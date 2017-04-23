Танец на костя. Как играет самый опасный защитник Серии А

Один из самых брутальных игроков в истории футбола. Самый жесткий защитник чемпионата Италии. Человек, который не оставляет на ногах соперников живого места. И единственный игрок, который был укушен нападающим во время официального матча чемпионата мира.

Папа маленького Джорджо Кьеллини работал хирургом и мечтал, чтобы его сын стал врачом. Правда, чем ближе дело подходило к вызову во вторую команду «Ливорно», тем больше Джорджо склонялся к карьере футболиста. Поначалу родной позицией Джорджо был левый фланг полузащиты. Но тренеры «молодежки» «темно-красных» решили, что для игрока атаки Кьеллини слишком высок и неуклюж, и перевели его поближе к собственным воротам.

«Я не хотел быть защитником. Кто вообще хотел бы играть в обороне после того, как нападающий Паоло Росси забил 6 голов на ЧМ-1982? Зато сейчас, когда люди говорят об итальянском футболе, они подразумевают защиту. Возможно, дети теперь мечтают о том, чтобы стать Джорджо Кьеллини»

Фабио Каннаваро

«Я сильный, я дерзкий, я выхожу на охоту» — вспоминали фразу Кьеллини бывшие партнеры по «Ливорно». С самых ранних лет Джоджо учился быть жестким, неуступчивым и обязывал себя не терять головы, даже когда приходилось играть против бывших кумиров. Четыре года самомотиваций в родной команде, краткосрочная командировка в «Фиорентину» на один сезон – и, как потом скажет сам защитник, он получил предложение от команды-мечты.

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«Однажды я встретил маму Альваро Мораты, и она начала удивляться: «Как же так?! Я видела тебя на поле! Ты псих! А в жизни ты оказался милым и порядочным молодым человеком!» Все просто: во время матча я жесткий и импульсивный, вне поля – спокойный»

Джорджо Кьеллини

В «Ювентусе» Джорджо стал настоящим королем Италии. Вместе со «старой синьорой» вернулся из ссылки в Серию B, пять раз становился победителем Серии А, неоднократно выигрывал Кубок и Суперкубок страны и даже выходил в финал Лиги чемпионов-2014/15. В тот вечер в Берлине против туринцев выступала «Барселона», и, возможно, отсутствие Кьеллини в составе «Юве» из-за травмы и помешало «зебрам» выиграть главный клубный турнир в Европе.

«Когда ты доходишь до финала, не имеет большого значения, аутсайдер ты или нет. Есть огромное давление, и есть желание победить. Поэтому матч будет трудным, важны будут мельчайшие детали. То есть надо быть внимательнее, чем обычно»

Джорджо Кьеллини

Сборная Италии – отдельная глава в карьере Кьеллини. Дело в том, что один из сильнейших защитников в истории «скуадры адзурры» ничего не выиграл со своей национальной командой. На чемпионате мира в Германии Марчелло Липпи предпочел обойтись без Кьеллини. В финале Евро-2012 итальянцы позорно проиграли Испании — 4:0. Зато один случай навсегда войдет в историю футбола. На ЧМ-2014 в матче группового этапа Италия – Уругвай Джорджо был укушен Луисом Суаресом. За это ФИФА дисквалифицировала нападающего «Барселоны» на четыре месяца, а Кьеллини неоднократно получал выговоры от журналистов, экспертов и футболистов за симуляцию.

«Я не испытываю радости, жажды мести или злости по отношению к Суаресу из-за того, что произошло на поле. Всегда считал, что вердикты дисциплинарных комитетов однозначны и понятны, но это наказание чрезмерно»

Джорджо Кьеллини

Связка Кьеллини–Бонуччи – одна из самых опасных в Серии А на данный момент. Именно она помогает «Ювентусу» держаться на первом месте в таблице и иметь один из самых низких показателей в графе «пропущенные мячи». Итальянские журналисты замечают, что у этих центральных защитников много общего. Но единственное, что их отличает, – желание работать в «Юве». Бонуччи доволен всем, но заявляет, что готов поиграть в другом чемпионате. Кьеллини же недавно рассказал о возможном переезде в «Рому» в 2004-м и почти состоявшемся подписании контракта с клубом АПЛ в 2007-м. Но сейчас «Юве» стал для Джорджо настоящим домом.

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«Кьеллини относился ко мне как к младшему брату, а не как к игроку молодежной команды. Он возил меня на тренировки, пока у меня не было прав, и все в таком духе. Хотя на поле он может быть сволочью. Джорджо любит ломать комедию и влиять на судей. Классические итальянские штучки»

Альбин Экдаль

Кьеллини как-то заявил, что он абсолютно такой же, как и все остальные люди на земле. Он, как сказано на официальном сайте Джорджо, любит слушать музыку, смотреть фильмы, читать книги. Недавно получил степень магистра по менеджменту. Но футбольному миру он известен как защитник, который разбудил в себе зверя.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press

Илья Егоров Корреспондент еженедельника «Футбол»