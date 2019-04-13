Три Сергея, не считая Игоря. Финалисты Кубка Гагарина VS их бывшие клубы

Сегодня состоится первый матч решающей серии плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Авангардом». Некоторым членам обеих команд придется играть против экс-клубов, поэтому для них финал КГ-2019 принципиален вдвойне.

Игорь Никитин, ЦСКА

46-летний специалист возглавил москвичей после увольнения Дмитрия Квартального в 2017 году. ЦСКА — второй опыт сольной работы для Игоря. Ранее он трудился как раз в «Авангарде»: 11 лет назад защитник завершил карьеру в «Сибири» и вошел в штаб омичей. В команде Никитин то исполнял должность и.о., то становился главным тренером на определенный период. Лучшим результатом «ястребов» при молодом специалисте стал выход во второй раунд Кубка Гагарина-2009.

Из «Авангарда» Игоря уволили в 2011-м, после чего он работал ассистентом Квартального в «Сибири» и ЦСКА. Но на омский клуб Никитин никогда не наезжал. Тем более, здесь он провел большую часть своей карьеры (1997-2006 гг.), а также стал победителем чемпионата России-2004 и обладателем Кубка европейских чемпионов-2005.

Сергей Шумаков, «Авангард»

На данный момент Сергей — лучший снайпер Кубка Гагарина: в 15 встречах он забросил 10 шайб и делит лидерство в этом показателе с финном Кемпайненом из «Салавата Юлаева».

В «Авангарде» Шумаков оказался в декабре: «ястребы» подписали нападающего несмотря на его неудачные выступления в фарм-клубах «Вашингтона» и «Флориды» из АХЛ. Проблемы у хоккеиста начались в конце прошлого сезона, когда он играл за ЦСКА: армеец с годичной зарплатой в 1,5 млн долларов был выведен из состава перед финалом КГ-2018 против «Ак Барса» (1:4) из-за нарушения режима, а летом он не выходил на тренировки красно-синих и требовал обмена в другую команду. Теперь же страйкер может насолить своему бывшему клубу на площадке.

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Сергей Калинин, ЦСКА

Победа на МЧМ-2011 и ЧМ-2014, «золотая» Олимпиада в Пхенчхане — в послужном списке форварда не хватает клубных трофеев. При этом выход в финал Кубка Гагарина стал для Калинина уже вторым: шесть лет назад он выступал в решающей серии плей-офф за «Авангард». Тогда сибиряки уступили «Динамо» (3:4).

Омск стал трамплином для профессионального роста Сергея: в 2015-м воспитанник местной школы уехал в НХЛ именно из «Авангарда». Но после полутора лет выступлений за «Нью-Джерси Девилз» и неудачной ссылки в фарм-клуб «Торонто» Сергей вернулся в КХЛ. Только уже не к «ястребам»: сезон 2017/18 форвард провел в СКА, а прошлым летом ЦСКА подписал с ним 4-летний контракт.

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Сергей Широков, «Авангард»

Десять лет назад воспитанник ЦСКА покинул родной клуб со скандалом: форвард не стал продлевать контракт с красно-синими и перешел в «Ванкувер», а КХЛ выписала ему годичную дисквалификацию.

За океаном дела у Широкова не пошли — в двух сезонах он провел 8 матчей и забил один гол. В 2011-м Сергей не обратил внимания на продажу его прав в НХЛ «Флориде» и вернулся в Москву. А через два года армейцы уже сами обменяли Сергея в «Авангард». С 2015-го нападающий выступал в СКА и выиграл там Кубок Гагарина, но перед началом чемпионата 2018/19 вернулся в Омск. Широков стал одним из лидеров клуба: до этого сезона он почти не проводил около 18 минут на льду за матч.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: официальный сайт КХЛ