью с Марадоной оставалось около двух часов, а особой радости у меня не было. Я сидел, набрасывал вопросы вроде следующих, но удивительным образом совершенно не мог сосредоточиться на происходящем. И на предстоящем тоже.

«Путин хочет, чтобы вы кое-что сделали для ЧМ-2018. Что именно? Для кого? Восхищение Путиным – как и когда это возникло? В одну секунду или шло по нарастающей? Вы много ездите по миру, недавно были в Калькутте, где сыграли в выставочном матче. Вы посол футбола или это просто бизнес? Кинорежиссер Асиф Кападия снимает о вас фильм. Кустурица уже снял. Что вы хотите сказать миру с экрана?..»

Вопросов было много. Слишком много. Организаторы предложили записать интервью с гением, но предупредили, что можно рассчитывать на пятнадцать минут.

Я сидел и думал, о чем таком мне хотелось бы спросить Марадону. Человека, который был гением, но вне футбола оставлял не самое приятное впечатление – даже для гения.

На чемпионате мира-2006 Марадона приезжал комментировать футбол настоящим табором. Белый лимузин, несколько женщин – то ли родственницы, то ли нет. Эпатаж, шум, суета… Со стороны это очень походило на королевскую процессию в Африке в середине XIX века – так, как ее показывали еще в черно-белых приключенческих фильмах. Ничуть не удивился бы, кстати, узнав, что в Калькутте его встречали и везли как махараджу — на слонах с вызолоченными клыками.

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В 2009-м Марадона прилетел в Москву тренером национальной сборной на товарищескую игру с командой Хиддинка. Аргентинцы смотрелись великолепно и, поведя в счете 3:1, резко дали по тормозам. После матча я привел Марадону на пресс-конференцию, потом вел обратно по служебным лестницам стадиона «Локомотив». Попросил автограф для коллеги, переспросил еще раз, подумав, что великий человек не расслышал. Но ему было все равно. Отчего сразу пропало желание и вспомнился рассказ Высоцкого, как он попробовал попросить автограф у Бронсона и наткнулся на жесткий отказ.

Именно Марадона, а не Моуринью всегда был Особенным для футбола. Больше, чем Пеле, Круифф, Платини или Зидан. Не говоря уже о Месси или Роналду…

Мы прибыли на динамовский стадион, где стройка уже производила иное впечатление, чем год назад. Уже пахло завершением работ, уже не было обычной строительной грязи. Сложно было поверить, что еще недавно в Москве были только «Лужники» и незаметно успевший постареть «Локомотив». И поняли, что мы тут не одни: неподалеку стояла машина коллег с RT. Когда же поднялись на лифте на третий этаж, то увидели Кирилла Кикнадзе со съемочной группой НТВ, а рядом неизвестных еще молодых и прекрасных женщин и серьезных мужчин.

Нам сказали, что Марадона устал. И лег отдохнуть в отеле минут на сорок. Стало грустно: съемка сдвигалась часа на полтора. Но при желании эту пустоту было чем занять: нам объявили, что сейчас всем желающим руководство «ВТБ Арены» расскажет про этот проект. И если у нас есть вопросы, то их можно будет задать.

Вопросов к «ВТБ Арене» у меня не было и быть не могло. Когда ты часто проезжаешь мимо строящегося стадиона, можно оценить, какими темпами идет строительство. Проект был красивым, а сроки работ – быстрыми. Поэтому мы остались ждать аргентинского гения с мыслями и вопросами о вечном, не отвлекаясь на ежедневное,.

Операторов поили чаем с пирогами. Они ели и нахваливали. А я сидел и все пытался угадать, в какую сумму вылился визит Марадоны (приблизительный ценник и райдер можно было только предположить – по аналогии со схожим прейскурантом Пеле) и кто этот загадочный спонсор, взявший на себя расходы. Цифры рисовались большие, но потрясти воображение так, как это удалось новому стадиону на Крестовском острове, все же было сложно. В конце концов, если эта стройка обошлась так дорого, что по сравнению с такой суммой значила любая другая.

И тут нам объявили, что Марадона проснулся. Вышел из отеля. Сел в машину. Едет к нам. При желании можно было сделать неплохую ленту новостей о пребывании великого аргентинца в столице – извещения сыпались с бешеной скоростью. Дамы прихорашивались, мужчины серьезнели, особенно охранники. А мы все ждали уже в порядке живой очереди: RT, НТВ, ВГТРК. Я никак не мог забыть ту свою просьбу об автографе и его каменное лицо белого цвета, словно присыпанное слоем пудры. И, вероятно, сглазил.

В коридоре началась бешеная суета, и вошел он – маленький, толстый немолодой уже человек, одетый совсем просто, по-дорожному. Марадону подвели к макету футбольной территории Петровского парка и стали рассказывать. Он кивал и даже улыбался. А потом оборвал первое интервью и отказался от всех следующих. Вопреки всем договоренностям, если они, конечно, были.

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Я смотрел на него и думал, вспоминая его недавние слова о том, что он готов возглавить сборную России и что он именно за этим и приехал. Пытался представить Марадону во главе нашей команды и никак не мог: перед чемпионатом мира-2018, где от тренера в том числе требуются адекватность, общительность и позитив.

А через день увидел его фотографии уже в Санкт-Петербурге — на льду в красных валенках и с клюшкой. И афоризм, что Россия станет чемпионом мира по футболу, когда Бразилия будет чемпионом мира по хоккею, уже не казался смешным.

Текст: Илья Казаков

Фото: Global Look Press

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»