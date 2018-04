Топ-10 голов выходных. Ахмед Муса, Горан Пандев и другие

Европейские чемпионаты подходят к своему завершению, но забивать от этого меньше не стали. Представляем топ лучших голов футбольного уик-энда.

«Челси» — «Саутгепмтон» — 2:0 (Кубок Англии, 1/2 финала)

Ольвье Жиру (1:0) («Челси»)

Таким голам даже Лионель Месси позавидует. А кто-то еще называет француза «деревом»!

«Вест Бромвич» — «Ливерпуль» — 2:2 (0:1)



Мохамед Саллах (0:2) («Ливерпуль»)

Мо Саллах снова забивает, обрушивая всевозможные рекорды АПЛ. Но «Ливерпуль» все равно играет вничью.

Серия А

«Дженоа» — «Верона» — 3:1 (1:0)

Горан Пандев (3:1) («Дженоа»)

Македонец все еще в деле! На этих выходных вот таким вот ударом он помог «Дженоа» обыграть «Верону». В этой ситуации можно было ожидать чего угодно, но только не того, что сотворил Горан.

«Сассуоло» — «Фиорентина» — 1:0 (0:0)

Политано (1:0) («Сассуоло»)



Этот красивый удар при не только понравился болельщикам, но и принес «Сассуоло» неожиданную победу над «Фиорентиной». Маттео Политано вообще вошел во вкус: в последних пяти матчах полузащитник забил 4 мяча.

Ла Лига

«Атлетик» — «Леванте» — 1:3 (1:2)

Гарсия (1:0) («Атлетик»)

«Атлетик» проиграл дома «Леванте», забив первым. Но зато как забив!

Энис Бардхи (1:2) («Леванте)

В этой же игре македонец Энис Бардхи положил отличный гол со штрафного.

Бундеслига

«Боруссия» Дортмунд — «Байер» — 4:0 (1:0)

Марко Ройс (2:0) («Боруссия»)

This strike from Marco Reus is the best VAR-disallowed goal you’ll see all week! #BVBB04 pic.twitter.com/ojTDMJ5umW

«Боруссия М» — «Вольфсубрг» — 3:0 (3:0)

Кристофер Крамер (3:0) («Боруссия М»)

Imagine putting the ball down and shooting before the wall is set…

Here’s Christoph Kramer’s crazy free-kick goal for Borussia Monchengladbach against Wolfsburg that was allowed to stand…

Apparently perfectly legal 🤷‍♂️

pic.twitter.com/ikD8xWtC8d

— Steve Trendall (@stevetrendall) 20 апреля 2018 г.