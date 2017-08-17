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Старт немецкого сезона, очередное столичное дерби и лондонское сражение. Три ставки на центральные игры уикенда и другие главные матчи недели

Автор: Никита Котов 0

В стартовой игре Бундеслиги-2017/18 «Бавария» начнет защиту чемпионского титула матчем против неуступчивого «Байера». В РФПЛ пройдет очередное столичное дерби, а в Англии чемпион страны сыграет против вице-чемпиона.

Краснодар

17 августа
«Краснодар» – «Црвена Звезда»
Место: Краснодар, Россия
Стадион: «Краснодар»
Время: 20:00 (мск)

«Краснодар» имеет шанс четвертый год кряду попасть в групповой этап Лиги Европы. «Црвена Звезда» практически каждый сезон участвует в еврокубках, но похвастать успешными результатами не может. Последний раз сербский клуб успешно преодолевал квалификационный барьер 10 лет назад. Но там «красно-белые» бесславно завершили выступление, проиграв «Баварии», «Арису», «Болтону» и «Браге». На предыдущей стадии «быки» переиграли датский «Люнгбю», а сербы довольно неожиданно одолели пражскую «Спарту».

                                                                    П1        Х        П2
«Краснодар» – «Црвена Звезда»         1,62     3,66    5,59

Бавария

18 августа
«Бавария» – «Байер»
Место: Мюнхен, Германия
Стадион: «Альянц Арена»
Время: 21:30 (мск)

Старт немецкого сезона

Новый сезон чемпионата Германии традиционно стартует домашним матчем «Баварии». В прошлом сезоне в стартовом туре жертвой чемпиона страны стал «Вердер», получивший шесть безответных голов. Годом ранее похожее унижение пережил один из главных клиентов мюнхенцев – «Гамбург». «Динозавры» пропустили на один гол меньше. «Байер» весьма успешно играет против мюнхенцев в родных стенах, где не проигрывает им четыре последних сезона. А на «Альянц Арене» «аспириновые» не побеждали уже пять лет.

                                                              П1        Х        П2
«Бавария» – «Байер»                      1,24     6,26   11,74

Спартак - Локомотив

19 августа
«Спартак» – «Локомотив»
Место: Москва, Россия
Стадион: «Открытие Арена»
Время: 17:30 (мск)

Еще одно столичное дерби

«Спартак» и «Локомотив» в этом сезоне уже встречались друг с другом в матче за Суперкубок России. Для определения победителя командам пришлось сыграть 120 минут, где удача была на стороне красно-белых. Последний раз «железнодорожники» обыгрывали «Спартак» в октябре 2015-го, причем как раз в гостевом матче. Чемпион страны в этом сезоне еще не терял очков в домашних встречах, а вот «Локомотив» успел отметиться выездной победой над другим московским клубом – ЦСКА.

                                                             П1        Х        П2
«Спартак» – «Локомотив»             1,90     3,37    4,42

Челси

20 августа
«Тоттенхэм» – «Челси»
Место: Лондон, Англия
Стадион: «Уэмбли»
Время: 18:00 (мск)

Лондонское сражение

Матч между «Тоттенхэмом» и «Челси» содержит сразу несколько интриг. Во-первых, встречаются действующие чемпион и вице-чемпион Англии. Во-вторых, это встреча лучшей домашней команды против лучшей гостевой. В прошлом сезоне «шпоры» лишь дважды теряли очки на своем поле, сыграв вничью с «Ливерпулем» и «Лестером». А вот «Челси» набрал больше всего очков в гостях среди всех команд АПЛ: лишь три ничьи и три поражения. На счету «Тоттенхэма» – 14-матчевая домашняя победная серия в АПЛ.

                                                             П1        Х        П2
«Тоттенхэм» – «Челси»                  2,10     3,47    3,51

Текст: Никита Котов
Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press

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Никита Котов

Корреспондент еженедельника «Футбол»

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