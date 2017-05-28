Титры после фильма. Каким запомнят Франческо Тотти

«Враги по жизни салютуют Франческо Тотти» — было написано на баннере болельщиков «Лацио» во время последнего римского дерби. Вряд ли головы фанатов «Ромы» когда-нибудь посещала мысль об уходе их Капитана: они надеялись, что Франческо как игрок вечен и всегда будет поддерживать «волков» если не игрой на поле, то на скамейке запасных. Пришла пора признать страшную и грустную правду: Франческо Тотти завершает профессиональную карьеру.

Такие истории любит Голливуд. Тотти мог уйти раньше, оставить «Рому», когда та не понимала, чего от нее хочет Зденек Земан, или соблазниться пышным контрактом мадридского «Реала». Но Франческо остался. Вместо комментариев о том, как его все достало, Ческо мотивировал партнеров, обещал болельщикам, что все исправит в ближайшем будущем, и даже не задумывался об отъезде из Рима.

За 25 лет в «Роме» он забил невероятное количество голов, побил много рекордов. Тотти принес «джаллоросси» последнее на данный момент скудетто и был причастен ко всем трофеям «волков» в XXI веке. Он помогал своей команде тогда, когда болельщики свистели и уходили со стадионов, а партнеры с трудом находили общий язык на поле. Тотти видел, как Зидан бьет головой в грудь Матерацци в финале чемпионата мира-2006, а спустя пару десятков минут вместе со всей Италией праздновал победу на мировом первенстве.

«Я верю в свою голову и тело, я все еще могу многое дать. Если я хорошо чувствую себя, зачем мне заканчивать карьеру?» — в ноябре 2016-го Франческо обнадежил любителей красивых легенд. Но все было слишком очевидно, чтобы верить в сказку. Он стал чересчур нестабильным в последние годы. Ему уже 40. И он проигрывал конкуренцию молодым партнерам, периодически жалуясь на здоровье. А еще Ческо был недоволен решениями Спаллетти оставлять его на лавке и из-за этого угрожал руководству завершением карьеры. Однако продолжал верить, что даже за минуту на поле он может принести хоть какую-то пользу «Роме».

Тотти – настоящий мечтатель. Он преодолел путь от юноши, подающего мячи и слушающего легенды о том, как здорово играть за «Рому», до легенды. На его бэкграунд опираются более-менее все футболисты из академии «джаллоросси». А болельщики «Лацио» пишут письма, в которых благодарят нападающего за достойное соперничество на протяжении десятилетий. Наверное, это самая большая форма похвалы: когда даже главный враг снимает шляпу и признает все твои заслуги.

Как быстро пролетело время! С момента первого появления Франческо Тотти в основном составе «Ромы» Стив Джобс и Apple преобразовали весь мир инновационными технологиями, прошло семь чемпионатов мира, в Ватикане сменились три папы, а «Палермо» назначил 55 тренеров. За 25 лет мы привыкли, что Франческо с нами. Все так и будет, ничего не изменится: он займет пост директора римлян, будет регулярно посещать матчи любимой команды и ответит еще не на одну сотню вопросов любопытных журналистов.

Франческо, мы запомним тебя, как настоящего лидера. Как связующего между олдскульным футболом 90-х, когда футболисты не получали по 200 тысяч, а журналисты не копались в xG в поисках секрета успехов команд, и денежным настоящим. Мы запомним тебя как бойца, который делал селфи с болельщиками после гола ворота «Лацио» и плакал после обидных поражений. Твою игру нельзя будет воспроизвести с помощью симуляторов FIFA, поэтому мы сохраним ее в сердце и будем вспоминать, когда режиссеры трансляций матчей «Ромы» будут показывать тебя крупным планом. Без слез и переживаний это расставание не обойдется.

Итак, Франческо Тотти завершил игровую карьеру. Это было незабываемое приключение. Спасибо за все, Император!

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press

Илья Егоров Корреспондент еженедельника «Футбол»