Старт немецкого сезона, очередное столичное дерби и лондонское сражение. Три ставки на центральные игры уикенда и другие главные матчи недели

В стартовой игре Бундеслиги-2017/18 «Бавария» начнет защиту чемпионского титула матчем против неуступчивого «Байера». В РФПЛ пройдет очередное столичное дерби, а в Англии чемпион страны сыграет против вице-чемпиона.

17 августа

«Краснодар» – «Црвена Звезда»

Место: Краснодар, Россия

Стадион: «Краснодар»

Время: 20:00 (мск)

«Краснодар» имеет шанс четвертый год кряду попасть в групповой этап Лиги Европы. «Црвена Звезда» практически каждый сезон участвует в еврокубках, но похвастать успешными результатами не может. Последний раз сербский клуб успешно преодолевал квалификационный барьер 10 лет назад. Но там «красно-белые» бесславно завершили выступление, проиграв «Баварии», «Арису», «Болтону» и «Браге». На предыдущей стадии «быки» переиграли датский «Люнгбю», а сербы довольно неожиданно одолели пражскую «Спарту».

П1 Х П2

«Краснодар» – «Црвена Звезда» 1,62 3,66 5,59

18 августа

«Бавария» – «Байер»

Место: Мюнхен, Германия

Стадион: «Альянц Арена»

Время: 21:30 (мск)

Старт немецкого сезона

Новый сезон чемпионата Германии традиционно стартует домашним матчем «Баварии». В прошлом сезоне в стартовом туре жертвой чемпиона страны стал «Вердер», получивший шесть безответных голов. Годом ранее похожее унижение пережил один из главных клиентов мюнхенцев – «Гамбург». «Динозавры» пропустили на один гол меньше. «Байер» весьма успешно играет против мюнхенцев в родных стенах, где не проигрывает им четыре последних сезона. А на «Альянц Арене» «аспириновые» не побеждали уже пять лет.

П1 Х П2

«Бавария» – «Байер» 1,24 6,26 11,74

19 августа

«Спартак» – «Локомотив»

Место: Москва, Россия

Стадион: «Открытие Арена»

Время: 17:30 (мск)

Еще одно столичное дерби

«Спартак» и «Локомотив» в этом сезоне уже встречались друг с другом в матче за Суперкубок России. Для определения победителя командам пришлось сыграть 120 минут, где удача была на стороне красно-белых. Последний раз «железнодорожники» обыгрывали «Спартак» в октябре 2015-го, причем как раз в гостевом матче. Чемпион страны в этом сезоне еще не терял очков в домашних встречах, а вот «Локомотив» успел отметиться выездной победой над другим московским клубом – ЦСКА.

П1 Х П2

«Спартак» – «Локомотив» 1,90 3,37 4,42

20 августа

«Тоттенхэм» – «Челси»

Место: Лондон, Англия

Стадион: «Уэмбли»

Время: 18:00 (мск)

Лондонское сражение

Матч между «Тоттенхэмом» и «Челси» содержит сразу несколько интриг. Во-первых, встречаются действующие чемпион и вице-чемпион Англии. Во-вторых, это встреча лучшей домашней команды против лучшей гостевой. В прошлом сезоне «шпоры» лишь дважды теряли очки на своем поле, сыграв вничью с «Ливерпулем» и «Лестером». А вот «Челси» набрал больше всего очков в гостях среди всех команд АПЛ: лишь три ничьи и три поражения. На счету «Тоттенхэма» – 14-матчевая домашняя победная серия в АПЛ.

П1 Х П2

«Тоттенхэм» – «Челси» 2,10 3,47 3,51

Текст: Никита Котов

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press