«Тампа-Бэй» и все, все, все. Что ждет лучшую команду сезона в плей-офф НХЛ

«Тампа-Бэй», выигравшая общий зачет в регулярном чемпионате НХЛ, проведет первый матч 1/8 финала плей-офф в ночь с 10 на 11 апреля. «Молнии» считаются основными претендентами на выход в финал Кубка Стэнли. Но получится ли у лидеров сезона, за которых выступают россияне Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачев, покуражиться в играх на выбывание?

Kuch-time. Или нет?

«Лайтнинг» красиво завершили «регулярку»: в последнем матче против «Бостона» (6:3) команда повторила рекорд «Детройта» сезона-1995/96 по числу побед в «гладком» сезоне (62), а форвард Никита Кучеров набрал 1+1 по системе «гол+пас» и побил достижение Александра Могильного. В 1992-м нападающий «Баффало» дошел до плей-офф с результатом в 127 очков. Но Куч перебил рекорд результативности среди российских хоккеистов в регулярных чемпионатах, набрав 128-й балл за 1:28 до конца игры.

Главный бомбардир «Тампы-Бэй» проводит лучший сезон в карьере. Всеобщая эйфория от фамилии Kucherov была еще в прошлом сезоне, когда россиянина окрестили главной звездой клуба. Но в плей-офф-2018 он сыграл 17 встреч, набрал 7+10 при показателе полезности «-6» и оказался беспомощен против голкипера «Вашингтона» Холтби в седьмом матче финала Восточной конференции (0:4). История прошлого года должна научить и специалистов, и приближенных к команде людей: рассчитывать на одного Кучерова в сложные моменты не нужно. Вряд ли этого не понимает и капитан Стивен Стэмкос.

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Прогнозы, воспоминания

Соперник «молний» по первому раунду — «Коламбус». Явным фаворитом считается «Тампа», но тут важны детали: те же Артемий Панарин и Сергей Бобровский вряд ли переподпишут соглашение с «Блю Джекетс», поэтому удачное участие в плей-офф поможет им набрать еще большую базу из потенциальных покупателей. Да и место в воротах обеих команд займут два рекордсмена регулярного сезона: Андрей Василевский стал лучшим голкипером по количеству победных матчей (39), а Боб сыграл максимальное количество встреч на ноль (9).

С другой стороны, «Коламбусу» не везет в плей-офф: два последних розыгрыша Кубка Стэнли «мундиры» заканчивали в первом раунде. Причем команда Тортореллы проигрывала серии будущим чемпионам — «Питтсбургу» (1:4) и «Вашингтону» (2:4). Хороший знак для «Тампы»?

Хотя выступления «Лайтнинг» в КС тоже удачными не назовешь: в двух из последних трех розыгрышей турнира клуб из штата Флорида уступал в 1/2 как раз «Пингвинз» (3:4) и «Кэпиталс» (3:4). Теперь «Тампа» способна отомстить обидчикам: если «молнии» дойдут до финала конференции, на них могут попасть команды Малкина или Овечкина.

«ТБ» созрела для больших побед, и феноменальный регулярный чемпионат это доказал. В нынешнем сезоне команду начали сравнивать с «Детройтом» конца 1990-х. Действительно, «молнии» похожи на «Ред Уингз» тех времен: они также несколько раз проигрывали в решающих стадиях КС, но за счет мирового уровня исполнителей снова поднимались вверх. Теперь «Тампе» осталось победить в решающей серии и продлить контракты с ключевыми игроками, чтобы выстроить клуб-империю.

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Кубок Стэнли. Плей-офф Западная конференция «Калгари Флэймз» — «Колорадо Эвеланш» «Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс» «Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз» «Сент-Луис Блюз» — «Виннипег Джетс» Восточная конференция «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс» «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз» Игры первого раунда стартуют 10 апреля.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press