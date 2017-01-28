Тот, чье имя опять называют. Илья Казаков — о Романе Абрамовиче и РФС

Несколько человек сказали мне, что видели Сергея Капкова, входящего в Дом футбола на Таганке, – и это знание породило в их головах настоящее строительство. Гипотезы о предстоящей смене нынешнего президента РФС на того, кто должен был стать им в 2010 году, но так и не стал, уступив еще до начала официальной предвыборной кампании право идти в ней под первым номер своему полному тезке, были увлекательны, однако маловероятны. Как оказалось позже, Капков действительно приходил в РФС, но обсуждал в его кабинетах иную тему.

Период 2006–2009 годов был одним из самых славных в истории федерации. НФА, Национальная академия футбола – детище, созданное Романом Абрамовичем и курируемое Капковым, – не только взяла на себя серьезное финансовое бремя, связанное с оплатой труда Гуса Хиддинка, но и занималась иными, не столь интересными для СМИ, зато очень важными проектами. Во многом благодаря деньгам Абрамовича безбедно жила первая сборная, а по всей стране создавались искусственные поля, о вводе в эксплуатацию которых Виталий Мутко четко и уверенно рапортовал в объективы телекамер. Практически все были уверены тогда, что Абрамович, тратя столько на российский футбол, должен видеть большую отдачу от капиталовложений, – «бронзы» Евро-2008 было уже недостаточно. И мало кто сомневался, что следующим президентом РФС станет Капков – молодой, энергичный, сильный. Близкий к владельцу человек, которому Хиддинк не стеснялся звонить в случае экстренных непредвиденных ситуаций. Должен был стать, но не стал.

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Вместо Мутко после Марибора в федерацию пришел Сергей Фурсенко, а вместе с ним туда были направлены финансовые потоки иной мощной структуры – «Газпрома». Сложно сказать, какой была реакция на случившееся Абрамовича, только он на следующие годы вышел из загадочного с точки зрения ближайших перспектив проекта под названием «отечественный футбол», правда, при этом продолжая так или иначе быть вовлеченным в очень схожую, но все же иную парадигму – «домашний чемпионат мира». Парадокс, но две эти идеи, имея общую вроде бы территорию и такое важное слово, как «футбол», существуют словно параллельные миры, практически не пересекаясь. По крайней мере, так думаем мы. А как оно на самом деле? Да кто же нам скажет.

Казалось, Абрамович полностью покинул мир российского футбола. Его компания перестала финансировать ЦСКА, в РФС о нем не напоминали даже фотографии, развешенные на стенах всех шести этажей здания на Народной улице. Даже тольяттинская академия футбола имени Коноплева перестала существовать. Не знаю, функционирует ли НАФ, размещавшийся прежде в двух шагах от отеля «Балчуг», где по иронии судьбы стала жить сборная в фурсенковскую пору. Капков ушел в столичную мэрию, чудеснейшим образом преобразил парк Горького – где случилась примерно та же метаморфоза, что и в национальной сборной перед Евро-2008, когда от прежней устаревшей атмосферы не осталось и следа.

Думалось, что это навечно. Что у Абрамовича есть Лондон и «Челси». А у российского футбола Абрамовича больше нет. Оказалось, что это не так. И что по каким-то причинам владелец лондонского суперклуба намерен вновь поучаствовать в судьбе РФС. Помочь четырем младшим юношеским сборным начиная с возраста 1998 года рождения. Как именно помочь – только лишь деньгами или чем-то большим, – пока загадка.

Думаю исходя из опыта прошлых лет, что одним финансированием дело не ограничится. Прежние истории участия Абрамовича в деятельности РФС остались в памяти примером очень тщательного контроля за происходящим. Людям, отвечавшим за это направление – а это был не только Сергей Капков, но и вице-президент НАФ Александр Эйдельштейн, и куратор академии Коноплева Евгений Писарев, – всегда было дело до каких-то нюансов, деталей. Им нужно было контролировать происходящее по их направлениям, если уж деньги в РФС шли тоже по этой линии. Но тогда никто не мог точно сказать, была ли это любовь Абрамовича к отечественному футболу, желание финансировать не только «Челси», но и что-то еще в России или какая-то необходимость, возникшая в силу ряда причин.

Но в любом случае это было интересно и успешно. Все то, за что брался Абрамович. Тот же Кубок Первого канала, например. Те первые его розыгрыши в Израиле были настоящим событием. А потом турнир как-то потихоньку сошел на нет. Закрывшись одновременно со всеми теми историями, о которых шла речь выше.

Казалось, что все – он не вернется. Что ему слишком хорошо и интересно там, чтобы Абрамович – больше даже он сам, чем его деньги, – вернулся в российский футбол. И вот он возвращается. Загадочно. Непостижимо. Беря на себя то направление, которое всегда было самым неблагодарным и сложным.

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Почему? И почему только этот объем, а не что-то большее? Загадка. Милостыня ли это, поданная из чувства жалости, или что-то иное? Сложно сказать. Но в любом случае безумно интересно. Абрамович возвращается. А он из тех людей, кто деньги на ветер не бросает.

Текст: Илья Казаков

Фото: Global Look Press