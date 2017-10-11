Страдания «Ливерпуля», безупречная «Барселона» и миланское классико. Три ставки на центральные игры уикенда и другие главные матчи недели

Перерыв на матчи сборных подошел к концу, а значит, на первый план вновь выходят европейские чемпионаты. Самый неудобный выезд для ЦСКА, неудачная серия «Ливерпуля» и дерби возрождающихся команд из Милана. Кроме того, дортмундской «Боруссии» и «Барселоне» предстоит доказать свою мощь в матчах с «РБ Лейпциг» и «Атлетико».

14 октября

«Краснодар» — ЦСКА

Место: Краснодар, Россия

Стадион: «Краснодар»

Время: 19:00 (мск)

Лишь однажды, еще в далеком 2012-м, армейцы сумели увезти три очка из Краснодара. После этого вот уже четыре матча москвичи не могут победить клуб Сергея Галицкого, а три из них они и вовсе проиграли. Сейчас обе команды не в оптимальном состоянии: «быки» уступили в трех последних встречах в РФПЛ, а ЦСКА не может забить в чемпионате на протяжении 200 минут. Два последних матча команды завершили вничью – 1:1. Федор Смолов забил 4 гола в предыдущих 4 играх с ЦСКА.

П1 Х П2

«Краснодар» – ЦСКА 2,35 3,11 3,30

14 октября

«Боруссия» Д – «РБ Лейпциг»

Место: Дортмунд, Германия

Стадион: «Сигнал Идуна Парк»

Время: 19:30 (мск)

«Боруссия» остается единственной непобежденной командой Бундеслиги. При этом «шмели» все же один раз теряли очки в этом сезоне – в гостевом матче с «Фрайбургом». «РБ Лейпциг» потерпел оба своих поражения в гостевых встречах (с «Шальке» и «Аугсбургом»). «Боруссия» завершила три предыдущих домашних матча с разностью голов 13:1. В прошлом сезоне команды обменялись минимальными домашними победами с одинаковым счетом – 1:0.

П1 Х П2

«Боруссия» Д – «РБ Лейпциг» 1,56 4,59 5,21

14 октября

«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»

Место: Ливерпуль, Англия

Стадион: «Энфилд Роуд»

Время: 14:30 (мск)

Страдания «Ливерпуля»

По итогам сентября «Ливерпуль» смог одержать лишь одну победу во всех турнирах, а октябрь начался с ничьей против «Ньюкасла». Манкунианцы в новом сезоне идут без поражений в АПЛ, оступившись лишь раз – в гостевом матче со «Сток Сити» (2:2). Последний раз мерсисайдцы обыгрывали «МЮ» еще в марте 2014-го. «Ливерпуль» не побеждал дома в АПЛ с 27 августа. «Манчестер Юнайтед» забил 4 гола в пяти матчах чемпионата из семи.

П1 Х П2

«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» 2,68 3,37 2,63

14 октября

«Атлетико» — «Барселона»

Место: Мадрид, Испания

Стадион: «Ванда Метрополитано»

Время: 21:45 (мск)

Безупречная «Барселона»

Поражения «Барселоны» от «Реала» в матчах за Суперкубок вызвали тревожное настроение в лагере их болельщиков. Однако опасения оказались напрасными: «блаугранас» выдали один из лучших стартов сезона, одержав семь побед кряду. «Атлетико» также идет без поражений, но трижды терял очки в гостевых матчах. «Барса» не проигрывает мадридцам в Ла Лиге на протяжении 14 матчей. Лео Месси на старте сезона настрелял 11 голов.

П1 Х П2

«Атлетико» – «Барселона» 2,73 3,36 2,59

15 октября

«Интер» – «Милан»

Место: Милан, Италия

Стадион: «Джузеппе Меацца»

Время: 21:45 (мск)

Миланское классико

В этом сезоне миланские команды взяли курс на возвращение на верхушку Серии А. Пока что «Интер» справляется с поставленной задачей лучше своих соседей. «Нерадзурри» оступились лишь в одном из семи матчей с начала сезона, а вот «Милан» проиграл уже трижды. Последний раз «Интер» одержал победу над «россонери» два года назад, а предыдущие две встречи завершились ничьей. На счету «Милана» два поражения подряд в чемпионате.

П1 Х П2

«Интер» – «Милан» 2,15 3,50 3,34

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press