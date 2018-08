Триумф «Боруссии», VAR в действии и тренер на стиле. Главные события 1-го тура Бундеслиги

Немецкий чемпионат вернулся, чтобы вновь удивлять нас. И уже в первом туре он справился со своей задачей. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события первого игрового уикенда Бундеслиги.

Ужаленные «быки»

От встречи дортмундской «Боруссии» с «РБ Лейпцигом» были большие ожидания. В главном матче тура ожидалась настоящая рубка. И мы ее получили. Только один рубил другого. «Шмели» выиграли со счетом 4:1. И это не единственное, что произошло в этом матче. Витсель и Дауд забили свои первые голы за дортмундский клуб, а Забитцер случайно поразил собственные ворота.

That's all! @woodyinho closes the game out in style 😎

Ah @Bundesliga_EN , we missed you 💛 pic.twitter.com/eqUT0PgHRW

— Borussia Dortmund 🇺🇸🇬🇧 (@BlackYellow) August 26, 2018