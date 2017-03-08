Святое воскресение. Как Маноло Габбьядини возвращает «Саутгемптон» к жизни

Главной темой трансферной зимы в Англии стал звездный час Габриэла Жезуса. Пока все обсуждали, как 19-летний юнец затмевает Серхио Агуэро, в тени остался другой новичок АПЛ. Который, оказавшись в «Саутгемптоне», забивает еще больше, чем хваленый бразилец.

«Святые» в этом сезоне откровенно разочаровывают, особенно после той работы, которую проделал в прошлом году Рональд Куман. Приглашение Клода Пюэля было обоснованно: «Развитие игроков нашей академии и введение их в основную команду – ключевой фактор. Мы хотели назначить человека, который будет тесно сотрудничать с Мартином Хантером (тренер команды U-21 — Ред.) и Радхи Жаиди (ассистент Хантера — Ред.), чтобы ускорить развитие молодых игроков и работать над прогрессом главной команды», – прокомментировал назначение исполнительный директор «святых» Лес Рид. Пюэль известен умением работать с молодежью: он раскрыл таких игроков, как Тьерри Анри, Давид Трезеге, Эден Азар, Александр Ляказетт – список можно продолжать. Первые плоды его работы в «Саутгемптоне» уже видны: Сэм Маккуин, Джейк Хескет, Джошуа Симс – эти парни из академии благодаря Пюэлю постепенно подбираются к составу. Наконец, все сильнее смотрится Джеймс Уорд-Проуз, на которого возлагают огромные надежды.

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Резвая комбинационная игра, которую Пюэль ставил «Ницце», тоже говорила в его пользу. Сразу была видна рука его учителя – Арсена Венгера. Под его руководством «Монако» с Пюэлем в составе неплохо пошумел на стыке 80-х и 90-х. Клод многое перенял у своего маститого коллеги. «Святые» и впрямь стали показывать более изысканный футбол: меньше длинных передач, больше игры в мелкий пас с минимумом касаний. Это оказалось подспорьем для лучшего взаимодействия Ромеу, Тадича и примкнувшего к ним Редмонда.

С другой стороны, несмотря на видимый прогресс ряда футболистов, результаты первой половины сезона оказались плачевны. Команда казалась слишком бесхарактерной. Целых пять матчей «святые» проиграли, забивая первыми. Но больше всего бросалась в глаза убогая реализация. Чего там говорить, если при вполне симпатичной игре «святые» забили меньше голов, чем «Суонси» и «Кристал Пэлас»! После Нового года фанаты потеряли терпение и стали гнать Пюэля грязными тряпками. Тут-то ему на помощь и явился Маноло Габбьядини.

«Самая трудная вещь для атакующего игрока – когда у него есть время подумать. Пюэль заставлял меня оставаться после тренировок для занятий с манекенами, оттачивая мою технику и умение принимать решения интуитивно» – рассказывал Тьерри Анри. Форварда, обладающего инстинктом убийцы, в «Саутгемптоне» не нашлось. Остин и Родригес не показывают той скорострельности, которую выдавали пару-тройку лет назад, а Лонг никогда ей не отличался. И вдруг приезжает Габбьядини, ни разу не забивавший в Серии А больше 8-ми мячей за сезон, и начинает класть голы в каждом божьем матче. За этот трансфер клубу надо поаплодировать, хотя 17,5 млн евро – кусачая цена за кота в мешке, коим многие считали Габбьядини.

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В Италии Маноло давно сверкал нестандартным мышлением и яркой техникой. Форвард по прозвищу Лоза был одним из лучших снайперов молодежной сборной, однако Серия А – совсем другой уровень. Он так толком и не заиграл в «Наполи»: даже когда травму получил Аркадиуш Милик, Маурицио Сарри предпочел Дриса Мертенса. По слухам, итальянца были не прочь купить «Эвертон», «Вест Хэм», «Сток» и «Вест Бромвич», но его выбор пал на «Саутгемптон». Пока все говорит о том, что это решение было близким к оптимальному.

«Маноло Габбьядини — классный и техничный форвард, отлично завершающий атаки. Он делает именно то, что нам нужно», — не нарадуется на новичка Клод Пюэль. За то ничтожное время, что итальянец провел в «Саутгемптоне», он успел забить 6 мячей в 4-х играх и чуть было не сотворил сенсацию в финале Кубка Англии против «МЮ». Помешал судья, отменивший его первый мяч из-за ошибочного офсайда. Убийственная форма Габбьядини позволяет «святым» надеяться на хорошую концовку сезона, а Пюэлю – на продолжение работы в Англии, которую он, казалось, вот-вот потеряет.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press