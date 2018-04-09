Трагедия в Канаде, итоги регулярки НХЛ, прощание со шведскими братьями. Главные хоккейные новости

В НХЛ завершился регулярный чемпионат, в Канаде погибли юные хоккеисты, братья Седины завершили карьеры. Еженедельник «Футбол.Хоккей» представляет главные хоккейные новости недели.

В Канаде разбился автобус с юниорской командой

Погибли 14 человек

Трагедия произошла с юниорской хоккейной командой «Гумбольдт Бронкос». Сообщается, что автобус, перевозивший юных хоккеистов, столкнулся с грузовиком в 30 км от города Тисдейл. «Бронкос» направлялись на очередной матч юниорской лиги Саскачевана (SJHL). В ней выступают игроки в возрастной категории от 16 до 20 лет.

Органы местной полиции занимаются расследованием инцидента, официальные данные о точном числе погибших и пострадавших пока не приводятся. По данным Королевской конной полиции Канады, в момент аварии в автобусе находились 28 пассажиров. Из них четырнадцать погибли, а еще четырнадцать человек были доставлены в больницу. Трое из них находятся в критическом состоянии. В церкви городка Нипавин организовали центр для семей пострадавших. Свои соболезнования пострадавшим выразил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «Не могу представить, через что проходят сейчас родители. Мои мысли со всеми, кого затронула эта ужасная трагедия», – написал политик в твиттере.

Президент «Бронкос» Кевин Гэринджер узнал о трагедии от одного из болельщиков клуба, когда находился у своего племянника в Эдмонтоне. Он сообщил, что был лично знаком с каждым игроком и со всеми членами тренерского штаба, а одного из хоккеистов даже навещал дома. «Я потрясен не меньше остальных. Мы находимся в полнейшем смятении и шокированы утратой», — сказал Гэринджер. В 1986 году в Саскачеване жертвой ДТП стала другая команда «Бронкос» – из Суифт-Каррента. Тогда погибли четыре игрока, выступавшие в Западной хоккейной лиге.

В НХЛ завершился регулярный чемпионат

Много любопытных цифр

Впервые в истории обладателем «Президентс Трофи» – приза лучшей команде по итогам регулярного чемпионата стал «Нэшвилл». «Хищники» набрали 117 очков по итогам 82 встреч. Еще ярче выступил новичок НХЛ «Вегас». «Голден Найтс» стали первой командой в современной истории четырех главных лиг Северной Америки (НФЛ, MЛБ, НБА и НХЛ), выигравшей дивизион в дебютном сезоне. Кроме того, впервые за 47 лет по ходу регулярного чемпионата НХЛ не был уволен ни один тренер. Зато по окончании сезона «Рейнджерс» объявили об отставке Алена Виньо с поста главного тренера.

Лучшим бомбардиром чемпионата стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 108 очков (41+67). Это первый игрок с 2001 года, выигравший бомбардирскую гонку в двух сезонах подряд. Лучший снайпер НХЛ — капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший 39 шайб. А его 600-й гол в лиге, забитый в ворота «Виннипега», признан лучшим по итогам чемпионата.

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Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин по итогам регулярного чемпионата набрал 82 очка (27+55), до россиянина в истории «Блю Джекетс» никто не набирал 80 очков за сезон. Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров стал шестым российским игроком в истории, набравшим 100 очков за сезон. По итогам «регулярки» он забросил 39 шайб и отдал 61 результативную передачу.

Плей-офф Кубка Стэнли

Западная конференция

«Нэшвилл Предаторз» — «Колорадо Эвеланш», «Виннипег Джетс» — «Миннесота Уайлд», «Вегас Голден Найтс» — «Лос-Анджелес Кингз», «Анахайм Дакс» — «Сан-Хосе Шаркс».

Восточная конференция

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Джерси Дэвилз», «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс», «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс», «Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз».

Первые матчи пройдут в ночь с 11 на 12 апреля.

Братья Седины объявили о завершении карьеры

И стали первыми звездами в прощальном матче

Легенды НХЛ — близнецы Даниэль и Хенрик Седины решили завершить выступление в профессиональном хоккее. Форварды «Ванкувера» сообщили об этом 2 апреля. «Мы начали сезон с мыслями о том, что завершим карьеру по его окончании. Это стало еще очевиднее после бесед со своими семьями по ходу сезона. Сейчас это чувство для нас правильное», — заявили 37-летние хоккеисты. Так как «Кэнакс» не вышли в первый раунд Кубка Стэнли, шведские братья провели последний матч в карьере в заключительной домашней встрече регулярного чемпионата: в ночь на 8 апреля «Ванкувер» сыграл против «Аризоны». В итоге канадский клуб одержал победу (4:3, ОТ), а близнецы были признаны первыми звездами игрового дня в НХЛ: Даниэль стал автором двух забитых шайб, а Хенрик отдал брату 2 голевые передачи.

На протяжении всей карьеры Седины не играли друг против друга. В 1997–2000 гг. братья выступали за шведский МОДО (в сезоне-2004/05 Хенрик и Даниэль вернулись в команду из Эрншельдсвика во время локаута НХЛ), а с 2000 года они выступали за «Ванкувер». Со сборной Швеции близнецы стали олимпийскими чемпионами Турина-2006, победителями (2013) и бронзовыми призерами (1999, 2001) чемпионата мира. Также Даниэль завоевал с «Тре Крунур» «серебро» ОИ в Сочи.

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Президент «Ванкувера» Тревор Линден так высказался о завершении карьеры двух легендарных игроков: «Испытываю смешанные чувства. Я рад за них, потому что понимаю, что они хорошо обдумали свое решение и на 100% уверены в своей правоте. Но как болельщику мне нравилось наблюдать за тем, как они играют. У них уникальный стиль. Я получал огромное удовольствие, видя, как они открываются, чувствуют друг друга. Мне будет не хватать этого».

Текст: Никита Котов, Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press, официальный твиттер SJHL

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