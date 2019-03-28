Топ-ястреб. Сергей Шумаков — главное открытие Кубка Гагарина-2019

В первом раунде плей-офф КХЛ «Авангард» моментально разобрался с «Ак Барсом» (счет в серии — 4:0), а в 1/4 финала проиграл всего один матч «Барысу» (4:1). Омский клуб впервые за 7 лет пробился в полуфинал Кубка Гагарина, где сыграет против «Салавата Юлаева». Победы «ястребов» на Востоке — заслуга в том числе и Сергея Шумакова, стремительно ворвавшегося в бомбардирские топы. Хотя еще к началу зимы он проваливал сезон в Северной Америке.

В «регулярке» форвард провел всего полсезона (21 матч) и набрал 5+12 очков по системе «гол+пас». Но по итогу двух раундов КГ-2019 Шумаков забрался на второе место в списке лучших бомбардиров плей-офф: в 9 встречах Сергей забросил 7 шайб, и пока его обгоняет только канадец Фрэттин из «Барыса» (9 голов, 12 матчей). Бенефис нападающего произошел в последней игре серии с «Ак Барсом» (3:2), где он оформил хет-трик.

Уже в четвертьфинале на лидера омичей началась охота. По ходу четвертой встречи было заметно, что Шумаков стал целью номер один для игроков из Казахстана: на нем часто применяли грубые силовые приемы, а в третьем периоде его госпитализировали после столкновения с Дарреном Дитцем. Тогда о сроках восстановления Шумакова не мог сказать даже главный тренер «Авангарда» Боб Хартли, но хоккеиста выписали уже на следующий день. Ему разрешили сыграть в пятом матче против «барсов» (5:3), где он еще раз продемонстрировал свои лидерские амбиции и отдал один голевой пас.

Пойдем с Востока. Лидеры Кубка Гагарина-2019

В «Авангарде» 26-летний россиянин выбрался из лабиринта неудач. Туда он угодил еще в прошлом апреле во время выступления за ЦСКА: один из самых дорогостоящих армейцев был выведен из состава перед финалом КГ-2018 против «Ак Барса» (1:4), а летом он не выходил на тренировки красно-синих и требовал обмена в другую команду. Половину сезона-2018/19 нападающий провел в фарм-клубах «Вашингтона» и «Флориды», но так и не закрепился в АХЛ.

Молодой хоккеист находился на самом дне, но Боб Хартли уговорил боссов «Авангарда» на выкуп контракта Шумакова у москвичей. Сергей не подвел канадского специалиста: он дебютировал за «ястребов» 20 декабря в матче против «Северстали» (7:3) и сразу же набрал 1+1. Тогда коуч остался доволен новичком: «Сергей здорово дополнил нашу команду: он отлично бросает, нацелен на ворота, хорошо владеет шайбой и будет подспорьем в большинстве».

Столичные разборки. Лидеры Кубка Гагарина-2019

Спустя несколько месяцев страйкер все так же оправдывает доверие главного тренера, постепенно выходя на роль ключевого хоккеиста омичей. А если «Авангард» пробьется в финал Кубка Гагарина и встретится там с ЦСКА, то история Шумакова еще и по-голливудски закольцуется.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press