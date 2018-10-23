Триллер на «Стэмфорде», первая победа «Кардиффа» и кошмар «Ньюкасла». Главные события 9-го тура АПЛ

Схватка Моуринью с тренером «Челси», судейская помощь «Ман Сити» и безнадега для Бенитеса. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 9-го тура АПЛ.

Матч тура

Выездной матч против «Челси» сулил «дьяволам» Моуринью не слишком приятные перспективы – последний раз «МЮ» побеждал на «Стэмфорд Бридж» шесть лет назад (2:3), еще под руководством сэра Алекса. Начало встречи оправдало опасения выездных суппортеров – «синие» быстро открыли счет: после углового Рюдигер расстрелял ворота с линии вратарской. Кроме момента Лукаку, до перерыва гости не создали ничего — тем удивительнее было их преображение во втором тайме. Как и тур назад, после перерыва «Юнайтед» вышел зажигать. Дубль Марсьяля, продлившего контракт с клубом, вел «красных дьяволов» к заслуженной победе, но им не хватило полминуты – в сутолоке у ворот Росс Баркли сравнял счет, отличившись во втором туре кряду. В порыве радости помощник Сарри выбежал на бровку и что-то прокричал Моуринью, что спровоцировало толкотню около скамеек. Итоговые 2:2 сохраняют беспроигрышную серию «Челси», но двигают их с первой строчки. К слову, Маурицио Сарии стал первым тренером в истории «Челси», не потерпевшим ни одного поражения в девяти стартовых матчах в АПЛ. Итальянский специалист превзошел достижение, которое он ранее делил с Жозе Моуринью и Луисом Фелипе Сколари (8 матчей без поражений).

Things got heated on the touchline after Ross Barkley's equaliser. pic.twitter.com/Dy4bClcEBs — ESPN FC (@ESPNFC) October 20, 2018

«Манчестер Сити» — любимчики судей?

Увидев итоговый счет (5:0), можно предположить очередной разгром лидером аутсайдера, но, при определенных обстоятельствах, игра могла повернуться в другую сторону. Уже на первой минуте игры Венсан Компани фронт-киком проверил пах Аарона Леннона, но был удостоен лишь предупреждения. Во втором тайме, при счете 1:0, боковой судья включил слепого и отказался замечать как мяч, перед подачей Давида Сильвы, полностью покинул поле — этим воспользовался Бернарду Силва, забивший второй гол «небесно-голубых». В довершение Лерой Сане хамски отоварил Лоутона сзади по ногам, но необъяснимая либеральность рефери вновь оставила «Сити» в полном составе. После игры Джо Харт отметил, что боковой арбитр «извинился за свою отключку», но «бордовым» от этого не легче. В матче были не только судейские ошибки, но и шикарные голы Фернандиньо и Мареза, поразившие обе «девятки» бывшего кипера «Сити». Также после травмы вернулся Кевин де Брюйне – бельгийский плеймейкер отсутствовал с середины августа.

«Ливерпуль» научился выигрывать на классе?

В матче с бедствующим «Хаддерсфилдом» бригада Клоппа потратила ровно столько сил, сколько было необходимо для приобретения трех очков. Немецкий коуч перетряхнул состав после матчей дорогой его сердцу Лиги наций – Адам Лаллана впервые в сезоне вышел в старте, а Бобби Фирмино и травмированного Мане заменили Старридж и Шакири. Косовский швейцарец принес пользу уже в первом тайме – Мо Салах воплотил в гол разрезающий пас Джердана, в касание катнув мяч в дальний угол. В дальнейшем у «Ливерпуля» было еще несколько возможностей увеличить счет, но они были не реализованы, что привело к нервной концовке. При этом всю игру не покидало ощущение, что приоритетом в головах «красных» сидит ближайшая встреча в ЛЧ против «Црвены Звезды». Отметим дебют Фабиньо – во втором тайме бразилец впервые сыграл за «Ливерпуль» в АПЛ. Скромные 1:0 оставляют вопросы по игре, но наполняют «скаузеров» приятным удовлетворением от победы с минимальными энергозатратами.

«Шпоры» побеждают в лондонском дерби

Несмотря на привычный накал страстей, лондонское дерби не оправдало ожиданий в плане зрелищности. Героем игры стал Эрик Ламела — аргентинец впервые в сезоне вышел в старте и головой с линии вратарской замкнул подачу Сиссоко с правого фланга. Во втором тайме «Тоттенхэм» спас Уго Льорис – после удара Арнаутовича французский кипер в кошачьем броске вытащил мяч из левой «девятки». Кроме трех очков, «Вест Хэм» потерял еще и Андрея Ярмоленко. Украинский вингер повредил правый ахилл в столкновении после углового и может пропустить от месяца до полугода.

«Синие птицы» научились летать?

На старте сезона валлийские новички производили удручающее впечатление и их возврат в Чемпионшип считался лишь вопросом начала весны. Отчетная игра с проблемным «Фулхэмом» вновь началась для «Кардиффа» с неприятностей – Шюррле радиоуправляемым выстрелом поразил дальнюю «девятку», а под занавес первого тайма, уже при счете 2:1 в пользу хозяев, латераль гостей Райан Сессеньон забил первый гол в истории АПЛ для игроков 2000 года рождения. Но «Кардифф» смог переломить игру и во второй половине дожал разбалансированную защиту «дачников» (4:2). Суппортеры «синих птиц» могут расправить крылья надежды. Правда рассчитывать, что соперники и в следующих матчах позабудут про оборону для валлийских фанов все-таки наивно. А пока «Кардифф» обходит соперников, намекая боссам «Фулхэма» повнимательней следить за свободными тренерами — вскоре услуги кого-то из них могут быть полезны для спасения «дачников» от расставания с АПЛ.

«Шершни» устроили охоту на разбушевавшихся «волков»

Проиграв лишь раз на старте, «Вулверхэмптон» принимал забуксовавший «Уотфорд». Многообещающее начало чемпионата вселило в фанов «желто-черных» грезы о еврокубках, но трудолюбивые «шершни» Грасии вернули их к реальности. Голы Капу и Перейры в первом тайме с перерывом в минуту деморализовали хозяев до конца игры (0:2). Отметим, что «волки» провели в одном составе все 9 туров и в матче с «Уотфордом» сил им явно не хватило. Ближайшие игры покажут, была ли беспроигрышная серия лишь следствием эмоционального запала или португальская бригада Нуну извлечет правильные уроки из первого домашнего поражения.

«Ньюкасл» — белая полоса не наступит?

Из всех аутсайдеров на старте сезона, «сороки» выглядели наименее безнадежно, а неудачи связывались со сложным календарем. В матче с «Брайтоном», последний раз побеждавшим на выезде в ноябре прошлого года, завсегдатаи «Сент Джеймс Парк» были вправе рассчитывать на первый успех. Не получилось и на этот раз. В первом тайме зрителей потрясло верховое столкновение Фернандеса и Мюррея, после которого лучшего снайпера гостей унесли на носилках. Вскоре гости забили – после удара Эскьердо мяч прошел между ног Кайала, стоявшего перед кипером на линии вратарской, и срикошетил в ворота. «Сороки» имели кучу моментов, один Шелви мог отличиться трижды, но вратарь «чаек» Райан провел отменный матч. «Ньюкасл» — единственная команда в первых четырех дивизионах Англии, не набравшая дома ни одного очка. «Сороки» проиграли дома 5-й матч подряд со старта сезона, повторив антирекорд чемпионата Англии.

«Арсенал» оформляет рекорд сезона

В заключительном матче тура «Арсенал» одержал волевую победу над «Лестером». В конце первого тайма Эктор Беллерин срезал мяч в свои ворота, но не стух – и дважды ассистировал на Озила и Обамеянга, сделавшего дубль (3:1). «Канониры» выигрывают в седьмом матче подряд в АПЛ и десятом во всех турнирах.

Цитата тура:

«Что произошло в концовке? Да ладно вам, я могу рассказывать о том, какие классные были 97 минут игры, а вы концентрируетесь на таком. Я не получил должного уважения от болельщиков «Челси», но это не моя ответственность. Я не могу контролировать реакцию болельщиков. Я ничем не раздражен. Что касается инцидента с ассистентом, то Сарри первым подошел ко мне и сказал, что все уладит. Его ассистент подошел ко мне и извинился, я сказал ему забыть об этом. Я допускал много ошибок в своей карьере»,

– сказал Жозе Моуринью после инцидента в концовке игры «Челси» — «МЮ».

Результаты тура:

Челси – Манчестер Юнайтед – 2:2 (1:0)

(Рюдигер, 21, Баркли, 90; Марсьяль, 55, 73).

Борнмут – Саутгемптон – 0:0.

Кардифф Сити – Фулхэм – 4:2 (2:2)

(Джош Мерфи, 15, Рид, 20, Паттерсон, 65, Харрис, 87; Шюррле, 11, Сессеньон, 34).

Манчестер Сити – Бернли – 5:0 (1:0)

(Агуэро, 17, Силва, 54, Фернандиньо, 56, Марез, 83, Сане, 90).

Ньюкасл Юнайтед – Брайтон энд Хоув Альбион – 0:1 (0:1)

(Кайал, 29).

Вест Хэм Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 0:1 (0:1)

(Ламела, 44).

Вулверхэмптон – Уотфорд – 0:2 (0:2)

(Капу, 20, Перейра, 21).

Хаддерсфилд Таун – Ливерпуль – 0:1 (0:1)

(Салах, 24).

Эвертон – Кристал Пэлас – 2:0 (0:0)

(Калверт-Льюин, 87, Тосун, 90).

Арсенал – Лестер Сити – 3:1 (1:1)

(Озил, 45, Обамеянг, 63, 66; Беллерин – в свои ворота, 31).

Турнирная таблица

Бомбардиры: Азар («Челси») — 7 голов, Обамеянг («Арсенал»), Агуэро («МС») — по 6, Митрович («Фулхэм»), Кейн («Тоттенхэм»), Мюррей («Брайтон») – по 5.

Текст: Владимир Шевелев

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»