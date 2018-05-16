Три ставки на кубковые финалы и другие главные матчи недели

Чемпионат мира по хоккею приближается к своей развязке. Уже в ближайший уикенд станет известно, удастся ли сборной России впервые с 2014 года стать победителем первенства планеты. Также на этой неделе пройдут сразу несколько важнейших футбольных кубковых финалов: в Англии, Германии и Лиге Европы.

«Марсель» – «Атлетико»

16.05 СР, 21:45

«Атлетико» вышел в пятый еврокубковый финал за последние девять лет. А «Марсель» стал первым французским клубом, добравшимся до финала еврокубков за 14 лет. Предыдущие встречи команд состоялись восемь лет назад на групповом этапе ЛЧ. Дома испанцы одержали победу, а повторный матч завершился нулевой ничьей. Мадридцы ранее дважды выходили в финал Лиги Европы и оба раза становились победителями.

Руками не трогать. Почему «Марсель» не сможет выиграть Лигу Европы

П1 Х П2

«Марсель» – «Атлетико» 4,60 3,35 1,90

«Челси» – «Манчестер Юнайтед»

19.05 СБ, 19:15

«Манчестер Юнайтед» еще ни разу в XXI веке не обыгрывал «Челси» в матчах Кубка Англии. На счету команд 19 побед в Кубке Англии на двоих (12 раз побеждал «МЮ», 7 раз – «Челси»). Последний раз они встречались в решающем матче в 2007-м: «синим» досталась победа в серии пенальти. В прошлом году лондонцы проиграли в финале Кубка «Арсеналу». В этом сезоне команды обменялись домашними победами в матчах АПЛ.

П1 Х П2

«Челси» – «Манчестер Юнайтед» 2,80 3,05 2,75

«Бавария» – «Айнтрахт»

19.05 СБ, 21:00

Франкфуртский клуб второй год подряд вышел в финал национального кубка. В прошлом сезоне он уступил в решающем матче дортмундской «Боруссии». Всего же это будет восьмой кубковый финал в истории «Айнтрахта», а последняя победа была одержана еще в 1988 году. На счету «Баварии» 18 побед в Кубке Германии и всего лишь три поражения. Главный тренер франкфуртцев Нико Ковач со следующего сезона возглавит мюнхенский клуб.

П1 Х П2

«Бавария» – «Айнтрахт» 1,25 6,25 10,75

Кто станет победителем чемпионата мира по хоккею?

На ЧМ-2018 сборная России выдала свой лучший старт в истории чемпионатов мира, одержав разгромные победы в трех первых матчах с общим счетом 20:0. Однако затем команда Ильи Воробьева потерпела неожиданное поражение от чехов в овертайме. Несмотря на очевидную разницу в классе между фаворитами и аутсайдерами, ЧМ-2018 подарил несколько необычных результатов: финны проиграли датчанам (2:3), американцы лишь в овертайме одолели латышей (4:3 ОТ). А очные матчи команд, претендующих на медали, держат болельщиков в напряжении до финальной сирены. Россияне не побеждали на чемпионате мира с 2014 года, а на двух последних турнирах не смогли пройти дальше полуфинала. Американцы не выходили в финал ЧМ с 1960 года, но их состав подтверждает серьезность амбиций «звездно-полосатых». Шведы впервые с 1992-го могут повторить свой лучший результат, если защитят чемпионский титул. Канадцы на ЧМ-2018 в среднем забрасывают больше четырех шайб за игру. Предсказать победителя будет непросто.

Поменяться местами. Чемпионат мира-2018 в ранге сильнейшего турнира сезона

Коэффициент

Швеция 2,90

Канада 3,00

Финляндия 5,00

США 6,25

Россия 7,25

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press