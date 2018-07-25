Тибо не слабо. Почему голкипер сборной Бельгии больше других достоин «Золотой перчатки»

Вратари в течение турнира наошибались вдоволь, так что вопрос о звании лучшего голкипера ЧМ-2018 решался до последних минут финала. В итоге «Золотую перчатку» получил бельгиец Тибо Куртуа, и едва ли кто-то скажет, что он ее не заслужил.

Проблемы статуса

Достойных вратарей на форуме было хоть отбавляй, однако многие из них не показали всего на что способны. Многих вычеркнул из списков претендентов на приз слишком ранний вылет. Обиднее всего должно быть Гильермо Очоа, выдавшему очередной блестящий турнир. За четыре игры кучерявый мексиканец сотворил целых 25 сейвов, причем многие из них были из разряда «Вау!». Ему вместе с партнерами не повезло попасть на бразильцев в первом же матче на вылет. Впрочем, «не повезло» – отговорка: роковым стал проваленный «зелеными» матч со Швецией (0:3), отправивший их на второе место в группе.

Рассчитывать на большее мог наш Игорь Акинфеев – герой матча с Испанией. Однако вторую серию одиннадцатиметровых, которая могла бы стать супераргументом, он уже не вытянул. Слишком мало пробыла на турнире сборная Дании, хотя ее кипер Каспер Шмейхель героически отстаивал честь страны: сначала отразил удар с «точки» Модрича на 116-й минуте игры с хорватами, а в послематчевой лотерее огорчил еще двоих хорватов. Однако партнеры свели его усилия на нет. Открытием ЧМ-2018 мог стать Джордан Пикфорд, добывший для англичан долгожданную победу в серии пенальти. Но разочарование от поражения в полуфинале и проигранный матч за третье место оставил ему слишком мало козырей.

Козырь — Пикфорд. Кто избавил Англию от проклятия

Ошибки претендентов

Перечислять всех оплошавших вратарей не имеет смысла: скажем лишь, что перед финалом очевидных претендентов на «Перчатку» осталось трое: Льорис, Субашич и Куртуа. Хорват, вышедший победителем из двух серий пенальти, отклеился первым: при счете 1:2 он даже не прыгнул за ударом Поля Погба, а чуть позже плохо среагировал на выстрел Мбаппе. Кстати, Денис Черышев в ¼ финала тоже застал его врасплох – примечательно, что все эти удары были нанесены в правый от Даниэля угол.

А Льорис, видимо, слишком рано почувствовал себя чемпионом и на ровном месте «обул» сам себя. Нелепая попытка обвести Манджукича прямо у ворот привела к голу и стала самым запоминающимся вратарским косяком за весь турнир. Хотя до этого Уго проявлял себя только с лучшей стороны.

Растущие амбиции

Так «Золотая перчатка» приплыла в руки Тибо Куртуа. Против фактов не попрешь: двухметровый бельгиец сделал больше всех спасений (27), провел феерический матч против бразильцев и не давал повода усомниться в своей надежности. Остается дождаться, в какой команде бельгиец начнет новый сезон. До турнира «Челси» предложил Тибо улучшенный контракт с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю, но теперь клубу придется еще расщедриться, ведь сам Куртуа непрозрачно намекнул: «После такого чемпионата мира, думаю, я заслуживаю другого предложения, нежели то, что лежит передо мной». А на горизонте – мадридский «Реал», предлагающий соглашение на четыре года.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

Антон Муша Choose Life. Choose Action. Choose Football