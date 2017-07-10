Список дьявола. Топ-10 самых дорогих трансферов «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» снова в центре внимания на трансферном рынке. Не успел футбольный мир отойти от покупки Поля Погба, как на очереди уже Ромелу Лукаку и очередная тележка с деньгами. Еженедельник «Футбол» вспоминает топ-10 самых дорогих трансферов в истории «красных дьяволов».

10. Люк Шоу

«Саутгемптон» — «МЮ», сезон 2014/15

Сумма трансфера: 31,88 млн фунтов

9. Эрик Байи

«Вильярреал» — «МЮ», сезон 2016/17

Сумма трансфера: 32, 30 млн фунтов

8. Димитар Бербатов

«Тоттенхэм» — «МЮ», сезон 2008/09

Сумма трансфера: 32, 30 млн фунтов

7. Генрих Мхитарян

«Боруссия» Д — «МЮ», сезон 2016/17

Сумма трансфера: 35, 7 млн фунтов

6. Хуан Себастьян Верон

«Лацио» — «МЮ», сезон 2001/02

Сумма трансфера: 36, 21 млн фунтов

5. Хуан Мата

«Челси» — «МЮ», сезон 2013/14

Сумма трансфера: 38, 02 млн фунтов

4. Рио Фердинанд

«Лидс» — «МЮ», сезон 2002/03

Сумма трансфера: 39, 1 млн фунтов

3. Антони Марсьяль

«Монако» — «МЮ», сезон 2015/16

Сумма трансфера: 51 млн фунтов

2. Анхель Ди Мария

«Реал Мадрид» — «МЮ», сезон 2014/15

Сумма трансфера: 63, 75 млн фунтов

1. Поль Погба

«Ювентус» — «МЮ», сезон 2016/17

Сумма трансфера: 89, 25 млн евро

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press