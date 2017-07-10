Список дьявола. Топ-10 самых дорогих трансферов «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» снова в центре внимания на трансферном рынке. Не успел футбольный мир отойти от покупки Поля Погба, как на очереди уже Ромелу Лукаку и очередная тележка с деньгами. Еженедельник «Футбол» вспоминает топ-10 самых дорогих трансферов в истории «красных дьяволов».
10. Люк Шоу
«Саутгемптон» — «МЮ», сезон 2014/15
Сумма трансфера: 31,88 млн фунтов
9. Эрик Байи
«Вильярреал» — «МЮ», сезон 2016/17
Сумма трансфера: 32, 30 млн фунтов
8. Димитар Бербатов
«Тоттенхэм» — «МЮ», сезон 2008/09
Сумма трансфера: 32, 30 млн фунтов
7. Генрих Мхитарян
«Боруссия» Д — «МЮ», сезон 2016/17
Сумма трансфера: 35, 7 млн фунтов
6. Хуан Себастьян Верон
«Лацио» — «МЮ», сезон 2001/02
Сумма трансфера: 36, 21 млн фунтов
5. Хуан Мата
«Челси» — «МЮ», сезон 2013/14
Сумма трансфера: 38, 02 млн фунтов
4. Рио Фердинанд
«Лидс» — «МЮ», сезон 2002/03
Сумма трансфера: 39, 1 млн фунтов
3. Антони Марсьяль
«Монако» — «МЮ», сезон 2015/16
Сумма трансфера: 51 млн фунтов
2. Анхель Ди Мария
«Реал Мадрид» — «МЮ», сезон 2014/15
Сумма трансфера: 63, 75 млн фунтов
1. Поль Погба
«Ювентус» — «МЮ», сезон 2016/17
Сумма трансфера: 89, 25 млн евро
Автор: Лидия Дидык
Фото: Global Look Press