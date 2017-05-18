Теорема Эрнандеса. За кем устроили гонку испанские топ-клубы

В европейском футболе наступает та самая пора, когда специалисты готовятся выбирать лучших, а клубы составляют планы на традиционный летний шопинг. Наиболее отчаянные и богатые из них делают первые решительные шаги уже в мае, чтобы успеть отхватить самые вкусные закуски с трансферного стола. На этот раз наибольший аппетит у испанских грандов пробудил 19-летний Тео Эрнандес, столкнувший лбами «Реал» и «Барселону».

В начале мая президент «Атлетико» Энрике Сересо уже откровенно устал от расспросов относительно судьбы молодого француза: «Я постоянно говорю, что футболисты будут играть там, где хотят. Если человек готов к трансферу, он может подыскать себе любой клуб, какой захочет. Но реальность такова, что Эрнандес – игрок «Атлетико», а у клуба нет намерения продавать его. Так что просто оставьте в покое Тео и «Реал».

Первые слухи об интересе «Реала» к Тео Эрнандесу появились еще в марте. На тот момент «сливочные», как и еще целый ряд топ-клубов, лишь присматривались к 19-летнему защитнику, проводившему первый полноценный сезон на высоком уровне. Более предметные разговоры начались в апреле, когда стало известно, что «Реал» и «Барса» готовы предложить французу контракт на 5 лет, по которому он заработает более 30 млн евро. В «Атлетико» почуяли угрозу и воспользовались СМИ, чтобы подчеркнуть, что внимательно следят за прогрессом своего футболиста в «Алавесе» и очень ждут его возвращения.

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Эрнандес попал в футбол, пойдя по стопам отца, Жана-Франсуа, выступавшего в том числе и за «Атлетико». Он и его старший брат Люка родились в Марселе, а футбольное образование получили в Мадриде. В 17 лет Тео дебютировал в составе «Атлетико Б», а прошлым летом в поисках игровой практики отправился в аренду в «Алавес», предварительно подписав новый контракт с мадридцами. «Я пришел в «Алавес», чтобы получить игровое время в Примере, и готов выложиться в каждом матче на пользу команде» — эти, казалось бы, абсолютно банальные слова Тео были сказаны не впустую.

Француз показал себя быстрым, умным и работоспособным игроком. За счет физической выносливости он без проблем может гастролировать по всей левой бровке на протяжении 90 минут. Что немаловажно для латераля — он очень полезен при игре у чужих ворот. В этом сезоне на его счету 1 гол и 4 ассиста. При этом Тео не забывает о своих прямых обязанностях: в этом сезоне «Алавес» занимает 6-е место в Ла Лиге по наименьшему количеству пропущенных голов. По манере игры француз напоминает Жорди Альбу. А если учесть тот факт, что Эрнандес очень силен физически и здорово обращается с мячом, то это делает его еще более привлекательным футболистом.

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Точно так же посчитали и в «Барселоне». По слухам, агент игрока Мануэль Гарсия Килон настоятельно советовал Тео перейти в «Барселону». Свое решение он аргументировал как раз тем, что будущее Жорди Альбы под вопросом, в то время как с Марсело в Мадриде ему будет труднее конкурировать. Но француз сделал выбор в пользу «Реала», подписал предварительное соглашение и даже прошел медобследование. На его решение повлияло и желание быть рядом со старшим братом, который пока что продолжает карьеру в «Атлетико». Также бытует мнение, что футболист был польщен тем фактом, что воспитанником «Атлетико» интересуется его злейший враг, и стал одержим идеей надеть футболку «Реала». Помимо суммы отступных в 24 млн евро, мадридцам пришлось заплатить дополнительные 6 млн. Все дело в том, что «Реал» сначала провел переговоры с Эрнандесом и лишь потом уведомил «Атлетико» о желании приобрести игрока. А это прямое нарушение правил ФИФА.

Как только стало известно, что Тео заключил предварительное соглашение с «Реалом», появилась информация, что «Барселона» на самом деле никогда не интересовалась французом. Каталонцев полностью устраивает пара Альба – Динь, и они сконцентрированы на том, чтобы найти подходящего игрока на правый фланг обороны. У «Барселоны» еще будет возможность оценить правильность этого решения. В концовке сезона они столкнутся с «Алавесом» в финале Кубка короля, а Тео сделает все возможное, чтобы помочь своему клубу триумфально завершить сезон и щелкнуть по носу каталонцев.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, официальный сайт «Алавеса»