«Теперь я понимаю, почему Наполеон не смог захватить Москву». «Локомотив» обыграл «Ниццу» и впервые вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Дааа! Это победа! 🤘 И это продолжение нашего пути к европейским вершинам! 🔥 Спасибо всем, кто в этот вечер согревал Наше Черкизово своими эмоциями! #ЛокоНицца #UEL

A post shared by FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv) on Feb 22, 2018 at 9:59am PST