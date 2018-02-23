«Теперь я понимаю, почему Наполеон ушел из Москвы». «Локомотив» обыграл «Ниццу» и впервые вышел в 1/8 финала Лиги Европы

«Ницца» приехала в Москву поквитаться за унизительное домашнее поражение, Марио Балотелии – найти Владимира Путина. Ни то, ни другое никому из них не удалось. Неделю назад «Локо» прошелся по французской команде португальским катком, переиграв «орлов» со счетом 3:1 благодаря хет-трику Мануэла Фернандеша. В ответном матче все решил гол Игоря Денисова, который только подтвердил попадание «железнодорожников» в следующий раунд еврокубка.

Путин, фанаты и 1812 год

Накануне синоптики предупреждали москвичей об аномально низкой температуре, советуя остаться дома и запостись горячим чаем. Но Марио Балотелли в своих наушниках явно не новости слушает. Поэтому по приезде в Москву он, по одному ему известным причинам, отправился на Красную Площадь – искать Владимира Путина. Ну а болельщики «Локомотива» знают, что горячий чай им нальют и на «РЖД-Арене». От того в день матча уже на станции «Охотный Ряд» вагоны были забиты фанатами красно-зеленых. Из разговоров стало ясно – в победе никто из них не сомневается.

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— Вот пройдем в 1/8 Лиги Европы, кого бы ты хотел видеть в соперниках?

— «Арсенал», конечно же! Топ-клуб ведь, на Арсена Венгера посмотреть хочется. Только вот дорого, наверное, будет…Но ничего, на такое и денег не жалко

— А потом?

— А потом РФПЛ, — отшучивался болельщик в разговоре с другом.

На подходе к стадиону фанатов стало совсем много. Красно-зеленая армия бодро двигалась к центральному входу, распевала песни и немного подпрыгивала – на улице лютовал мороз, и нужно было как-то согреваться. Французы нашлись уже внутри арены – их тоже было достаточно много для выездного матча в февральскую Россию. Были и журналисты, которые то и дело ловили флэшбэки из 1812 года. «Теперь я понимаю, почему Наполеон ушел из Москвы. Они что, всегда так делают? Да не, можно было и нам не приезжать, тут все ясно», — смеясь и сокрушаясь, говорил французский журналист. То ли сам себе, то ли своему коллеге, который увлеченно пытался прочитать на русском «Российские железные дороги». Выходило это у него забавно.

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А вот французским футболистам холод был не очень страшен. Во всяком случае, в первые 20 минут. «Ницца» смотрелась очень здорово, и Марио Балотелли носился по полю как ужаленный, совершая огромный объем работы. Только за этот промежуток времени он мог делать счет 0:2, но оба раза мяч попадал в перекладину: сначала после дальнего удара, а затем после очень опасного штрафного. Так «Ницца» куражилась около получаса, а «Локомотиву» сказочно везло. Не повезло лишь в одном: на 24-й минуете травму получил Джефферсон Фарфан и дальше играть пришлось без него. Перуанца заменил Александр Коломейцев. Стало ли это ключевым фактором или нет – неизвестно, но к середине первого тайма «железнодорожники» пришли в себя.

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На 30-й минуте команда Юрия Семена провела красивую быструю атаку, доставив мяч в штрафную площадь французов всего за несколько передач. Завершил ее Игорь Денисов, не забивавший с мая прошлого года.

Тем приятнее для него, что это гол стал определяющим, как в финале Кубка России с «Уралом», так и в лигоевропейском двухматчевом противостоянии. Общий счет превратился в 4:2, и шансы «Ниццы» на проход в 1/8 близились к нулю. В отличии от температуры в Черкизово, которая к концу первой половины игры приближалась к -20. До перерыва счет так и не изменился, хотя и мог. Уже в добавленное время Балотелли в очередной раз пробил со штрафного, но Маринато Гильерме уверенно парировал удар итальянца. После этого чех Павел Краловец дал свисток на перерыв.

Болельщики, маскот-весельчак и типичные французы



Французские журналисты быстренько ретировались греться и пить горячий чай в пресс-ложу, а диктор, меж тем, объявил, что на трибунах собралось почти 20 тысяч болельщиков – показательный контраст. Видимо, успех первого матча воодушевил многих людей прийти на игру, даже несмотря на сильный мороз. Такой посещаемости в Черкизово не видели давно, а поддержка болельщиков действительно впечатляла.

Холод не отступал. Настиг он даже клубного маскота «Локомотива». Тот активно передвигался по нижним ярусам трибун, сильно и смешно размахивая руками. То ли, чтобы веселить болельщиков, то ли, чтобы согреться – непонятно.

Но как бы там ни было, второй там никто не отменял, а с погодой ничего не сделаешь. Через несколько минут футболисты нехотя вышли из подтрибунки и продолжили матч.

Вторую половину «Локомотив» решил играть от обороны, выбираясь при случае в контратаки. Но вот «Ницца» после перерыва утратила былую страсть и напор. Все их попытки атаковать разбивались о грамотно выстроенную оборону хозяев. Те же, в свою очередь, могли забивать во втором тайме целый вагон: увлекшись позиционкой, французы создали огромные дыры на своей половине поля, чем российский клуб неоднократно пользовался. Однако то аргентинский голкипер гостей Вальтер Бенитес демонстрировал местной публике свое мастерство, то просто чего-то не хватало в завершающей стадии атак. Французы, кажется, смирились со своей участью еще до перерыва, поэтому от них даже финального штурма ожидать не пришлось. Счет так и не изменился, а «Локомотив» впервые в своей истории пробился в 1/8 Лиги Европы.

Маршрут построен

На послематчевой пресс-конференции коуч «Ниццы» Люсьен Фавр жаловался на плохую реализацию и рассказывал о провальном первом матче. «Нам надо было больше создавать моментов. В первом матче мы могли вести и 3:0 и 4:0. Но нам не повезло. Если бы не первый матч. Все решилось именно во Франции, никак не здесь. Я очень сожалею о том, что тогда мы допустили ряд серьезных ошибок и проиграли. Да и сегодня не реализовали кучу своих моментов. Нам надо было быть собрание и отнестись к реализации серьезнее», — с грустью говорил он.

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Пока Фавр искал оправдания невразумительной игре своей команды, копаясь в прошлом, Юрий Семин напротив – хвалил свои игроков и болельщиков. «Большое спасибо ребятам. Если бы сыграли ниже своих возможностей, не показали бы все, что умеют – мы бы Ниццу не прошли, но спасибо им. Они большие молодцы, я горжусь ими. О болельщиках могу сказать только самые теплые слова. Я игрокам сказал перед матчем:

Вы многого добились. Добились того, что 20 тысяч людей приходят посмотреть на вас. В мороз. Так что мотивируйте их, чтобы они пришли и на следующий матч», – подвел итоги Юрий Палыч.

Нельзя не согласиться с его словами. «Ницца» не прошла дальше, потому что не реализовала свои моменты. Или потому что помешал мороз. Или потому что «Локомотив» был сильнее. Возможно, все эти факторы сложились в одну силу и протолкнули «Локо» в 1/8 финала. В любом случае, «железнодорожники» продолжают борьбу на два фронта: в чемпионате России, где все может решиться в самое ближайшее время, и в Лиге Европы, в которой привлекает перспектива добраться до финального матча в Лионе.

Текст: Евгений Морозов

Фото: Сергей Дроняев, Instagram ФК «Локомотив»