Ткачи прилетели, билет до Мадрида и укротители быков. Три ставки на еврокубковые игры и другие главные матчи недели

Автор: Никита Котов 0

Сразу три российских клуба продолжают борьбу за победу в Лиге Европы. ЦСКА примет французский «Лион», «Зенит» отправится в Лейпциг на встречу с местным «РБ», а «Локомотив» ждет выезд к мадридскому «Атлетико». В Италии столкнутся «Наполи» и «Интер», а центральным матчем уикенда станет встреча «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

Ливерпуль фанаты

10 марта
«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»
Место: Манчестер, Англия
Стадион: «Олд Траффорд»
Время: 15:30 (мск)

Одно из главных дерби в АПЛ и одно из ключевых сражений в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов. «МЮ» не проигрывает на своем стадионе с декабря прошлого года. «Ливерпуль» уступил лишь однажды в последних 19 матчах в АПЛ. Предыдущие четыре встречи двух команд завершились вничью. Мерсисайдцы не побеждали на «Олд Траффорд» с марта 2014-го. Октябрьский матч на «Энфилде» завершился нулевой ничьей.

                                                                           П1        Х        П2
«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»      2,67     3,37    2,71

Ницца - Наполи

11 марта
«Интер» – «Наполи»
Место: Милан, Италия
Стадион: «Джузеппе Меацца»
Время: 22:45 (мск)

«Наполи» продолжает вести борьбу с «Ювентусом» за чемпионский титул. На минувшей неделе прервалась десятиматчевая победная серия неаполитанцев в чемпионате. «Интер» сражается за место в первой четверке, но из последних 11 встреч миланцы выиграли лишь две. В предыдущих восьми матчах Серии А «Наполи» пропустил всего два мяча. Миланцы лишь дважды забивали больше гола за игру в последних 10 играх. Матч первого круга завершился нулевой ничьей.

                                           П1        Х        П2
«Интер» – «Наполи»     3,84     3,48    2,03

Лига Европы. ЦСКА — «Црвена Звезда» — 1:0. Москва. «ВЭБ Арена». 21 февраля 2018 г.

8 марта
ЦСКА — «Лион»
Место: Москва, Россия
Стадион: «ВЭБ Арена»
Время: 21:00 (мск)

Ткачи прилетели

ЦСКА впервые с 2012 года добрался до 1/8 финала еврокубков. При этом москвичи лишь однажды выходили в четвертьфинал Лиги Европы/Кубка УЕФА – в сезоне-2004/05, когда стали обладателями трофея. «Лион» в прошлой кампании дошел до полуфинала ЛЕ, где уступил «Аяксу». Это будет первая встреча ЦСКА и «Лиона». Последний раз армейцы встречались с французской командой в ЛЕ в 2008 году, когда обыграли «Нанси» (4:3).

Упала ранняя звезда. Как ЦСКА вышел в 1/8 Лиги Европы

                                   П1        Х        П2
ЦСКА — «Лион»     2,69     3,12    2,96

8 марта
«Атлетико» – «Локомотив»
Место: Мадрид, Испания
Стадион: «Ванда Метрополитано»
Время: 21:00 (мск)

Билет до Мадрида

«Локомотив» не проиграл ни одного из четырех гостевых матчей в Лиге Европы в этом сезоне. В последних пяти матчах на «Ванда Метрополитано» мадридцы пропустили лишь один гол. «Железнодорожники» 14 раз встречались с испанскими командами в еврокубках, но выиграли лишь две встречи. «Атлетико» и «Локомотив» уже встречались в 2007 году в матче Кубка УЕФА. Та игра завершилась результативной ничьей – 3:3.

Буйство Карраско. Почему восходящая звезда «Атлетико» уехал в Китай

                                                      П1        Х        П2
«Атлетико» – «Локомотив»    1,19     7,21    21,04

8 марта
«РБ Лейпциг» – «Зенит»
Место: Лейпциг, Германия
Стадион: «Ред Булл Арена Лейпциг»
Время: 23:05 (мск)

Укротители быков

«РБ Лейпциг» проводит свой дебютный сезон в еврокубках, но уже успел вылететь из ЛЧ и выбить «Наполи» в 1/16 финала Лиги Европы. «Зенит» в десяти предыдущих матчах против немецких команд одержал пять побед. А в этой еврокубковой кампании питерцы проиграли уже трижды. Перед этой встречей «быки» не побеждали в четырех матчах кряду. В последних восьми гостевых матчах во всех турнирах питерцы победили лишь раз.

                                                 П1        Х        П2
«РБ Лейпциг» – «Зенит»    1,65     4,02    5,74

Текст: Никита Котов
Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

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Никита Котов

Корреспондент еженедельника «Футбол»

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