Триллер на «Стэмфорде», первая победа «Кардиффа» и кошмар «Ньюкасла». Главные события 9-го тура АПЛ

Схватка Моуринью с тренером «Челси», судейская помощь «Ман Сити» и безнадега для Бенитеса. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 9-го тура АПЛ.

Матч тура

Выездной матч против «Челси» сулил «дьяволам» Моуринью не слишком приятные перспективы – последний раз «МЮ» побеждал на «Стэмфорд Бридж» шесть лет назад (2:3), еще под руководством сэра Алекса. Начало встречи оправдало опасения выездных суппортеров – «синие» быстро открыли счет: после углового Рюдигер расстрелял ворота с линии вратарской. Кроме момента Лукаку, до перерыва гости не создали ничего — тем удивительнее было их преображение во втором тайме. Как и тур назад, после перерыва «Юнайтед» вышел зажигать. Дубль Марсьяля, продлившего контракт с клубом, вел «красных дьяволов» к заслуженной победе, но им не хватило полминуты – в сутолоке у ворот Росс Баркли сравнял счет, отличившись во втором туре кряду. В порыве радости помощник Сарри выбежал на бровку и что-то прокричал Моуринью, что спровоцировало толкотню около скамеек. Итоговые 2:2 сохраняют беспроигрышную серию «Челси», но двигают их с первой строчки. К слову, Маурицио Сарии стал первым тренером в истории «Челси», не потерпевшим ни одного поражения в девяти стартовых матчах в АПЛ. Итальянский специалист превзошел достижение, которое он ранее делил с Жозе Моуринью и Луисом Фелипе Сколари (8 матчей без поражений).

Things got heated on the touchline after Ross Barkley's equaliser. pic.twitter.com/Dy4bClcEBs

