Три ставки на игры 4-го тура РФПЛ и другие главные матчи недели

В четвертом туре РФПЛ болельщиков ждет одно из самых ожидаемых противостояний сезона: «Зенит» Роберто Манчини сыграет против «Спартака» Массимо Карреры. «Рубин» Курбана Бердыева ждет очередное испытание на прочность в матче с ЦСКА, а «Краснодар» постарается взять реванш у «Урала» после обидного поражения в Кубке России в прошлом сезоне.

6 августа

ЦСКА – «Рубин»

Место: Москва, Россия

Стадион: «ВЭБ Арена»

Время: 17:30 (мск)

Непробиваемый Бердыев

«Рубину» очень непросто даются последние встречи против ЦСКА. На счету казанцев лишь одна ничья при четырех поражениях, а также ни одного забитого мяча. Похожие проблемы армейцы испытывали в матчах против «Ростова», когда «дончан» тренировал Бердыев. «Ростов» дважды обыграл ЦСКА на своем поле, а в гостях удержал ничью. А красно-синие в трех играх ни разу не смогли отличиться. Удастся ли на этот раз ЦСКА взломать оборону Бердыева?

П1 Х П2

ЦСКА – «Рубин» 1,51 4,18 6,70

6 августа

«Зенит» – «Спартак»

Место: Санкт-Петербург, Россия

Стадион: «Крестовский»

Время: 20:00 (мск)

Итальянское дерби

Одно из самых принципиальных дерби страны в этом сезоне получило новую интригу. Итальянца Массимо Карреру ждет встреча с соотечественником – Роберто Манчини. Победа над главным конкурентом для красно-белых будет вдвойне ценнее после двух ничьих в первых турах. В минувшем сезоне «Зенит» обыграл «Спартак» в Петербурге со счетом 4:2, а сама игра запомнилась спорными решениями арбитра. Последний раз «Спартак» побеждал в Питере в мае 2012 года.

П1 Х П2

«Зенит» – «Спартак» 1,51 4,18 6,70

6 августа

«Краснодар» – «Урал»

Место: Краснодар, Россия

Стадион: «ФК Краснодар»

Время: 20:00 (мск)

Краснодарская месть

Еще в прошлом сезоне «Краснодар» имел полное право затаить обиду на «Урал». «Быки» встречались с уральским клубом в четвертьфинале Кубка России и без особых проблем забили три гола еще в первом тайме. Но «шмели» сумели не только отыграться, но и вырвать победу в серии пенальти. Впрочем, болельщикам «Урала» тоже есть на что обижаться. В последней встрече с «Краснодаром» гол Клаэссона в добавленное время лишил команду Тарханова трех очков.

П1 Х П2

«Краснодар» – «Урал» 1,51 4,18 6,70

5 августа

«Боруссия» Д — «Бавария»

Место: Дортмунд, Германия

Стадион: «Сигнал Идуна Парк»

Время: 21:30 (мск)

За последние пять лет лишь однажды финал Суперкубка Германии прошел без участия пары «Бавария» — «Боруссия» Д. Традиционное предсезонное «Дер Классикер» состоится и на этот раз. Мюнхенцы чаще других команд добирались до финала Суперкубка, но статистика у них не самая удачная: 5 побед и 5 поражений. «Шмелям» в этом плане повезло больше – 5 побед и 3 поражения. В прошлом сезоне «Бавария» одолела «Боруссию» со счетом 2:0. В этом матче определится рекордсмен по числу побед в Суперкубке Германии.

П1 Х П2

«Боруссия» Д – «Бавария» 1,51 4,18 6,70

6 августа

«Арсенал» – «Челси»

Место: Лондон, Англия

Стадион: «Уэмбли»

Время: 16:00 (мск)

Новый сезон в Англии начнется так же, как закончился предыдущий: кубковым матчем «Арсенала» и «Челси». В майском финале Кубка Англии «канониры» переиграли команду Антонио Конте со счетом 2:1. За последние 15 лет лондонские клубы дважды играли друг с другом в финале Суперкубка Англии: в 2005-м победу одержали «синие», а 10 лет спустя – команда Арсена Венгера. «Арсенал» 14 раз выигрывал данный трофей, «Челси» — всего лишь четыре раза. Причем в трех последних финалах Суперкубка «пенсионеры» потерпели поражения.

П1 Х П2

«Арсенал» – «Челси» 1,51 4,18 6,70

Текст: Никита Котов

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press