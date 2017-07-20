Театр мимики и жести. Дэб, маска гладиатора и еще три способа отмечать голы 

Жест Артема Дзюбы и Александра Кокорина до сих пор не разгадан. Оба утверждают, что, когда подносили руку к носу, они не хотели никого обидеть. Даже главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Но, пока нападающие «Зенита» не раскрывают истинного смысла движения, «90 минут» находит еще несколько ярких способов отметить голы.

BOOOOOM!🔥👊⚽ @anthonymodeste27 ❤ — Was ein geiles Tor, sowas schaut man sich immer wieder gerne an und dann auch noch im Derby!🔴⚪ — Markiert mal alle @anthonymodeste27 in die Kommentaren!⬇🙌❤ Ein Beitrag geteilt von 1948EFFZEH | 1.FC Köln Fanpage (@1948_effzeh) am 22. Dez 2016 um 4:24 Uhr

Кто: Антони Модест

Что делает: очки

В прошлом сезоне Антони Модест стал настоящим открытием Бундеслиги. Немолодой француз тащил на себе «Кельн», а своей результативностью напугал даже суровых Левандовски и Обамеянга. Однако его игра запомнилась не только голами, но и сопровождавшим их празднованием. Осенью 2016 года француз забил очередной гол и изобразил популярный смайлик в очках.

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«Все сообщения в переписках я заканчиваю этим смайликом. Он просто мне очень нравится. Моя семья сказала, что ассоциирует меня с ним», — расшифровал свое послание Модест. Его жест тут же обрел популярность, а фанаты «Кельна» то и дело выкладывали свои копсплеи форварда в соцсети. Когда Антони и компания посещали детскую футбольную школу, ее учащиеся попросили вместо обычного командного фото продемонстрировать новое празднование нападающего. Такой просьбе француз отказать не мог. Вообще, очки — не единственное празднование Модеста. Зрители Бундеслиги помнят, как Антони праздновал голы с соской во рту в честь новорожденного сына и танцами с одноклубником Лео Биттенкуртом.

На прошлой неделе «Кельн» объявил, что отдает игрока в аренду на два года в китайский «Тяньцзинь Цюанцзянь». Азиаты заплатили 6 млн и по контракту могут выкупить его за 29 млн евро. Останется ли Модест верен своему любимому жесту, пока остается вопросом, однако китайцам явно окажется по душе незамысловатое изображение эмодзи в очках.

Кто: Криштиану Роналду

Что делает: подпирает подбородок рукой

Криштиану Роналду большой любитель праздновать голы. Он засовывал палец в рот, изображая младенца. Он возносил руки к небесам в благодарственном жесте. Он расставлял руки и напрягал мышцы. Но вот один из последних хитов: он присаживается на корточки на воображаемый стул, упирает локоть в колено, а ладонь _0 к подбородку и с философским выражением лица смотрит в камеру, как в вечность. Это празднование КР7 впервые применил в ноябре прошлого года — в дерби против «Атлетико».

Есть разные мнения, что этим хотел сказать Роналду. Быть может, португалец изобразил фанатов «Атлетико», которые молча наблюдают за тем, как он вновь забивает. Или людей у телевизора, которые его критикуют. Возможно, это была аллюзия на болельщиков, которые будут смотреть по ТВ церемонию вручения «Золотого мяча»: предположений – море, комментариев Криштиану так и не дал.

Сам по себе жест не новый, но в обработке от Роналду все выглядит стильно. Новое празднование Криштиану взорвало интернет и стало поводом для множества мемов. Разработчики Electronic Arts были настолько впечатлены празднованием Кри-Ро, что смоделировали его в новой версии FIFA 18, которая выйдет в свет в сентябре этого года. Сам Роналду стал лицом симулятора, а его движения записали на мобильной студии EA Capture во время тренировок в Мадриде.

Кто: Дэниел Старридж

Что делает: волну

Дэниел Старридж – один из самых знаменитых танцоров в мире футбола. Практически каждый свой гол английский форвард празднует фирменным танцем, изображая некое подобие «волны» движениями рук и корпуса. Сейчас этот танец крайне популярен, однако о его происхождении знают немногие.

В 2004 году юный Старридж, тогда еще выступавший за молодежную команду «Манчестер Сити», на одном из турниров поразил ворота «Барселоны» и отпраздновал свой гол довольно необычным образом: юноша не смог сдержать эмоций и начал хаотично размахивать руками и энергично крутиться. С годами он отточил свое танцевальное мастерство, стал гораздо более пластичным, и его уникальные движения начали «завоевывать мир».

Сейчас «танец Старриджа» можно увидеть практически в любом уголке земного шара. Пытаются повторить движения, ставшие визитной карточкой английского нападающего, действительно многие: от футболистов из ЮАР до болельщиков из Белоруссии. Западные музыканты записывают песни под названием Sturridge Dance, Юрген Клопп рассуждает об этом танце в своих интервью, а разработчики известного футбольного симулятора FIFA и вовсе внесли этот танцевальный ритуал для празднования голов в свою игру. Сам Дэниел тоже не останавливается и сейчас активно раскручивает собственную линию одежды, на логотипе которой красуется силуэт человека, исполняющего тот самый «танец Старриджа».

Кто: Поль Погба

Что делает: дэб

«Дэб» – от англ. dab: «ударять», «тыкать», «притрагиваться». Едва ли перевод даст исчерпывающее понятие об этом вирусном жесте. Заключается он в прикосновении лицом к внутренней стороне локтя одной руки, пока вторая остается вытянутой сзади. Получается нечто, похожее на движение из лезгинки. А то и вовсе на попытку высморкаться. Амбассадором этого жеста в европейском футболе стал Поль Погба времен «Ювентуса».

С зимы 2016 года дэб стал фирменным способом Поля праздновать голы, а затем превратился в настоящий «товарный знак» полузащитника. Но это движение, которое он ловко перенес вместе со своими вещами из Турина на «Олд Траффорд», родилось не в Европе. Погба импортировал его из самого хип-хопового города США – Атланты. И вскоре вся раздевалка «Ювентуса» сидела, уткнувшись носами в локти. А потом Погба показывал дэб в Цюрихе на гала-церемонии ФИФА.

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На языке дэба говорят все: от Рианны до Хиллари Клинтон. Официально движение означает принадлежность к хип-хоп культуре. Но по одной из версий, его использовали и кокаинщики. А если разбирать связь причудливого жеста со спортивным миром, то «корень зла» обнаружится в американском футболе. Кэм Ньютон, квотербек «Каролины Пэнтерс», в 2015 году знаменовал дэбом каждый тачдаун. Лучшим спортсменом НФЛ это его не сделало, зато группа Migos благосклонно наделила футболиста статусом Dab Daddy («Папочка дэба»).

Кто: Пауло Дибала

Что делает: маску

В январе 2017 года все любители футбола гадали, что же означает таинственный жест нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы. После каждого забитого мяча аргентинец прикладывал к лицу разведенные большой и указательный пальцы, изображая некое подобие маски. Жест получил название «Маска Дибалы», а его смысл вскоре раскрыл сам форвард: «Это маска гладиатора! Когда мы боремся, мы должны исполнять роль воина, чтобы стать сильнее, не теряя при этом улыбку и доброту».

Свой ставший фирменным жест Дибала впервые применил во время матча «Ювентуса» с «Аталантой». В дальнейшем ни один мяч нападающего не обходился без подобного перформанса, в том числе и дубль в ворота «Барселоны», и фантастический штрафной удар в чемпионском для «старой синьоры» поединке с «Кротоне».

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Фанаты «бьянконери» оказались в восторге от необычного жеста, а интернет заполнился многочисленными фотографиями копирующих его людей и даже животных. Дибала быстро подхватил это настроение и вывел флешмоб на новый уровень. Сначала он заявил, что раскроет секрет маски, если количество снимков с хештегом #Dybalamask достигнет двух тысяч, а затем предложил поклонникам самим угадать смысл жеста и выиграть футболку с автографом. Никто так и не дошел до верного ответа, однако Дибала смог добиться своего: на настоящий момент постов с названным хештегом в инстаграме насчитывается более ста тысяч.

Текст: Никита Воробьев, Алена Груздева, Лидия Дидык, Вадим Павлов, Владимир Шевелев

Фото: Global Look Press