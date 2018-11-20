Спустить на тормозах. «Автомобилист» начал проигрывать – что случилось?

Со старта сезона у уральского клуба все ладилось: победная серия продолжалась, болельщики восхищались, эксперты удивлялись. Но в ноябре статистика подпортилась: команда потерпела два поражения подряд. Что это — усталость или самоуверенность?

Может, показалось?

Результат в последнем матче с минским «Динамо» (4:0) не указывает на всеобщую апатию: наоборот, хоккеисты Андрея Мартемьянова забросили все свои шайбы к началу второго периода и стали играть на результат. Разгромная гостевая победа стала возможной и благодаря спортивной злости «Автомобилиста»: до того лидеры «Востока» проиграли две встречи кряду: СКА (2:5) и «Спартаку» (3:4 ОТ). В этом сезоне с командой такого еще не было: в предыдущих 26 матчах она не выигрывала-то всего раз. Поэтому инстинкт убийцы включился именно с минчанами, проигравшими уже 21-ю игру из 29.

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Магия это или чистая психология, но мини-серия из поражений началась после скандальной публикации в «Спорт-Экспрессе»: 7 ноября издание раскрыло зарплаты игроков в уральском клубе с бюджетом в 1 330 000 000 рублей, сообщив, что больше всего в клубе получают легионеры Доус (150 млн рублей + 40 млн рублей бонусов), Коварж (56+60) и Да Коста (60+46). Пресс-служба «Авто» сразу же обвинила авторов статьи в недостоверной информации, а защитник Голышев на все «забил»: «Да вообще мне пофиг. Они хотят, что ли, как-то повлиять на «Автомобилист»? Не знаю. Люди любят считать чужие деньги. Я считаю, это неправильно. Но это не мое дело, пусть пишут, что хотят».

Некоторые подхватили синдром пофигизма и на площадке. Даже во встрече против СКА. «Никого из своих игроков выделять не могу. Большие претензии к атаке и к игре обороны. СКА наглядно показал, как надо готовиться. Они вышли на поле биться за победу, мы же – поиграть в хоккейчик. Результат — 2:5, хороший урок на будущее», — Андрей Мартемьянов намекнул, что иногда расслабленность сурово наказывается.

Нет времени на отдых

Проигрыши могли возникнуть и как следствие затянувшейся гостевой серии: СКА и «Спартаку» «Автомобилист» уступил на чужих площадках. В Екатеринбурге команда не играла с 4 ноября, а Василевский и Голышев еще и в Кубке Карьяла участвовали.

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Усталость, плотный график, атаки СМИ — новый лидер КХЛ столкнулся с трудностями уже осенью. Сейчас хоккеистам из клуба-открытия сезона нужно взбодриться: зима близко, а вместе с ней – и основные матчи в «регулярке».

Ближайшие матчи «Автомобилиста»:

Дата Соперник Время (мск)

20.11 «Нефтехимик» 17:00

22.11 «Торпедо» (д) 17:00

24.11 «Ак Барс» (д) 15:00

27.11 «Салават Юлаев» (г)17:00

29.11 «Авангард» (г) 19:30

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press