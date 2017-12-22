Старикам тут не место. Почему Хавьер Маскерано хочет покинуть «Барселону»

Хавьер Маскерано проводит восьмой сезон в «Барселоне». В 33 года он не утратил своих сильных качеств, все еще любим болельщиками и ни разу не был заподозрен в неверности к каталонскому клубу. Но теперь у него появились веские причины уйти из «Барселоны».

В октябре Маскерано впервые затронул тему возможного отъезда из Каталонии. Но тогда в его словах не было ни намека на недовольство сложившимся положением вещей. Хотя для этого были все основания: в этом сезоне он появлялся на поле лишь в 8 матчах чемпионата и Лиги чемпионов и только в 6 из них выходил в стартовом составе. «У меня по-прежнему контракт с клубом, но очевидно, что по окончании сезона я буду думать. Я еще ни с кем не общался на эту тему. «Барселона» всегда показывала, что довольна мной. Понятно, что я играю меньше, потому что в команде есть два центральных защитника, которые сильнее меня. Постараюсь биться за место в составе и быть готовым, когда меня в него ставят», – сказал Маскерано.

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Скоро стало ясно, что аргентинец не сдержал обещание и основательно подумал о дальнейшей судьбе, сидя на скамейке запасных. Спустя несколько недель появились слухи о желании Хавьера отправиться в США следующим летом. Маскерано продолжал осторожничать при общении со СМИ, настаивая на том, что еще не раздумывал над своим будущим и не исключал вариант с возвращением на родину. Но в начале декабря он сам спровоцировал журналистов. «Думаю, мое время в «Барселоне» подходит к концу. После столь продолжительной карьеры едва ли я еще способен принести пользу клубу. Я говорю это не с тяжелым сердцем. Лучшие годы моей карьеры прошли в этом клубе, и я никогда этого не забуду», — заявил Маска. Надо быть слепым или очень наивным, чтобы отрицать очевидный факт: Хавьер твердо решил покинуть команду.

Пока Маскерано отсутствовал в заявке «блаугранас» из-за травмы, отбиваться от нападок СМИ пришлось Жозепу Бартомеу и Эрнесто Вальверде. «Маскерано – игрок «Барселоны», и мы на него рассчитываем. Хотим, чтобы он восстановился как можно скорее. Мы верим в него очень сильно», – заявил главный тренер каталонцев. В это время футболист пошел в наступление и выдвинул боссам клуба ультиматум – отпустить его в январе: «Некоторое время назад я рассказал руководству клуба о ситуации, за которую переживаю. Это не чья-то вина, просто такова реальность. Понятно, что я потерял свое значение в команде за последние сезоны. Я хочу найти место, где буду чувствовать себя важным в своем деле. Больше всего меня беспокоит то, что за последние 11 месяцев у меня было пять мышечных травм. Думаю, это из-за того, что я не играю постоянно. Уйду из «Барселоны» в тот день, когда почувствую, что я проблема для клуба».

В попытках определить подходящий «дом престарелых» для аргентинца газеты сделали ставку на китайскую Суперлигу. Интерес приписали двум клубам – «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и «Хэбэй Чайна Форчун». Первые сразу же открестились от аргентинца, заявив, что он слишком стар для их амбициозного клуба. А вот «драконы» из Хэбэя, за которых выступает обиженный в Европе «небольшими» деньгами Эсекьель Лавесси, готовы дать Маске оклад в 7 млн евро (в «Барсе» он получает на 1,5 миллиона меньше). Приютить аргентинца не прочь и «Ривер Плейт», но вряд ли ему по силам конкурировать с китайцами в финансовом вопросе.

Маскерано переживает за свое место в обойме сборной Аргентины на предстоящем ЧМ и задумывается о накоплениях на безбедную старость. Но сейчас преимущество в вопросе его будущего на стороне каталонцев. «Барса» выдвинула Хавьеру три условия для расторжения контракта. «Блаугранас» не отпустят Маску, пока не дождутся возвращения из лазарета Самюэля Умтити, не найдут замену самому аргентинцу и не получат за него компенсацию в 10 млн евро. Китайцы же предлагают порядка 5–6 млн евро. Да и действующий контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до лета 2019 года.

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В начале октября Маскерано стал четвертым легионером в истории «Барсы», отыгравшим 200 матчей в Ла Лиге. Но нынешний сезон ему запомнится как сезон расставаний. Летом он завершит карьеру в сборной Аргентины, а теперь и его каталонским приключениям приходит конец. Но Хавьера можно понять. Ведь лучше уйти самому, чем ждать, когда тебя начнут выставлять за дверь.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press