Театр погибшей мечты. Кто виноват в провале Жозе Моуринью с «МЮ» и сможет ли он восстановить реноме

Последнее время «Манчестер Юнайтед» выглядит настолько безыдейно, что клубные боссы поспешили отправить тренера в отставку еще до Boxing Day. Плоды работы Моуринью не сильно впечатляют: три трофея сомнительной ценности, натужный выход в плей-офф ЛЧ, бессодержательная игра, раздрай в коллективе и 19 очков отставания от лидера АПЛ после 17 туров. Как так вышло и что будет дальше?

Деградация

«Что вы сделали с нашей мечтой?» – который год вопрошают фанаты «Юнайтед», и их клич не менее пронзителен, чем вокал Валерия Кипелова в одноименной песне «Арии». «Олд Траффорд» уже язык не поворачивается назвать «Театром Мечты»: игра манкунианцев слишком далека от высокого искусства, а результаты не менее далеки от мечтаний фанатов.

Такого бардака у Моуринью раньше не было ни в одной команде. Он не смог ни стабилизировать линию обороны (11 разных сочетаний центральных защитников в прошлом сезоне, Карл!), ни подобрать сбалансированную группу игроков в центре поля, ни поставить мало-мальски понятную игру. Не будь в воротах Де Хеа – скорее всего, Жозе попрощался бы с Манчестером много раньше.

Но самое ужасное даже не это, а то, что психологические трюки Моуринью пошли команде только во вред. По его задумке, критика должна пробуждать в игроках злость и желание тренироваться еще упорнее. Но в «Юнайтед» оказались собраны слишком чувствительные и ранимые натуры, воспринимающие критику слишком болезненно.

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Если в прошлых клубах отношения португальца с коллективом вконец портились как раз на третий год, после пары ударных сезонов, то здесь отторжение Жозе началось с самого начала. Почему? Сам португалец дал ответ: «Мы были более зрелыми, были лучше подготовлены к жизни и при этом менее защищенными. А сейчас дети испорчены и избалованы, у них другая жизнь. Вокруг них теперь более простые условия, и я говорю о людях, которые окружают футболистов и слишком много оправдывают их».

Саботаж

Все больше примеров того, как игроки открыто выражают недовольство рабочим процессом, сопротивляются воле тренера, позволяют себе ставить им ультиматумы и внаглую занимаются саботажем. Сегодня у футболистов гораздо больше рычагов давления на тренеров – в первую очередь, из-за влиятельных агентов и лояльного отношения топ-менеджеров. Они рассматривают весь процесс с позиции прибыли и расходов, что нередко идет вразрез с видением главного тренера, ответственного за спортивные задачи. Когда Жозе травили за то, что у него в запасе сидят Погба и Алексис, стоило принять во внимание то, что тренер не враг сам себе и не будет оставлять на лавке тех, кто сделает игру его команды сильнее. Система Моуринью подразумевает слаженную коллективную оборону, а в этом оба вышеназванных товарища откровенно слабы.

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Никакого конфликта между Погба и Моуринью могло и не быть, если бы француз больше времени и усилий направлял на футбол, а не на прически. Он фантастически одарен от природы, но будем честными: стал ли Погба сильнее по сравнению с самим собой образца трехлетней давности в «Ювентусе»? И не надо приводить в пример чемпионат мира: Канте и Матюиди за спиной Поля «пылесосили» за четверых, чтобы тот мог чувствовать себя комфортно.

А Алексис Санчес, по-видимому, настолько привык к свободной роли в «Арсенале», где его фактически освобождали от оборонительных обязанностей, что перестроиться на требования Моуринью ему было трудно. Да и вряд ли чилиец сильно упорствовал в этом: ситуация шла к увольнению португальца – так зачем напрягаться? Тем более если получаешь одну из самых больших зарплат в лиге. И такую точку зрения в команде разделял не он один.

Нытики

Моуринью – из тех, кто по умолчанию ставит себя диктатором по отношению к игрокам и умышленно «ломает» их, чтобы вытащить из них лучшее. Он знает, что большие победы достигаются только через преодоление себя. Те, кто это понимает, пашут молча. Те, кто не понимает или считает себя совершенным, начинают ругаться и ныть. К несчастью для Жозе, в нынешнем «МЮ» рубиться за него до последнего был готов, пожалуй, один Феллайни. Поэтому португалец в любой ситуации и при первой возможности выпускал Маруана: он – самый несгибаемый боец в команде. Схожими моральными качествами обладают еще Матич с Матой и Эррерой. Остальные же оказались просто не созревшими ментально для работы с Жозе.

Как показало время, Луи ван Гал был прав, когда в бытность тренером «МЮ» спустил штаны и показал игрокам то, чего, по его мнению, им не хватало. Можно сколько угодно говорить, что старый голландец выжил из ума, а у его португальского преемника наступил кризис идей. Но у них на двоих 45 титулов в большом футболе, они кое-что понимают в том, как выигрывать трофеи. И если оба, поработав с командой, утверждают, что игрокам не хватает стержня/характера/яиц, значит, в этом есть рациональное зерно.

Конечно, где-то Моуринью перегибает палку: в его понимании нытиками были Кевин де Брюйне, Мохамед Салах и Хуан Куадрадо. Но это его тренерское право – строить команду согласно той философии, которую он исповедует. В конце концов, кто знает, раскрылись бы в его «Челси» эти парни? Португальцу не повезло оказаться в «Юнайтед» именно сейчас, в период перестройки. И для него это наверняка стало трагедией, ведь Жозе по-настоящему мечтал работать в этом великом клубе, жаждал стать продолжателем дела Алекса Фергюсона. Но у того были Гиггз, Скоулз, Невиллы, Кин, Фердинанд – то были истинные богатыри от футбола. Нынешнее поколение «МЮ» без присмотра Ферги заметно обмельчало.

Управленцы

Конечно, столь бесславное увольнение – тяжелый моральный удар для Моуринью: фактически это крах его заветной мечты, причем очень болезненный. Однако говорить о том, что как тренер Жозе исчерпался, не стоит. Ему нужно подыскать себе подходящий клуб с морально сильным коллективом и руководством, готовым работать с ним в одной упряжке.

Вице-президент и исполнительный директор «МЮ» Эд Вудворд сработаться с Жозе не сумел, и его вина в бедах «дьяволов» едва ли меньше, чем португальца. У клуба совершенно отсутствует системный подход и долгосрочная стратегия развития в футбольном плане. Сначала Вудворд утвердил кандидатуру тренера, чей стиль изначально не подходил для молодой строящейся команды; потом напокупал ему таких же юных и перспективных, но психологически неокрепших и вдобавок не в меру дорогих игроков – при том что запросы самого Моуринью были совсем другие (Бонуччи, Дуглас Коста, Гризманн, Годин – готовые звезды, в отличие от всех тех, кто в итоге приехал в Манчестер); затем, несмотря на плохие результаты, продлил с этим тренером контракт; и теперь уволил его, чтобы на прощанье выплатить ему самую большую неустойку в истории АПЛ. За досрочный разрыв контракта Моуринью получит 20 млн фунтов – более чем щедрая компенсация за моральный ущерб. Хотя гибель заветной мечты невозможно возместить никакими деньгами.

В поисках воинов

В предыдущих клубах португальца бойцов хватало, и в них была его главная сила. Кто-то принимал его идеи, кто-то противился и вступал в перепалки, но в конечном итоге у всех хватало характера выходить на поле и в едином порыве биться за клуб, забывая о разногласиях. «Фрэнк Лэмпард – воин, лидер на поле и в раздевалке. Он великий футболист и настоящий капитан, который ставит команду на первое место», – Жозе с огромной теплотой вспоминает его первый «Челси» с Терри, Макелеле, Дрогба и конечно Лэмпардом.

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А каков был его «Интер»: Дзанетти, Самуэль, Камбьяссо, Майкон – в ментальном плане это были просто звери, хотя никто из них не обладал и половиной таланта того же Погба. В «Реале» у него были фанатичный идеалист Криштиану и носитель чемпионского духа Серхио Рамос – характера этих двоих уже достаточно, чтобы настроить всю команду на правильный лад, даже несмотря на личные противоречия с Моуринью. И после всего этого его отправили в команду, которая в сравнении с прошлыми похожа на детский сад. Неудивительно, что Жозе остался в ней непонятым. Но будьте уверены: попади Моуринью в клуб наподобие «Атлетико» – умеющий играть от обороны и обладающий игроками с нужным менталитетом, – и он себя еще покажет. Главное, чтобы увольнение из «Юнайтед» не сломало психологически его самого. В «Театре мечты» ему пришлось исполнить драматическую роль, однако на ней Жозе себя вряд ли исчерпал. Хотя отдохнуть от футбола хотя бы несколько месяцев ему не помешало бы.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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