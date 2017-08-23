Три ставки на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

Битва «Копенгагена» и «Карабаха», «Спортинг» едет в гости к «Стяуа», а АЕК в Афинах принимает лидера чемпионата Бельгии. Еженедельник «Футбол» предлагает привлекательные ставки на три еврокубковых матча.

23 августа. Лига чемпионов

«Копенгаген» – «Карабах» (Первый матч 0:1)

Место: Копенгаген, Дания

Стадион: «Паркен»

Время: 21:45 (мск)

В первом матче в Азербайджане «Карабах» сумел одолеть 12-и кратного чемпиона Дании, который в свою очередь выглядел откровенно слабо. «Копенгаген» после шести сыгранных туров в чемпионате идет на 6-й позиции. «Карабах» пока сыграл 2 тура в чемпионате страны и в обоих победил. Команда из Азербайджана еще ни разу не выходила в групповой этап Лиги чемпионов, однако три года подряд выступала в групповом этапе Лиги Европы, так что опыта в таких противостояниях у клуба из Агдама предостаточно.

За последние годы «Копенгаген» дважды играл в групповом этапе Лиги чемпионов (2013/14 и 2016/17). В прошлом сезоне датский клуб занял третье место в группе, прошел «Лудогорец», но в 1/8 вылетел от будущего финалиста — «Аякса».

«Карабах» не будет усиленно идти в вперед, а попытается ловить соперника на контратаках. «Копенгаген» имеет проблемы в обороне, однако в последних матчах атака датчан действует все уверенней. Свои трибуны тоже добавят определенного драйва команде из Дании. Хозяева будут контролировать преимущество по ходу матча, но стоит быть осторожнее, так как один забитый мяч «Карабаха» заставит датчан забивать целых три.

Оценки букмекеров: П1 – 1,78/ Н – 3,52/ П2 – 5,45

Ставка:

Основная: Победа «Копенгагена» — коэффициент 1,78

Альтернатива: Инд. Тотал «Копенгагена» больше 1 – коэффициент 1,4



Пройдет ли ставка? Да, обе пройдут

Ни одна не пройдет

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23 августа. Лига чемпионов

«Стяуа» — «Спортинг» (Первый матч 0:0)

Место: Бухарест, Румыния

Стадион: «Национальный стадион»

Время: 21:45 (мск)

За 7 туров чемпионата Румынии «Стяуа» пока ни разу не проиграл. Однако, во всех 4-х домашних встречах команда пропускала по одному мячу, а три матча закончились ничьей 1:1. В предыдущем квалификационном раунде «Стяуа» выбила чешскую «Викторию» из Пльзени благодаря победе 4:1 в гостевой встрече. В домашней же игре клуб из Бухареста снова не смог победить, а пропустил 2 мяча.

«Спортинг» в новом сезоне не пропустил ни одного мяча при восьми забитых. Все три домашних матча в чемпионате португальская команда выиграла. Плюс в отличной форме находятся нападающие команды Бас Дост и Бруно Фернандеш.

«Спортинг» будет идти вперед всеми силами, а вот хозяева будут максимально осторожничать и выжидать своего момента на контратаках. Забивать надо и тем и другим, но один гол «Спортинга» может решить судьбу противостояния. С нападением проблем нет ни у одной из команд, но вот в защите «Стяуа» выглядит явно слабее.

Оценки букмекеров: П1 – 4,5/ Н – 3,56/ П2 – 1,91

Ставка:

Основная: Победа «Спортинга» — коэффициент 1,91

Альтернатива: Инд. Тотал «Спортинга» больше 1 – коэффициент 1,42

Пройдет ли ставка? Да, обе пройдут

Ни одна не пройдет

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24 августа. Лига Европы

АЕК — «Брюгге» (Первый матч 0:0)

Место: Афины, Греция

Стадион: «Олимпийский стадион»

Время: 21:00 (мск)

АЕК стартовал с победы в чемпионате Греции со счетом 2:0. До этого греки играли с московским ЦСКА в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов и вылетели, проиграв с общим счетом 0:3 (0:2 на своем поле). Матч с «Брюгге» пропустит основной нападающий команды Марко Ливая из-за красной карточки полученной в первом матче против бельгийского клуба. Также в лазарете греческой команды числятся четыре футболиста.

Старт «Брюгге» должен внушать уверенность как болельщикам клуба, так и мотивировать игроков. 4 победы и 11 забитых мячей при трех пропущенных. Причем три победы добыты в гостевых встречах. Отлично себя чувствует молодой нигерийский форвард команды Деннис Банавентуре, который пришел только в этом сезоне, но уже возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Бельгии (4 мяча). Единственное поражение в этом сезоне бельгийцы потерпели в ответном гостевом матче от турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» — 0:2 (первый матч 3:3) и вылетели из розыгрыша Лиги чемпионов.

Нулевая ничья в первой встрече дает плюсы «Брюгге». Один гол гостей и АЕКу придется забивать два, а при травме основного форварда это будет сделать сложно. Хорошим оружием «Брюгге» могут стать стандартные положения. В подтверждение к этому можно вспомнить первый матч против ЦСКА, где греки пропустили оба гола с угловых.

Оценки букмекеров: П1 – 2,26/ Н – 3,34/ П2 – 3,5

Ставка:

Основная: «Брюгге» пройдет в следующий раунд – коэффициент 1,85

Альтернатива: «Брюгге» забьет – ДА – коэффициент 1,48

Пройдет ли ставка? Да, обе пройдут

Ни одна не пройдет

Только основная

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Предыдущие прогнозы (Статистика 4+/ 1 возврат/ 1-)

Текст: Никита Пронин

Фото: Global Look Press, твиттер «Копенгагена»