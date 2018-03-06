Топ-10 голов выходных. Спасение Неманьи Матича, шедевр Лео Месси, чудо Пауло Дибалы и многое другое

Европейские чемпионаты переваливают за экватор и в них остается меньше интриги, но не голов. Еженедельник «Футбол» представляет топ-10 голов европейских туров.
АПЛ
06.03.18
«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» — 2:3 (2:0)
Неманья Матич (2:3) («Манчестер Юнайтед»)
Гол получился не просто очень красивый — он стал еще и спасительным для команды Жозе Моуриньо. «МЮ» проигрывал 0:2 после первого тайма и мало кто верил, что эта игра закончится именно так. Но сначала счет сравнял Лукаку, а уже под конец игры Матич сотворил это.
05.03.18
«Брайтон» — «Арсенал» — 2:1 (2:0)
Пьер-Эмерик Обамеянг (2:1) («Арсенал»)
Pierre-Emerick Aubameyang goal vs. Brighton. pic.twitter.com/jkjriXAHYV
— GRI TV (@GRI_TV) 4 марта 2018 г.
Этот гол не спас «Арсенал» от поражения в матче с «Брайтоном», но точно стал одним из украшений тура. Габонец знает толк в красивых мячах. Однако болельщики «Арсенала» хотели бы, чтобы он забил два обычных гола, чем одни такой. Но что вышло, то вышло.
Ла Лига
05.03.18
«Барселона» — «Атлетико» — 1:0 (1:0)
Лионель Месси (1:0)
Messi scoring his 600th career goal, what a goal it was too 🙌😎 #messi #600th #goal #barca #barcaatleti pic.twitter.com/stDBr2vdCG
— That Stat Football (@That_Stat_) 5 марта 2018 г.
Этот гол, скорее всего, стал для «Барсы» чемпионским. После победы над «Атлетико» интрига в чемпионате Испании мертва. А убил ее именно Месси. Вот таким вот невероятным ударом со штрафного. Снова. Более того, для него этот гол стал 600-м в карьере.
03.03.18
«Вильярреал»- «Жирона — 0:2 (0:1)
Лозано (0:2) («Жирона»)
«Жирона» победила «Вильярреал, да еще и в гостях. Этот гол, заколоченный в концовке, стал очень красивой точкой в матче.
Серия А
03.03.18
«Ювентус — Лацио — 1:0 (0:0)
Пауло Дибала (0:1) («Ювентус»)
Você é linda como esse gol do Dybala aos 93 minutos! ⚽🔥😍👌 pic.twitter.com/Mzyxayre7c
— No Travessão (@NoTravessao) 4 марта 2018 г.
Этот матч завершился бы вничью, если бы не усердие аргентинца. Времени уже совсем не оставалось, но Пауло решил идти до конца. Уже в падении он все же отправил мяч в ворота, принеся «Юве» победу».
«Наполи» — «Рома»- 2:4 (1:2)
Дженгиз Удер (1:1) («Рома»)
Cengiz Ünder🔥🔥🔥
Roma beraberliği buldu… pic.twitter.com/JktMdIzEFV
— Türkiye’den Goller (@TR_Goller) 3 марта 2018 г.
В этом матче голов было множество, но самым крутым оказался мяч молодого турка из «Ромы». Именно он положил начало разгрому «Наполи». Кажется что, такое мог делать только Месси. И то давно.
Бундеслига
03.03.18
«Фрайбург» — «Бавария» — 0:4 (0:2)
Толиссо (0:2) («Бавария»)
Tolisso’s goal 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/t40Bt5bD7r
— Gabryela (@gabryBoschetto) 4 марта 2018 г.
Тут даже комментарии излишни. 100 раз потом дай так пробить — не попадет.
«Фрайбург» — «Бавария» — 0:4 (0:2)
Томас Мюллер (0:4) («Бавария»)
Ready to see the most Thomas Müller moment of all-time?
Here you go 😂 pic.twitter.com/cHjLk42O43
— Football on BT Sport (@btsportfootball) 4 марта 2018 г.
А вот так завершил разгром «Фрайбурга» Томас Мюллер. Красота!
Лига 1
03.03.18
«Труа» 0:2 «ПСЖ» (0:0)
Анхель Ди Мария (0:1) («ПСЖ»)
No Neymar, no problem 😎
Di Maria scores a cheeky chip for PSG vs Troyes pic.twitter.com/goWbtYfe81
— Goal (@goal) 3 марта 2018 г.
ПСЖ не замечает отсутствие Неймара и продолжает зажигать во Франции. Анхель Ди Мария активно помогает в этом.
Эредивизи
04.03.18
«Витесс»- «Аякс» — 3:2 (1:0)
Наварон Фор (1:0) («Витесс»)
🙌 | Het doelpunt van het weekend? Navarone Foor draait met deze wereldgoal de kampioensdroom van Ajax de nek om. #vitaja pic.twitter.com/wtDUB7PVU1
— FOX Sports (@FOXSportsnl) 5 марта 2018 г.
В Голландии «Витесс» неожиданно обыграл «Аякс». А первый гол в матче получился таким, что теперь его будут крутить по ТВ до конца сезона.
Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол»