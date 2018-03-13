Топ-10 голов выходных. Пушка страшная от Мартина Эдегора, спасение Миши Батшуайи и многое другое

Очередные туры топовых первенств Европы завершились. Еженедельник «Футбол» представляет топ-10 голов европейских туров.
АПЛ
10.03.18
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 2:1 (2:0)
Маркус Рэшфорд (1:0) («Манчестер Юнайтед»)
Rashford with a Ronaldoesque goal. Lovely skill and the finish was insane.#MUNLIV
pic.twitter.com/sndRZXu7QB
— FN (@Footballuno) 10 марта 2018 г.
Гол в исполнении Рэшфорда в Северо-западном дерби точь-в-точь напоминает голевой удар и предшествующие ему действия Криштиану Роналду в игре с киевским «Динамо» в 2007 году.
«Вест Бромвич» — «Лестер» — 1:4 (1:1)
Джейми Варди (1:1) («Лестер»)
Have you ever seen a more Jamie Vardy goal? pic.twitter.com/YiatCPyyt4
— Gis yer laptop (@ForeverSkyBlue) 10 марта 2018 г.
Все как в старые добрые времена — связка Марез — Варди снова в деле! Только посмотрите на передачу алжирца! Кажется, он забыл все обиды и снова собрался зажигать.
Серия А
11.03.18
«Ювентус» — «Удинезе» — 2:0
Пауло Дибала (1:0) («Ювентус»)
Wonderful free kick #Golazo by Paulo #Dybala! Beautiful curling strike into the top corner. He scored both goals for #Juventus in the 2-0 win vs #Udinese, and has had 4 important goals in 3 games (2 #SerieA, 1 #UCL) in the past 8 days. #JuveUdinese #ForzaJuve #LaJoya 💎💎🔥🔥 pic.twitter.com/QH5hhbpUfm
— Jason Foster (@JogaBonito_USA) 11 марта 2018 г.
Дибала отлично закосплеил Месси. Не только так можешь забивать, Лео, ясно тебе?
«Дженоа» — «Милан» — 0:1 (0:0)
Андре Силва (0:1) («Милан»)
Andre Silva’s last gasp winning goal for Milan against Genoa
GRANDEEE ANDRE @andrevsilva19 pic.twitter.com/GrbYa3D9cA
— Milan Eye (@MilanEye) 11 марта 2018 г.
Может быть, это не очень красивый гол, но зато какой значимый! Да и комбинация в целом заслуживает того, чтобы оказаться в этом списке. Браво, Силва! Принес «Милану» такие классные три очка.
Ла Лига
11.03.18
«Лас Пальмас» — «Вильярреал» — 0:2 (0:0)
Карлос Бакка (0:1) («Вильярреал»)
Gol Villarreal Bacca pic.twitter.com/thWBakHDaI
— Gianmarco Sotelo (@GianmarcoSotelo) 11 марта 2018 г.
Для тех, кто забыл — этот парень еще в деле!
«Атлетико» — «Сельта» — 3:0 (1:0)
Антуан Гризманн (1:0) («Атлетико»)
Француз забил очень крутой мяч, положив начало разгрому «Сельты».
Бундеслига
10.03.18
«Бавария» — «Гамбург»- 6:0 (1:0)
Франк Рибери (1:0) («Бавария»)
Franck Ribery’s goal! #FCBHSVpic.twitter.com/qg1VgQxpav
— Home Bayern (@HomeBayern___) 10 марта 2018 г.
Франк Рибери еще не забыл как забивать круты голы. Именно он начал разгром «Гамбурга».
11.03.18
«Боруссия» Дортмунд — «Франкфурт» — 3:2 (1:0)
Миши Батшуайи (3:2) («Боруссия» Дортмунд)
Michy Batshuayi wins it for Borussia Dortmund #BVB pic.twitter.com/EQ20HikyGG
— BVB Buzz (@BVBBuzz) 11 марта 2018 г.
Миши в очередной раз спасает «шмелей», доказывая всем, что «Челси» в его карьере — простое недоразумение!
Эредивизи
«Аякс» — «Херенвен» — 4:1 (1:1)
Мартин Эдегор (1:1) («Херенвен»)
#MartinØdegaard golazo vs #Ajax. Ødegaard scoring goals is a rare sight. The #RealMadrid loanee scored #Heerenveen‘s only goal tonight. pic.twitter.com/RO4zUq3qCX
— Hala Madrid y Nada Más (@RaulMadrid4Life) 11 марта 2018 г.
Мартин Эдегор неожиданно для всех забил вот такой вот гол в ворота «Аякса». И хоть «Херенвен» проиграл — норвежец попал во все хитпарады недели с этой пушкой.
Аякс» — «Херенвен» — 4:1 (1:1)
Давид Нерес (4:1) («Аякс»)
Roberto Firmino — eat your heart out! 🙈 #LFC
David Neres with the no-look finish for Ajax… pic.twitter.com/WCviIgNasy
— Goal (@goal) 11 марта 2018 г.
А вот так «Аякс» уничтожил «Херенвен» в концовке. Слишком издевательская комбинация.
Источник: еженедельник «Футбол»
Фото: Global Look Press