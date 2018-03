Топ-10 голов выходных. Пушка страшная от Мартина Эдегора, спасение Миши Батшуайи и многое другое

Очередные туры топовых первенств Европы завершились. Еженедельник «Футбол» представляет топ-10 голов европейских туров.



АПЛ

10.03.18

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 2:1 (2:0)

Маркус Рэшфорд (1:0) («Манчестер Юнайтед»)

Rashford with a Ronaldoesque goal. Lovely skill and the finish was insane.#MUNLIV

pic.twitter.com/sndRZXu7QB — FN (@Footballuno) 10 марта 2018 г.

Гол в исполнении Рэшфорда в Северо-западном дерби точь-в-точь напоминает голевой удар и предшествующие ему действия Криштиану Роналду в игре с киевским «Динамо» в 2007 году.



«Вест Бромвич» — «Лестер» — 1:4 (1:1)

Джейми Варди (1:1) («Лестер»)

Have you ever seen a more Jamie Vardy goal? pic.twitter.com/YiatCPyyt4 — Gis yer laptop (@ForeverSkyBlue) 10 марта 2018 г.

Все как в старые добрые времена — связка Марез — Варди снова в деле! Только посмотрите на передачу алжирца! Кажется, он забыл все обиды и снова собрался зажигать.



Серия А

11.03.18

«Ювентус» — «Удинезе» — 2:0

Пауло Дибала (1:0) («Ювентус»)

Дибала отлично закосплеил Месси. Не только так можешь забивать, Лео, ясно тебе?



«Дженоа» — «Милан» — 0:1 (0:0)

Андре Силва (0:1) («Милан»)

Andre Silva’s last gasp winning goal for Milan against Genoa GRANDEEE ANDRE @andrevsilva19 pic.twitter.com/GrbYa3D9cA — Milan Eye (@MilanEye) 11 марта 2018 г.

Может быть, это не очень красивый гол, но зато какой значимый! Да и комбинация в целом заслуживает того, чтобы оказаться в этом списке. Браво, Силва! Принес «Милану» такие классные три очка.



Ла Лига

11.03.18

«Лас Пальмас» — «Вильярреал» — 0:2 (0:0)

Карлос Бакка (0:1) («Вильярреал»)

Для тех, кто забыл — этот парень еще в деле!



«Атлетико» — «Сельта» — 3:0 (1:0)

Антуан Гризманн (1:0) («Атлетико»)

Француз забил очень крутой мяч, положив начало разгрому «Сельты».





Бундеслига

10.03.18

«Бавария» — «Гамбург»- 6:0 (1:0)



Франк Рибери (1:0) («Бавария»)

Франк Рибери еще не забыл как забивать круты голы. Именно он начал разгром «Гамбурга».

11.03.18

«Боруссия» Дортмунд — «Франкфурт» — 3:2 (1:0)

Миши Батшуайи (3:2) («Боруссия» Дортмунд)

Миши в очередной раз спасает «шмелей», доказывая всем, что «Челси» в его карьере — простое недоразумение!



Эредивизи

«Аякс» — «Херенвен» — 4:1 (1:1)

Мартин Эдегор (1:1) («Херенвен»)

Мартин Эдегор неожиданно для всех забил вот такой вот гол в ворота «Аякса». И хоть «Херенвен» проиграл — норвежец попал во все хитпарады недели с этой пушкой.



Аякс» — «Херенвен» — 4:1 (1:1)

Давид Нерес (4:1) («Аякс»)

Roberto Firmino — eat your heart out! 🙈 #LFC David Neres with the no-look finish for Ajax… pic.twitter.com/WCviIgNasy — Goal (@goal) 11 марта 2018 г.

А вот так «Аякс» уничтожил «Херенвен» в концовке. Слишком издевательская комбинация.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press