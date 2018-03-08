Ткачи прилетели, билет до Мадрида и укротители быков. Три ставки на еврокубковые игры и другие главные матчи недели

Сразу три российских клуба продолжают борьбу за победу в Лиге Европы. ЦСКА примет французский «Лион», «Зенит» отправится в Лейпциг на встречу с местным «РБ», а «Локомотив» ждет выезд к мадридскому «Атлетико». В Италии столкнутся «Наполи» и «Интер», а центральным матчем уикенда станет встреча «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

10 марта

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»

Место: Манчестер, Англия

Стадион: «Олд Траффорд»

Время: 15:30 (мск)

Одно из главных дерби в АПЛ и одно из ключевых сражений в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов. «МЮ» не проигрывает на своем стадионе с декабря прошлого года. «Ливерпуль» уступил лишь однажды в последних 19 матчах в АПЛ. Предыдущие четыре встречи двух команд завершились вничью. Мерсисайдцы не побеждали на «Олд Траффорд» с марта 2014-го. Октябрьский матч на «Энфилде» завершился нулевой ничьей.

П1 Х П2

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» 2,67 3,37 2,71

11 марта

«Интер» – «Наполи»

Место: Милан, Италия

Стадион: «Джузеппе Меацца»

Время: 22:45 (мск)

«Наполи» продолжает вести борьбу с «Ювентусом» за чемпионский титул. На минувшей неделе прервалась десятиматчевая победная серия неаполитанцев в чемпионате. «Интер» сражается за место в первой четверке, но из последних 11 встреч миланцы выиграли лишь две. В предыдущих восьми матчах Серии А «Наполи» пропустил всего два мяча. Миланцы лишь дважды забивали больше гола за игру в последних 10 играх. Матч первого круга завершился нулевой ничьей.

П1 Х П2

«Интер» – «Наполи» 3,84 3,48 2,03

8 марта

ЦСКА — «Лион»

Место: Москва, Россия

Стадион: «ВЭБ Арена»

Время: 21:00 (мск)

Ткачи прилетели

ЦСКА впервые с 2012 года добрался до 1/8 финала еврокубков. При этом москвичи лишь однажды выходили в четвертьфинал Лиги Европы/Кубка УЕФА – в сезоне-2004/05, когда стали обладателями трофея. «Лион» в прошлой кампании дошел до полуфинала ЛЕ, где уступил «Аяксу». Это будет первая встреча ЦСКА и «Лиона». Последний раз армейцы встречались с французской командой в ЛЕ в 2008 году, когда обыграли «Нанси» (4:3).

Упала ранняя звезда. Как ЦСКА вышел в 1/8 Лиги Европы

П1 Х П2

ЦСКА — «Лион» 2,69 3,12 2,96

8 марта

«Атлетико» – «Локомотив»

Место: Мадрид, Испания

Стадион: «Ванда Метрополитано»

Время: 21:00 (мск)

Билет до Мадрида

«Локомотив» не проиграл ни одного из четырех гостевых матчей в Лиге Европы в этом сезоне. В последних пяти матчах на «Ванда Метрополитано» мадридцы пропустили лишь один гол. «Железнодорожники» 14 раз встречались с испанскими командами в еврокубках, но выиграли лишь две встречи. «Атлетико» и «Локомотив» уже встречались в 2007 году в матче Кубка УЕФА. Та игра завершилась результативной ничьей – 3:3.

Буйство Карраско. Почему восходящая звезда «Атлетико» уехал в Китай

П1 Х П2

«Атлетико» – «Локомотив» 1,19 7,21 21,04

8 марта

«РБ Лейпциг» – «Зенит»

Место: Лейпциг, Германия

Стадион: «Ред Булл Арена Лейпциг»

Время: 23:05 (мск)

Укротители быков

«РБ Лейпциг» проводит свой дебютный сезон в еврокубках, но уже успел вылететь из ЛЧ и выбить «Наполи» в 1/16 финала Лиги Европы. «Зенит» в десяти предыдущих матчах против немецких команд одержал пять побед. А в этой еврокубковой кампании питерцы проиграли уже трижды. Перед этой встречей «быки» не побеждали в четырех матчах кряду. В последних восьми гостевых матчах во всех турнирах питерцы победили лишь раз.

П1 Х П2

«РБ Лейпциг» – «Зенит» 1,65 4,02 5,74

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев