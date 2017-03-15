Теплица для бельгийца. Почему Ромелу Лукаку не спешит уходить из «Эвертона»

Бельгиец забил за «скаузеров» 62 гола в АПЛ и стал лучшим бомбардиром клуба с момента образования Премьер­-лиги. Казалось бы, больше в «Эвертоне» ловить нечего, пора испытать себя в топ­-команде. Но его агент Мино Райола утверждает, что Лукаку подпишет с «синими» новый контракт до 2022 года, хотя сам игрок это опровергает.

Начало сезона Ромелу мог встретить уже в «Ювентусе». Бельгиец не скрывал, что присел на чемоданы: «Пришло время уйти из «Эвертона». Я провел хороший сезон и забил много голов. У «ирисок» появились новые инвесторы, но у меня другие планы». Прошло лето, и планы изменились: «Я предпочел не уходить, так как у меня тут множество незавершенных дел, а Италия может подождать». Все убеждены, что Лукаку перерос уровень середняка АПЛ. С ходу не поймешь, что за дела у него здесь остались и почему Мино Райола до сих пор не провернул очередной супертрансфер.

Перспективы работы с Куманом

Сотрудничество с Роберто Мартинесом давно перестало быть игроку в радость. «При нем у меня было много свободы, но на второй год он хотел, чтобы я играл нападающего­-столба. Это никак не стыкуется с моей игрой, потому что моими сильными сторонами всегда были скорость и забегания за спину», – жаловался Ромелу. В какой-­то момент он просто остановился в развитии, и перемены напрашивались сами собой.

С приходом Рональда Кумана у бельгийца появилась возможность совершенствоваться в «Эвертоне», ведь этот тренер блестяще умеет раскрывать молодых футболистов. «Лукаку – один из лучших финишеров, которых я видел. Но я могу научить его прессингу, отдаче, могу рассказать, как усложнить жизнь защитникам соперника. Если он хочет быть бомбардиром, то должен работать над этими аспектами», – уверен голландец. Куман – тот человек, который способен окончательно сформировать из Ромелу топового игрока.

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Боязнь соперничества

Неважная игра в отборе и прессинге – не единственная беда Лукаку. Он не заточен под комбинационный футбол: брак в передачах достигает 35%, что слишком много даже для центрфорварда. Хотя Ромелу хорошо играет головой и обладает могучей комплекцией, он не силен в воздушных единоборствах. Со «второго» этажа он забивает, исключительно когда оказывается в гордом одиночестве. Но главная проблема бельгийца лежит в области психологии.

«Почему Лукаку покинул «Челси»? Он не был настроен на конкуренцию. Мы не могли пообещать, что он будет всегда выходить в основе. Это снизило его желание играть за команду», – рассказывал Жозе Моуринью. «Эвертон» специально создал для Лукаку тепличные условия. В клубах топ­-уровня такого не будет. Поэтому Райола постоянно шпыняет бельгийца, пытаясь воспитать в нем внутренний стержень. Он чувствует, что Ромелу не хватает характера, чтобы конкурировать с лучшими нападающими Европы.

Развитие клуба

Владелец «Эвертона» Фархад Мошири внушает доверие словами и делом. Он обещал сохранить лидеров – так и вышло. Для этого надо было всего­-то продать Стоунза. Теперь иранец легко готов платить Лукаку 100 тысяч фунтов в неделю. Но не только деньги заставили Ромелу остаться.

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Летом клуб мощно укрепился по всем фронтам. Нужен был грамотный тренер – появился Куман. Требуются классные новички – теперь за них отвечает Стив Уолш, собравший чемпионский «Лестер». Хочется видеть качественных воспитанников – академию «синих» возглавил Питер Винт, который прославился великолепной работой с олимпийской сборной США.

Скептики считают, что «Эвертону» в обозримом будущем не светит место выше седьмого. А вот Лукаку после разговора с Мошири уверовал в перспективы «ирисок». Судя по заложенному фундаменту, они с годами будут все стабильнее. Чего нельзя сказать о некоторых командах из топ­-6. Вероятно, Ромелу и впрямь лучше остаться, чем потерять пару лет, грея лавку в условном «Ювентусе». На данном этапе «Эвертон» и Лукаку идеально подходят друг другу в стремлении совершенствоваться. Такой симбиоз со временем может стать определяющим как в карьере игрока, так и в истории клуба.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press