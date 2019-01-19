Старик и воля. Путь Фабио Квальяреллы к голевым подвигам

На счету форварда «Самдпории» Фабио Квальяреллы 12 голов, и от лидера в снайперском споре Серии А, Криштиану Роналду, он отстает всего на два мяча. 31 января футбольному ветерану стукнет 36 лет, но с годами он забивает все больше. Вопреки человеку, пытавшемуся разрушить карьеру Фабио еще в молодости.

Плюсы в карму

Казалось бы, 19 мячей по итогам чемпионата-2017/18 – отличный финиш карьеры для Квальяреллы. Но опытный снайпер не сказал себе «стоп». Вместо этого он сам принял участие в проводах итальянской легенды, сыграв в прощальном матче Андреа Пирло по окончании сезона. В компании с Роналдиньо, Шевченко и другими экс-звездами Серии А Фабио набрал два балла по системе «гол+пас» (1+1). Команды завершили игру с удачным счетом — 7:7.

Кажется, тот шоу-матч заразил Фабио удачей: в текущем первенстве Квальярелла начал штамповать красивые мячи и бить различные рекорды. В хит-парады ярких голов страйкер ворвался уже после 3-го тура, когда забил «Наполи» пяткой в прыжке.

Эффектное видео стало вирусным: шедевром в исполнении Фабио восхищались даже тиффози проигравших южан. Хотя еще несколько лет назад все было по-другому…

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Отверженный

Квальярелла родился в 29 км от Неаполя и, само собой, еще с детства болел за «Наполи». Вот только до попадания в клуб своей мечты ему было суждено пройти через «Торино», «Фиорентину», команды низших лиг, «Сампдорию» и «Удинезе». Именно «зебры» и выручили за своего бомбардира около 14 млн евро, продав его «адзурри» в первый июньский день 2009-го.

«В дебютном сезоне я отличился 11 раз, но для меня это было как сотня забитых мячей. Я хотел стать капитаном этого клуба, играть тут минимум 10 лет», — говорил Фабио. Но уже на следующий год Квальяреллу арендовал «Ювентус». На правах новичка страйкер говорил типичные слова: «В Неаполе я был как дома. Но теперь как дома я чувствую себя и в Турине. Возлагаю на себя ответственность, надевая футболку самого прославленного клуба». После них фанаты «Наполи» не только жгли именную форму «предателя», но и повели наступление на семью Квальяреллы, воспитавшую такого «неблагодарного сына».

Оправдание

В 2014-м Фабио вернулся в «Торино» и забил «Наполи» с пенальти. Матч проходил на «Сан-Паоло», поэтому после гола Квальярелла в знак уважения поклонился фанатской трибуне хозяев. Вот только местные тиффози оценили этот жест как издевку и освистывали форварда всю встречу. Травля так бы и продолжалась, если бы в начале 2017 года игрок не решился огласить реальные причины трансфера в «старую синьору». Они

оказались шокирующими. «Мне отправлялись сообщения с обвинениями в педофилии, связях с Каморрой, коррупции, договорных матчах, – заявил Фабио. — Эти письма высылались мне, департаменту по борьбе с мафией и руководству «Наполи». Однажды за несколько часов до начала одной из встреч мне заявили: «Ты не играешь сегодня: мы тебя продаем».

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Оказалось, что войну против Квальяреллы вел его знакомый – полицейский Раффаэле Пикколо. Футболист стал одной из жертв сталкинга – формы преследования, когда человека выслеживают и пугают угрозами. После анонимной клеветы Пикколо перевоплощался в «доброго» копа и обещал решить все проблемы с двумя условиями: уголовное дело не заводится, а потерпевший должен хранить молчание. Сам Пикколо

пользовался ситуацией и выпрашивал у именитого товарища футболки, автографы, мячи.

Пять лет полицейский заочно трепал нервы форварду (например, подбросил фотографии гроба с именем и фамилией игрока), а президент «Наполи» Аурелио Ди Лаурентис повелся на слухи о том, что Квальярелла употребляет кокаин и ведет дела с мафией. Это и стало причиной его скорейшей переброски в «Юве».

Но когда Пикколо разоблачили и присудили ему четыре года тюрьмы, общественность поразилась стойкости Квальяреллы. Фанаты «Наполи» написали ему песню с извинениями («Мы принесли тебе много боли, унижали тебя/ Теперь мы знаем, почему ты ушел в «Ювентус»/ Дорогой Фабио, чемпион, прости нас»). А члены Каморры поставили копу «черную метку».

Реальности и мечты

Приговор по делу Пикколо вынесли в начале 2017-го. Тогда Квальярелла заявил: «Испытываю невероятное облегчение: с моей семьи упал лишний груз. Теперь могу заверить вас, что я абсолютно спокоен». И он действительно обрел второе дыхание: в «Сампдории» страйкер забил 39 голов за последние два года. После 19 туров Серии А генуэзский клуб идет в трех очках от зоны Лиги чемпионов, и в этом немалая заслуга

местного капитана.

Сейчас Фабио в пенсионном возрасте, но все равно нарасхват: пока «Сампа» не продлила контракт до 2020 года, ветераном интересовался «Милан». Даже Роберто Манчини готов вызвать Квальяреллу в сборную Италии, пусть и не на постоянной основе. Хотя сам 35-летний форвард вряд ли будет счастлив, если не получит второго шанса в Неаполе. «Хотел бы я вернуться в «Наполи»? Это был бы сказочный финиш моей карьеры» — нападающий не боится нового вызова.

Доска почета. Достижения Фабио Квальяреллы в сезоне-2018/19

В свои 35 лет итальянец не только установил личный рекорд, но и заявил о себе в бомбардирском зачете Серии А.

1. Капитан генуэзцев забил «Кьево» в рамках 18-го тура и не ушел с поля без гола в 8-й раз подряд. Итальянские игроки местного чемпионата не выдавали такой серии с 2002 года: тогда подобного результата добился Кристиан Вьери.

2. Фабио отличался в последних 9 турах итальянского чемпионата, в которых принимал участие, установив личный рекорд. Всего же в этих встречах снайпер наколотил 10 мячей.

3. По итогам 2018 года Квальярелла вошел в тройку лучших снайперов Серии А с 19 мячами в активе. 35-летнего игрока опередили только 28-летний форвард «Лацио» Чиро Иммобиле (23 гола) и 25-летний нападающий «Интера» Мауро Икарди (21).

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press