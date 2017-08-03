Три ставки на игры 4-го тура РФПЛ и другие главные матчи недели

Автор: Никита Котов 0

В четвертом туре РФПЛ болельщиков ждет одно из самых ожидаемых противостояний сезона: «Зенит» Роберто Манчини сыграет против «Спартака» Массимо Карреры. «Рубин» Курбана Бердыева ждет очередное испытание на прочность в матче с ЦСКА, а «Краснодар» постарается взять реванш у «Урала» после обидного поражения в Кубке России в прошлом сезоне.

Лига чемпионов УЕФА. 3-й квал. раунд.. ЦСКА — «АЕК» — 1:0. Москва. «Арена ЦСКА». 2 августа 2017 г.

6 августа
ЦСКА – «Рубин»
Место: Москва, Россия
Стадион: «ВЭБ Арена»
Время: 17:30 (мск)

Непробиваемый Бердыев

«Рубину» очень непросто даются последние встречи против ЦСКА. На счету казанцев лишь одна ничья при четырех поражениях, а также ни одного забитого мяча. Похожие проблемы армейцы испытывали в матчах против «Ростова», когда «дончан» тренировал Бердыев. «Ростов» дважды обыграл ЦСКА на своем поле, а в гостях удержал ничью. А красно-синие в трех играх ни разу не смогли отличиться. Удастся ли на этот раз ЦСКА взломать оборону Бердыева?

                                                             П1        Х        П2
ЦСКА – «Рубин»                           1,51     4,18    6,70

РФПЛ. 23 тур. Спартак-Зенит, 2:1. Москва, Открытие арена, 16 апреля 2017 г.

6 августа
«Зенит» – «Спартак»
Место: Санкт-Петербург, Россия
Стадион: «Крестовский»
Время: 20:00 (мск)

Итальянское дерби

Одно из самых принципиальных дерби страны в этом сезоне получило новую интригу. Итальянца Массимо Карреру ждет встреча с соотечественником – Роберто Манчини. Победа над главным конкурентом для красно-белых будет вдвойне ценнее после двух ничьих в первых турах. В минувшем сезоне «Зенит» обыграл «Спартак» в Петербурге со счетом 4:2, а сама игра запомнилась спорными решениями арбитра. Последний раз «Спартак» побеждал в Питере в мае 2012 года.

                                                             П1        Х        П2
«Зенит» – «Спартак»                  1,51     4,18    6,70

6 августа
«Краснодар» – «Урал»
Место: Краснодар, Россия
Стадион: «ФК Краснодар»
Время: 20:00 (мск)

Краснодарская месть

Еще в прошлом сезоне «Краснодар» имел полное право затаить обиду на «Урал». «Быки» встречались с уральским клубом в четвертьфинале Кубка России и без особых проблем забили три гола еще в первом тайме. Но «шмели» сумели не только отыграться, но и вырвать победу в серии пенальти. Впрочем, болельщикам «Урала» тоже есть на что обижаться. В последней встрече с «Краснодаром» гол Клаэссона в добавленное время лишил команду Тарханова трех очков.

                                                             П1        Х        П2
«Краснодар» – «Урал»               1,51     4,18    6,70

Бавария - Боруссия Д

5 августа
«Боруссия» Д — «Бавария»
Место: Дортмунд, Германия
Стадион: «Сигнал Идуна Парк»
Время: 21:30 (мск)

За последние пять лет лишь однажды финал Суперкубка Германии прошел без участия пары «Бавария» — «Боруссия» Д. Традиционное предсезонное «Дер Классикер» состоится и на этот раз. Мюнхенцы чаще других команд добирались до финала Суперкубка, но статистика у них не самая удачная: 5 побед и 5 поражений. «Шмелям» в этом плане повезло больше – 5 побед и 3 поражения. В прошлом сезоне «Бавария» одолела «Боруссию» со счетом 2:0. В этом матче определится рекордсмен по числу побед в Суперкубке Германии.

                                                             П1        Х        П2
«Боруссия» Д – «Бавария»      1,51     4,18    6,70

6 августа
«Арсенал» – «Челси»
Место: Лондон, Англия
Стадион: «Уэмбли»
Время: 16:00 (мск)

Новый сезон в Англии начнется так же, как закончился предыдущий: кубковым матчем «Арсенала» и «Челси». В майском финале Кубка Англии «канониры» переиграли команду Антонио Конте со счетом 2:1. За последние 15 лет лондонские клубы дважды играли друг с другом в финале Суперкубка Англии: в 2005-м победу одержали «синие», а 10 лет спустя – команда Арсена Венгера. «Арсенал» 14 раз выигрывал данный трофей, «Челси» — всего лишь четыре раза. Причем в трех последних финалах Суперкубка «пенсионеры» потерпели поражения.

                                                             П1        Х        П2
«Арсенал» – «Челси»                 1,51     4,18    6,70

Текст: Никита Котов
Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press

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Никита Котов

Корреспондент еженедельника «Футбол»

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