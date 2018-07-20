Strike in football. Пять необычных протестов в истории футбола

Несколько дней назад сотрудники завода «Fiat» объявили забастовку, потому что были не согласны с тем, что их работодатель будет тратить огромную сумму на зарплату новичка «Ювентуса» Криштиану Роналду. Еженедельник «Футбол» решил вспомнить еще пять необычных и немного странных протестов в истории нашей любимой игры.

Нападение на судей в Уругвае

В сентябре прошлого года два арбитра из Уругвая, одна из которых была женщиной, были атакованы зрителями на матче юношеских команд. После данного инцидента судьи решили устроить забастовку, опасаясь за свои жизни. Футбольной ассоциации Уругвая пришлось отменить все запланированные встречи. К счастью, протест был недолгим, уже на следующий день болельщики могли наблюдать за матчами национального первенства.

Забастовка пилотов во время Евро-2016

В первые дни европейского турнира пилоты французской национальной авиакомпании Air France начали четырехдневную забастовку. Они присоединились к всеобщему протесту против новой трудовой реформы, а также требовали увеличения зарплат. Правда, забастовка прошла безуспешно. Да, каждый четвертый работник не выходил на работу, компания терпела убытки, но президент Франции Эммануэль Макрон так и не собирался отменять новую трудовую реформу.

Отмена матчей в трех аргентинских дивизионах

В марте минувшего года матчи трех ведущих аргентинских дивизионов были отложены на фоне забастовки игроков из-за большой просрочки зарплаты. Несколько команд задерживали заработную плату в течение нескольких месяцев, обосновывая данную ситуацию кризисом. Сам кризис начался после того, как должностные лица футбольной ассоциации Аргентины были замешаны в коррупционном скандале с участием прав на телевизионное вещание. Чтобы прекратить забастовку, президент Аргентины Маурисио Макри выплатил компенсацию федерации размером в 22 миллиона фунтов. Деньги были выплачены футболистам, и игра в дивизионах продолжилась.

Протест работников метро за неделю до ЧМ-2014

Массовые протесты работников метрополитена в бразильском Сан-Паулу поставили под угрозу проведение ЧМ-2014. Около тысячи сотрудников подземки вышли на марш, держа в руках баннеры алого цвета. Они выкрикивали лозунг: «Не будет чемпионата мира, будет забастовка!» Митингующие требовали увеличения зарплат, но руководство метрополитена отказывали их требованиям. Забастовка шла четыре дня, и на пятый день массовых акций стражи порядка для разгона демонстрантов применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. После этого рабочие были вынуждены отступить, и чемпионат мира прошел успешно.

Обнаженный протест из-за запрета продажи алкоголя на Евро-2016

Евро-2016 обошлось еще одной забастовкой, правда, немного странной. В знак протеста во французском Лансе английские фанаты решили раздеться. Таким образом болельщики выступили против решения французских властей ограничить продажу алкоголя в канун и день проведения игр в тех городах, где проводятся матчи. Другие же, кому удалось достать алкогольную продукцию, подбадривали своих друзей. В руках у них были полные пластиковые бутылки. Несмотря на запреты, они где-то смогли достать алкоголь, а их «знакомые-артисты» просто повеселились.

Фото: Global Look Press

Текст: Рамис Ахмадуллин