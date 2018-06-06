Три ставки на товарищеские игры сборных и другие главные матчи недели

Автор: Никита Котов 0

До старта чемпионата мира остается чуть больше недели, и участники турнира проводят последние обкатки игровых схем и составов в матчах друг против друга. Англичане встретятся с главной сенсацией ЧМ-2014 Коста-Рикой, Египет без Салаха будет противостоять Бельгии, а соперник сборной России по матчу открытия Саудовская Аравия сыграет с немцами.

Египет

Бельгия – Египет
06.06 СР, 21:45 

Финальный этап подготовки и стартовый матч на ЧМ-2018 египтяне проведут без своего лидера – Мохамеда Салаха. И встречи против команд уровня Бельгии должны показать истинную силу африканской сборной. История противостояния команд насчитывает два матча, и в обоих победа досталась Египту. Предыдущая встреча бельгийцев с командой из Африки состоялась на ЧМ-2014, где они одолели сборную Алжира – 2:1.

                                     П1          Х          П2
Бельгия – Египет      1,30       5,25     11,50

Англия

Англия – Коста-Рика
07.06 ЧТ, 22:00 

Четыре года назад эти команды играли в одной группе на ЧМ-2014. Костариканцы сенсационно вышли в плей-офф без единого поражения, а англичане заняли последнее место. Их матч, состоявшийся в заключительном туре, завершился нулевой ничьей. К новой встрече англичане подходят с серией из восьми игр без поражений. А вот сборная Коста-Рики проиграла четыре из пяти последних товарищеских матчей.

                                          П1          Х          П2
Англия – Коста-Рика     1,40       4,60     8,75

Германия

Германия – Саудовская Аравия
08.06 ПТ, 20:30 

Соперник сборной России в матче открытия ЧМ-2018 основательно готовится к предстоящему турниру. С начала года саудиты провели уже восемь товарищеских игр, в том числе против Бельгии и Италии. С немцами они встречались всего один раз в истории, и ту игру им вряд ли захочется вспоминать. На ЧМ-2002 европейцы разбили Саудовскую Аравию со счетом 8:0, одержав свою самую крупную победу на чемпионатах мира.

                                                              П1          Х          П2
Германия – Саудовская Аравия     1,05       12,50     50,00

сборная Хорватии

Хорватия – Сенегал
08.06 ПТ, 17:00

Хорваты последний раз встречались с командой из Африки на ЧМ-2014. Тогда они на групповом этапе разбили сборную Камеруна – 4:0. Сборная Сенегала не проигрывает в товарищеских матчах с февраля 2016-го, когда они уступили мексиканцам (0:2). Ранее команды не играли друг против друга.

                                         П1          Х          П2
Хорватия – Сенегал     1,75       3,45     5,25 

Швейцария

Швейцария – Япония
08.06 ПТ, 20:00

Предыдущая игра между этими командами превратилась в настоящую перестрелку и завершилась победой азиатов со счетом 4:3. Швейцарцы не смогли выиграть лишь в двух из своих последних пятнадцати матчей. Японцы одержали всего одну победу в предыдущих шести товарищеских встречах.

                                            П1          Х          П2
Швейцария – Япония     1,70       3,55     5,50

Дания

Дания – Мексика
09.06 СБ, 22:00

Датчане не проигрывают в домашних товарищеских играх с 2015 года, когда уступили французам. Мексиканцы в предыдущих шести играх с европейскими командами проиграли лишь раз. Команды уже дважды встречались друг с другом, и в обоих случаях противостояние завершилось со счетом 1:1.

                                   П1          Х          П2
Дания – Мексика    2,35       3,15     3,30

Текст: Никита Котов
Фото: Global Look Press

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Никита Котов

Корреспондент еженедельника «Футбол»

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