Старорусская защита. Почему сборной России на ЧМ-2018 лучше играть в три центральных игрока обороны

Ветераны-защитники сдают позиции. Адекватной замены им пока не видно. Главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову предстоит построить оборону практически с нуля, с новыми игроками и, возможно, по новой схеме. Еженедельник «Футбол» продолжает сериал «Россия-2018» и рассказывает о тех центральных защитниках, на кого может рассчитывать тренерский штаб национальной команды.

ИЛЬЯ КУТЕПОВ

23 года, рост 192 см, вес 85 кг

СИЛЬНАЯ НОГА — правая

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: верховые единоборства, игра в отборе, первый пас

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: выбор позиции, ловкость

Кутепов — защитник проактивного типа, то есть игрок, предпочитающий единоборства позиционной игре. Молодой спартаковец хорошо чувствует себя в борьбе как внизу, так и вверху. В игре на «втором этаже» подспорьем ему служит высокий рост, а внизу ему помогают длинные ноги, позволяющие дотягиваться до сложных мячей и прекрасно играть в подкатах. Кроме того, на дистанции он развивает высокую скорость и успевает даже за быстрыми и юркими форвардами. Однако манера игры с нацеленностью на контактный футбол имеет свои недостатки. Кутепов иногда увлекается плотной опекой соперника и слишком выбрасывается из обороны. Если он неточно рассчитывает позицию относительно мяча или соперника и не успевает на мяч первым, то оказывается отыгранным, и ему приходится фолить. Также проблемы с выбором позиции возникают у спартаковского центрдефа при фланговых подачах.

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К сильным сторонам игры Кутепова можно отнести первый пас, и в сборной Черчесов уже использовал это его качество в начале атак. Здесь тоже есть где прибавлять: под прессингом точность передач у Ильи сильно снижается. Причина в том, что спартаковцу немного не хватает ловкости, а при резкой смене игровой ситуации это качество необходимо. То же самое касается и оборонительной игры. Центральный защитник должен уметь быстро сыграть любой мяч, а Кутепов иногда при неудобной траектории полета мяча или внезапном отскоке не успевает сориентироваться, занимает неправильную позицию или допускает технический брак. Все это приводит к тому, что нападающий может первым оказаться на мяче, который должен был стать добычей обороны.

Кутепов может играть в схеме как с тремя, так и с двумя центральными защитниками. Но ему нужен партнер, хорошо читающий игру и качественно действующий на подстраховке.

ВИКТОР ВАСИН

28 лет, рост 192 см, вес 84 кг

СИЛЬНАЯ НОГА — правая

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: верховые единоборства, выбор позиции, игра на перехвате

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: скорость, цепкость

Как раз таким партнером для Кутепова может стать Васин. Он хорошо использовал шанс, данный ему Гончаренко в «Уфе», и продемонстрировал целый набор прекрасных оборонительных качеств. В первую очередь он отличный страхующий игрок. Виктор хорошо выбирает позицию, читает игру и рассчитывает траекторию верховых мячей, что позволяет ему действовать с минимальным количеством борьбы. Благодаря внушительным габаритам он выигрывает противостояние на «втором этаже» — рост и мощный корпус обеспечивают ему преимущество перед большинством соперников. За счет чтения игры он успешно выступает на перехвате: Васин понимает, как будет развиваться атака противника, и где надо находиться, чтобы прервать ее, даже не вступая в единоборство.

Также Васин обладает приличным пасом, причем хорошо действует и левой ногой. Пожалуй, серьезный недостаток у него всего один: Виктор достаточно медленный футболист. Именно поэтому он предпочитает располагаться чуть дальше от нападающих, страхуя самого себя от возможного обыгрыша, ведь догнать соперника ему проблематично. Но такая манера игры позволяет форвардам противника чувствовать себя более вольготно: Васин иногда неправильно оценивает ситуацию и продолжает держать дистанцию там, где следовало бы сыграть более цепко.

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Виктор отлично подходит для игры в три центральных защитника, где он располагается в самом центре. Такая схема помогает ему раскрыть свои сильные стороны. Однако неизвестно, сможет ли он так же надежно действовать по схеме с двумя центральными защитниками. А от этого во многом зависит его будущее не только в ЦСКА, но и в сборной.

ИВАН НОВОСЕЛЬЦЕВ

25 лет, рост 190 см, вес 80 кг

СИЛЬНАЯ НОГА — правая

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: верховые единоборства, скорость, ловкость

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: выбор позиции

Это же утверждение справедливо по отношению к Ивану Новосельцеву. Он прекрасно зарекомендовал себя в схеме с тремя центральными в «Ростове», но в «Зените», действующем по другой схеме, пока толком не играл. И сможет ли он так же надежно выступать в системе с двумя центрдефами — большой вопрос. Впрочем, предпосылки для прогресса у него хорошие. Новосельцев обладает прекрасными данными: он достаточно высок, силен и прыгуч, что позволяет ему бороться с мощными нападающими, и в то же время обладает хорошей скоростью. За счет этих данных он хорошо играет наверху, успевает в отбор и неплохо действует на перехвате. При этом он не испытывает проблем при игре слабой левой ногой и может выступить практически на любой позиции в защите.

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Однако есть компоненты, в которых ему надо прибавлять. В первую очередь это чтение игры. Часто Новосельцев располагается в полупозиции, пытаясь предусмотреть все варианты развития событий, когда следует выбрать самый опасный. Временами такой стиль оказывается выигрышным, но иногда он может сулить большие проблемы. По этой же причине у Новосельцева возникают трудности при подачах с фланга. Он может слишком отвлечься на мяч и потерять игрока. И даже заняв правильную позицию, он иногда сомневается в своих действиях: играть мяч или просто оттеснить от него соперника.

Тем не менее все данные для того, чтобы расти в игровом плане, у зенитовца есть, и грамотный тренер может слепить из него отличного защитника, способного действовать в любой схеме.

АНДРЕЙ СЕМЕНОВ

27 лет, рост 190 см, вес 86 кг

СИЛЬНАЯ НОГА — правая

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: верховые единоборства, выбор позиции, первый пас

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: скорость, резкость

Центральный защитник «Терека» попал в сборную почти три года назад, но пока так и не смог в ней закрепиться. И на то есть объективные причины. Семенов обладает рядом хороших качеств и по манере игры похож на Васина: он неплохо читает игру и выбирает позицию, хорошо использует свои габариты для борьбы за верховые мячи, а длинные ноги служат ему подспорьем в отборе. Для центрального защитника Семенов довольно техничен, хорошо обращается с мячом, видит поле и обладает прекрасным первым пасом. Может отдать передачу как между линиями, разрезав оборону соперника, так и за спину защитникам.

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Однако у Андрея нет достаточных скорости и резкости. Он медленно набирает ход, часто не успевает перестроиться при смене направления движения соперника, не может резко пойти на мяч. При этом, в отличие от Васина, игрок «Терека» не страхуется и не держит дистанцию с опекаемым игроком. Он полагается на выбор позиции и длину своих ног и предпочитает в случае рывка форварда сыграть на перехвате. Однако в случае даже небольшой помарки Семенов отстает от атаки, и соперник оказывается с мячом без опеки. Проблемы возникают и при фланговых подачах: Семенов часто не идет на мяч, а тянется к нему, в то время как делающий рывок соперник его опережает.

Большую часть карьеры Семенов играет в схеме с двумя центральными, она ему привычна, но на более высоком уровне, чем РФПЛ, его недостатки будут более заметными. Скрыть их может схема с тремя центральными, если поставить его в самый центр обороны, где чтение игры важнее скорости. Но навыков игры в такой схеме у Семенова пока нет.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ

23 года, рост — 188 см, вес — 87 кг

СИЛЬНАЯ НОГА — левая

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: выбор позиции, игра в отборе, цепкость

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: верховые единоборства, стартовая скорость, первый пас

Новичок «Спартака» — очень перспективный игрок. Он прекрасно сочетает в себе два важнейших качества для центрального защитника — правильный выбор позиции и хорошую игру в отборе. За счет этих особенностей он быстро стал незаменимым игроком в «Амкаре», где Гаджиев ставил его самым центральным из трех защитников. Хорошее чтение игры позволяет ему занимать правильное место на поле в большинстве ситуаций, благодаря прекрасному таймингу он вовремя выходит на перехват или вступает в единоборство, а жесткость, неуступчивость и мощный корпус делают его весьма труднопроходимым игроком.

Однако в комплекте с хорошими качествами идут и не самые лучшие. К таковым можно отнести его игру в созидании. У Джикии хорошая левая нога, он видит поле, но пока его первый пас оставляет желать лучшего. Как и удар: силы в нем много, но точности не хватает. Тем не менее в «Амкаре» ему доверяли иногда бить штрафные. Это говорит о том, что Гаджиев видел возможности для роста в этом компоненте. А вот с другими слабыми местами дело обстоит сложнее.

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Георгий – мощный игрок, но ему немного не хватает роста. Иногда в борьбе с более высокими нападающими он просто не может подобраться к верховому мячу. С другой стороны, его корпус, который помогает Джикии в силовой борьбе, мешает защитнику на открытом пространстве. Он тяжело набирает скорость, и в этот момент нападающий может убежать от него. Вопрос в том, сможет ли Георгий эти недостатки компенсировать за счет своих сильных качеств на более высоком уровне. Если да, то дорога в сборную будет ему открыта при любой схеме обороны.

ВАСИЛИЙ БЕРЕЗУЦКИЙ

34 года, рост — 189 см, вес — 87 кг

СИЛЬНАЯ НОГА — правая

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: верховые единоборства, выбор позиции, опыт

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: игра в отборе, первый пас

Сборную пока сложно представить без капитана. Пусть Василий Березуцкий и намекнул, что готов уступить дорогу молодым, но на данный момент он команде необходим. В первую очередь громадным опытом игры на самом высоком уровне — в Лиге чемпионов и в сборной против сильнейших команд мира. Никто из представленных выше игроков еще не прошел такую школу. Опыт и ярковыраженные лидерские качества Василия делают его незаменимым для сегодняшней обороны национальной команды. Кроме того, в нападении пригодится умение армейца играть на «втором этаже»: его голы не раз помогали и ЦСКА, и сборной.

Однако возраст делает свое дело. Манера игры Березуцкого, построенная на мощи и быстроте, начинает давать сбои. Он чаще стал опаздывать в отбор, иногда не успевает резко сменить направление движения, часто теряет соперников даже при фланговых подачах. Все это приводит к проигранным единоборствам и, следовательно, к большому количеству фолов.

Однако благодаря своему опыту Василий может быть использован как хороший страхующий игрок. Он умеет правильно выбирать позицию, хорошо читает игру и за счет длинных ног успевает на подстраховку, хорошо играет на подборе и перехвате. Такие умения обязательно пригодятся команде Станислава Черчесова, хотя бы для того, чтобы успеть подготовить смену уходящему армейцу.

На данном этапе оптимальной для сборной выглядит схема с тремя центральными защитниками — она проще и надежнее, скрывает слабые места защитников, знакома многим игрокам. Тем не менее пока основные претенденты на место в центре обороны сборной находятся на этапе роста, и прогнозировать, кто из них сыграет на чемпионате мира, сейчас очень сложно. Может быть, в обойму добавятся Бурлак или Гранат, возможно, Игнашевич захочет сказать самое последнее слово в национальной команде, или Черчесов снова рассмотрит кандидатуру Нойштедтера. Но радует, что на такой важной позиции у сборной появилась перспектива. А в какой состав и схему это превратится через полтора года — зависит уже от самих игроков и тренерского штаба.

Текст: Григорий Ефимов

Фото: Сергей Дроняев, еженедельник «Футбол», Global Look Press, официальный сайт ЦСКА, официальный сайт «Зенита», официальный сайт «Спартака»