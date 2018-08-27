Триумф «Боруссии», VAR в действии и тренер на стиле. Главные события 1-го тура Бундеслиги

Немецкий чемпионат вернулся, чтобы вновь удивлять нас. И уже в первом туре он справился со своей задачей. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события первого игрового уикенда Бундеслиги.

Ужаленные «быки»

От встречи дортмундской «Боруссии» с «РБ Лейпцигом» были большие ожидания. В главном матче тура ожидалась настоящая рубка. И мы ее получили. Только один рубил другого. «Шмели» выиграли со счетом 4:1. И это не единственное, что произошло в этом матче. Витсель и Дауд забили свои первые голы за дортмундский клуб, а Забитцер случайно поразил собственные ворота.

That's all! @woodyinho closes the game out in style 😎 Ah @Bundesliga_EN , we missed you 💛 pic.twitter.com/eqUT0PgHRW — Borussia Dortmund 🇺🇸🇬🇧 (@BlackYellow) August 26, 2018

VAR за работой

В матче-открытия сезона между «Баварией» и «Хоффенхаймом» не обошлось без кино. Главный арбитр матча Бастиан Данкерт дважды использовал систему видеоповторов VAR. На 79-й минуте Левандовски не реализовал пенальти, но Роббен добил мяч в ворота. Но на повторе было видно, что Арьен вбежал в штрафную раньше удара, и судья заставил мюнхенцев перебивать пенальти. На сей раз Роберт сделал свое дело. На 88-й минуте гол забил Мюллер, но Данкерт на видеоповторе разглядел касание мяча рукой и отменил взятие ворот.

Отличный ребрендинг Бундеслиги в свете первого тура pic.twitter.com/839V5AZeVM — Lydia Didyk (@LydiaDidyk) August 26, 2018

Стиляга тура

Раз уж заговорили об игре «Баварии» с «Хоффенхаймом», то отметим и тренера «сине-белых» Юлиана Нагельсманна, который нанес себе макияж перед матчем. Кроме того, немец даже сам прокомментировал свой внешний вид: «Не вижу в этом проблемы. Будучи мужчиной, решил сделать свой внешний вид лучше. Надеюсь, у меня получилось».

Brauen gezupft und Permanent Make-up – der neue Nagelsmann https://t.co/hMFS7fDoPl pic.twitter.com/0vPRlKUJ72 — WELT News (@WELTnews) August 25, 2018

Цифры тура:

100-й гол Марко Ройса за «Боруссию»

В главном матче тура 4-й и последний гол дортмундской «Боруссии» забил Марко Ройс. Верный своему клубу игрок отметился в воротах соперника уже 100-й раз за «шмелей».

Впервые за 302 дня

«Боруссия» из Дортмунда стала лидером чемпионата Германии. Да, такого не было целых 302 дня. Безусловно, «шмели» — главные герои первого тура.

📊 @BVB top the #Bundesliga table for the first time in 302 days. pic.twitter.com/NK2vcvWVal — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) August 26, 2018

31 секунда

Столько понадобилось Жан-Пьеру Огюстену, нападающему «РБ Лейпциг», чтобы забить гол в матче с «Боруссией». Но самым быстрым голом Бундеслиги остается гол игрока «Байера» Карима Бельараби (7 секунд). Кстати, забит он был также в ворота дортмундской «Боруссии».

Открытие тура

Новичок «Ганновера» Хендрик Вайдандт вырвал для своей команды одно очко в матче с «Вердером». Особенность нападающего в том, что еще весной он выступал в любительской лиге и не мечтал о профессиональной карьере. За последний матчи в Кубке Германии и первом туре Бундеслиги он нанес три удара по воротам соперников, все из которых завершились голами. Парень еще заставит о себе говорить в этом сезоне.

Цитата тура:

«Посмотрите на цены на билеты в Англии и Испании. Я часто бывал в Англии и видел, какая атмосфера там на стадионах. Должен сказать, что, насколько я могу судить, к футболу она больше не имеет никакого отношения. В Германии мы очень много делаем для фанатов и стараемся сохранять низкие цены на билеты. Нельзя перебарщивать с этим, футбол должен оставаться доступным для семей и молодежи»,

— так высказался спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель о своем опыте посещения футбольных матчей в Англии.

Результаты 1-го тура:

Бавария – Хоффенхайм – 3:1 (1:0)

(Мюллер, 23, Левандовски, 82 – с пенальти, Роббен, 90; Салаи, 57).

Герта – Нюрнберг – 1:0 (1:0)

(Ибишевич, 27).

Вердер – Ганновер-96 – 1:1 (0:0)

(Селассие, 85; Вайдандт, 76).

Фрайбург – Айнтрахт – 0:2 (0:1)

(Мюллер, 10, Аллер, 82).

Вольфсбург – Шальке-04 – 2:1 (1:0)

(Брукс, 33, Гинчек, 90; Бенталеб, 85 – с пенальти).

Фортуна – Аугсбург – 1:2 (1:0)

(Раман, 39; Хинтереггер, 57, Хан, 76).

Боруссия М – Байер – 2:0 (0:0)

(Хофманн, 55 – с пенальти, Джонсон, 58).

Майнц – Штутгарт – 1:0 (0:0)

(Уджа, 76).

Боруссия Д – РБ Лейпциг – 4:1 (3:1)

(Дауд, 21, Забитцер, 40 — в свои ворота, Витсель, 43, Ройс, 90; Огюстен, 1).

Турнирная таблица

Текст: Тимофей Поршнев

Фото: Global Look Press, твиттер дортмундской «Боруссии»