Три ставки на товарищеские игры сборных и другие главные матчи недели

До старта чемпионата мира остается чуть больше недели, и участники турнира проводят последние обкатки игровых схем и составов в матчах друг против друга. Англичане встретятся с главной сенсацией ЧМ-2014 Коста-Рикой, Египет без Салаха будет противостоять Бельгии, а соперник сборной России по матчу открытия Саудовская Аравия сыграет с немцами.

Бельгия – Египет

06.06 СР, 21:45

Финальный этап подготовки и стартовый матч на ЧМ-2018 египтяне проведут без своего лидера – Мохамеда Салаха. И встречи против команд уровня Бельгии должны показать истинную силу африканской сборной. История противостояния команд насчитывает два матча, и в обоих победа досталась Египту. Предыдущая встреча бельгийцев с командой из Африки состоялась на ЧМ-2014, где они одолели сборную Алжира – 2:1.

П1 Х П2

Бельгия – Египет 1,30 5,25 11,50

Англия – Коста-Рика

07.06 ЧТ, 22:00

Четыре года назад эти команды играли в одной группе на ЧМ-2014. Костариканцы сенсационно вышли в плей-офф без единого поражения, а англичане заняли последнее место. Их матч, состоявшийся в заключительном туре, завершился нулевой ничьей. К новой встрече англичане подходят с серией из восьми игр без поражений. А вот сборная Коста-Рики проиграла четыре из пяти последних товарищеских матчей.

П1 Х П2

Англия – Коста-Рика 1,40 4,60 8,75

Германия – Саудовская Аравия

08.06 ПТ, 20:30

Соперник сборной России в матче открытия ЧМ-2018 основательно готовится к предстоящему турниру. С начала года саудиты провели уже восемь товарищеских игр, в том числе против Бельгии и Италии. С немцами они встречались всего один раз в истории, и ту игру им вряд ли захочется вспоминать. На ЧМ-2002 европейцы разбили Саудовскую Аравию со счетом 8:0, одержав свою самую крупную победу на чемпионатах мира.

П1 Х П2

Германия – Саудовская Аравия 1,05 12,50 50,00

Хорватия – Сенегал

08.06 ПТ, 17:00

Хорваты последний раз встречались с командой из Африки на ЧМ-2014. Тогда они на групповом этапе разбили сборную Камеруна – 4:0. Сборная Сенегала не проигрывает в товарищеских матчах с февраля 2016-го, когда они уступили мексиканцам (0:2). Ранее команды не играли друг против друга.

П1 Х П2

Хорватия – Сенегал 1,75 3,45 5,25

Швейцария – Япония

08.06 ПТ, 20:00

Предыдущая игра между этими командами превратилась в настоящую перестрелку и завершилась победой азиатов со счетом 4:3. Швейцарцы не смогли выиграть лишь в двух из своих последних пятнадцати матчей. Японцы одержали всего одну победу в предыдущих шести товарищеских встречах.

П1 Х П2

Швейцария – Япония 1,70 3,55 5,50

Дания – Мексика

09.06 СБ, 22:00

Датчане не проигрывают в домашних товарищеских играх с 2015 года, когда уступили французам. Мексиканцы в предыдущих шести играх с европейскими командами проиграли лишь раз. Команды уже дважды встречались друг с другом, и в обоих случаях противостояние завершилось со счетом 1:1.

П1 Х П2

Дания – Мексика 2,35 3,15 3,30

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press