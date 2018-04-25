Точка перелома. Аарон Рэмзи – тот, кто поведет за собой «Арсенал»

С уходом Арсена Венгера «Арсенал» теряет свою фирменную торговую марку. Клубу необходимо новое олицетворение. Сегодня на эту роль не найти кандидата лучше, чем Аарон Рэмзи – и не только потому, что он уже может считаться ветераном «канониров». Валлиец обладает невероятной силой воли, которая помогла ему вернуться на топ-уровень после тяжелейшей травмы и которой так не хватает большинству игроков «Арсенала».

Аарон Рэмзи выступает за «Арсенал» с 2008 года. Тогда же в основную команду был переведен воспитанник «канониров» Джек Уилшир. Эти двое – единственные из нынешней обоймы «Арсенала», кто выступает за клуб уже десяток лет. Уилшир после командировки в «Борнмут» довольствуется ролью игрока ротации, зато Рэмзи выдает лучший футбол со времен сезона-2013/14.

На счету Аарона уже 7+9 по системе «гол+пас» в АПЛ и 12+12 во всех турнирах. Он стал вторым из всех центрхавов, выступавших за «Арсенал», кто преодолел отметку в 50 забитых мячей. Гол в ворота «Вест Хэма» стал для Рэмзи 58-м – Аарон обошел Сеска Фабрегаса, став самым результативным игроком своего амплуа в новейшей истории клуба. По количеству матчей за «Арсенал» из действующих игроков «канониров» валлийца опережает только Лоран Косельни. У француза, переехавшего в Лондон в 2010-м, не было бы шансов обойти Рэмзи в этом споре, если бы карьеру Аарона, начиная с 27 февраля 2010 года, не пришлось делить на «до» и «после».

Роковой рубеж

Матч 28-го тура сезона-2009/10 не предвещал особого драматизма: «Арсенал» мог сократить отставание от лидирующего «Челси» до 3-х очков, для этого надо было в гостях побеждать «Сток Сити». Быстрый гол хозяев лишь раззадорил «канониров», и через полчаса игры Бендтнер сравнял счет. Во втором тайме завязалась упорная борьба, а на 66-й минуте произошло то, что назовут одним из самых ужасных происшествий на футбольных полях Англии. Перехват в центре, мяч оказывается между Аароном Рэмзи и Райаном Шоукроссом, оба на полной скорости тянутся к мячу – и резкий хруст костей заставляет стадион замереть в безмолвии.

Футболисты обеих команд в шоке хватаются за головы: неестественно скрюченная голень 19-летнего полузащитника «Арсенала» повисла на коже безжизненным куском ткани. Арбитр Питер Уолтон показывает красную карточку рыдающему от ужаса содеянного Шоукроссу – защитник «Стока» в глубине души наверняка сам умолял, чтобы эта проклятая игра закончилась для него в ту же секунду и он мог поскорее исчезнуть с посторонних глаз. От психологической травмы Шоукросс отходил едва ли не больше, чем Рэмзи – от физической. В течение пяти лет после инцидента Райан категорически отказывался общаться с журналистами и лишь потом нашел в себе силы высказаться: «Случившееся не заставило меня изменить свой стиль игры, но с опытом ты меняешься. Чем старше я становлюсь, тем лучше понимаю: если больше думать, не нужно будет бездумно лететь в подкат». Тот матч «Арсенал» выиграл со счетом 3:1, однако все понимали, что на их глазах, скорее всего, сломалась карьера совсем молодого парня. Врачи диагностировали у Рэмзи перелом большой и малой берцовых костей – никто не готов был предсказать возвращение Аарона в большой футбол.

ДО: Рэмбо-вундеркинд

Таких авансов, какие выдавали Рэмзи на заре его выступлений, не было даже у Райана Гиггза. Еще в детские годы Аарон покорил родной Кайрфилли отменной физической подготовкой. «Сказались спортивные гены, – убежден Аарон. – Мама играла в хоккей, а папа до сорока лет выступал за местные футбольные команды. От них я и заразился любовью к спорту». Переехав в Кардифф, Рэмзи стал чемпионом Уэльса по легкоатлетическому пятиборью среди школьников. Он был великолепен в беге, преуспел в прыжках в длину и в высоту и даже в толкании ядра. Другим увлечением Аарона было регби, но когда представитель клуба «Сент-Хеленс» попытался пригласить его в регбийную школу, он услышал лишь: «Простите, но этот мальчик уже подписал контракт с другой командой. Правда, вообще не регбийной. Он футболист».

Тренера академии «Кардифф Сити» Гэри Льюиса не пришлось уговаривать дважды, так что в 9 лет Рэмзи попал в структуру самого популярного клуба страны. Спустя 7 лет его имя окажется в книге рекордов «Кардиффа»: в возрасте 16 лет и 124 дней Аарон стал самым молодым игроком в истории клуба, побив достижение Джона Тошака. Дебют вышел несколько комичным: носивший в то время длинные патлы Рэмзи попросил друга в срочном порядке постричь его к игре, но что-то пошло не так. «С машинки соскочило лезвие, и друг просто срезал огромный ком волос, на голове образовалась дырка. Чтобы спасти положение, пришлось брить почти всю голову под ноль, – сокрушался Рэмзи. – Я был как морпех, а это далеко от моего обычного стиля». Кстати, прозвище Рэмбо появилось у него много раньше, лет в 11-12, после одной из потасовок на поле: по словам очевидцев, в моменты ярости валлиец очень напоминал героя голливудского боевика.

К 17 годам Аарон Рэмзи обрел достаточную популярность, чтобы вызвать интерес лучших клубов Англии. «Ливерпуль», «Арсенал» и « Манчестер Юнайтед» в один голос заявили о претензиях на молодое валлийское дарование. Летом 2008-го на сайте «МЮ» даже появилась новость о договоренности между «дьяволами» и «Кардиффом». Однако в дело вмешался Арсен Венгер. Алекс Фергюсон позже вспоминал: «Рэмзи признавался, что сделал выбор в пользу «Арсенала», потому клуб выпускает гораздо больше молодых футболистов. Я подумал: «Он с какой планеты вообще?» Думаю, на юного паренька оказали влияние, что он говорил о таких вещах. Впрочем, никаких претензий по этому поводу у меня нет. В нашей команде его бы ждала более серьезная конкуренция за место в составе».

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Сам игрок говорил: «Я почувствовал, что в «Арсенале» меня хотят видеть сильнее. Они были гораздо активнее в переговорах, у тренера был детальнейший план того, как мне пробиться в основу. Венгер сразу точечно рассказал, в чем мне стоит прибавить, и это впечатлило». Их встреча с Арсеном тоже оказалась впечатляющей. Во время Евро-2008 француз работал экспертом на швейцарском ТВ (а заодно просматривал Андрея Аршавина) и не мог отлучиться в Англию на переговоры. Поэтому за Рэмзи, его семьей и агентом клуб прислал частный самолет, доставивший их прямо в Цюрих. 13 января 2008 года Аарон Рэмзи дебютировал за «канониров» в квалификации ЛЧ против «Твенте». Дважды он успел выиграть звание молодого игрока года в Уэльсе, прежде чем наступил роковой день…

ПОСЛЕ: вера Венгера и европейский прорыв

«На поле невозможно контролировать это ощущение, оно возникает на уровне инстинктов, ты просто боишься снова испытать страшную боль, – нехотя рассказывает Рэмзи. – Чтобы вернуться, мне потребовалось время и помощь психолога. Все вместе заняло больше двух лет». Когда воспоминания о травме были еще свежи, Аарон получил мощный стимул от тренера сборной Уэльса Гэри Спида: 26 марта 2011 года, в своей первой международной игре после лечения, Рэмбо стал самым молодым капитаном в истории валлийской команды.

К тому моменту он уже пережил две аренды – в «Ноттингем Форест» и родной «Кардифф». Оба клуба были не прочь сохранить Рэмзи у себя, но Арсен Венгер высказался категорически против его продажи. И не прогадал: в сезоне-2013/14 Аарон вновь заблистал. Даже полученная зимой травма, выбившая его на три месяца, не помешала хавбеку показать лучший в карьере результат по голам и передачам (10+9, и это в 23-х матчах), а также стать главным героем Кубка Англии. Его гол «Халлу» в финале принес «Арсеналу» первый трофей за девять лет, ставший дебютным для самого Рэмзи. Валлиец заслуженно был признан игроком года в составе «канониров».

Следующим откровением стало выступление Рэмзи на Евро-2016. Трио Рэмзи-Аллен-Бэйл выдало череду блестящих игр, а сборная Уэльса дошла до полуфинала, где уступила будущим победителям форума – португальцам. Сам Аарон не участвовал в полуфинальном матче из-за дисквалификации, зато по итогам турнира стал лучшим ассистентом с четырьмя голевыми передачами в активе. «Мы хотели заявить о себе, нанести Уэльс на футбольную карту и показать все, на что мы способны. Думаю, мы сумели это сделать», – считает Рэмзи, и не без оснований: «драконы» впервые попали в четверку лучших сборных Европы и стали настоящим открытием форума. Дома футболистов встречали как национальных героев: более 200 тысяч человек высыпали на улицы Кардиффа, чтобы поприветствовать команду.

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В нынешнем сезоне Рэмзи проявляет себя как настоящий лидер «Арсенала», играя сильнее чем когда-либо и задвинув на второй план даже Месута Озила. Но в свете ухода Венгера будущее Аарона остается под вопросом. Контракт валлийца действует до лета 2019-го, а это значит, что в ближайшее время клуб должен определиться, хочет ли он сохранить игрока. «Я не продам Рэмзи и за 50 млн фунтов», – когда-то убеждал Венгер. Теперь решать судьбу игрока будет кто-то другой. И если этот кто-то видел, как Аарон шаг за шагом преодолевал адские муки ради возможности вновь быть полезным «Арсеналу», а сейчас превращается в его главную звезду, он сделает максимум для того, чтобы Рэмбо остался. Люди с такой силой воли лишними не бывают. Только бы травмы впредь обходили его стороной.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

Видео: Youtube

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