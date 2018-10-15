Спасти рядового «Мехелена». Крупный коррупционный скандал в Бельгии

В Бельгии впечатляющий переполох. Местная полиция провела свыше 40 обысков по всей стране по делу об отмывании денег и договорным матчам. Масштабы расследования вышли за пределы страны, затронув соседнюю Францию и еще пять государств. В результате из-за скромного «Мехелена» под ударом оказались представители «Андерлехта» и «Брюгге». А среди пострадавших есть даже московский «Спартак».

Аресты, конфискация, договорняки

Пока в России с упоением следили за публичным линчеванием Кокорина и Мамаева, а во всем мире считали девушек, обвиняющих Роналду в изнасиловании, в Бельгии началась своя движуха. С потенциально убойным выхлопом. Утром 10 октября бельгийская полиция провела 44 обыска по всей стране по делу о финансовом мошенничестве и договорных матчах. Параллельно еще 13 обысков прошли в шести странах: Франции, Люксембурге, Сербии, Македонии, Кипре и Черногории.

Согласно официальному пресс-релизу, расследование ведется по следующим направлениям: организованная преступность, отмывание денег и коррупция. Причем инициировано оно было еще в конце 2017 года на основании поступившей информации о подозрительных финансовых операциях. Проще говоря, установили, что в обход налоговой службы проходили комиссионные за трансферы, бонусные выплаты тренерам и игрокам. Кроме того, полиция подозревает, что несколько матчей бельгийского чемпионата в сезоне-2017/18 носили статус договорных встреч.

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Помимо обысков в офисах ведущих (и не очень) бельгийских команд служители порядка наведались в гости к членам правления клубов, агентам, судьям, бывшему юристу, тренеру и журналистам. Особо приглянувшиеся отправлялись на допрос в отделение. Из сейфов изымались документы, часы и ювелирные изделия, а также были арестованы банковские счета на общую сумму 3,6 млн евро.

Под колпаком топ-клубы

В ходе рейда полиция нанесла «визит вежливости» девяти бельгийским клубам: «Андерлехту», «Брюгге», «Генку», «Генту», «Стандарду», «Локерену», «Кортрейку», «Остенде» и «Мехелену». В ходе расследования арестовали 29 человек. Позднее десять из них были освобождены без предъявления обвинения.

Среди задержанных оказались главный тренер «Брюгге» Иван Леко и бывший генеральный менеджер «Андерлехта» Херман ван Хольсбек. Первый провинился из-за своей дружбы с другим фигурантом дела – агентом Деяном Вельковичем. Именно деятельность Вельковича и другого агента, Моджи Байята, больше всего заинтересовала следствие. Их обвиняют в создании незаконных схем, направленных на увеличение собственной прибыли. К слову, Байят в феврале 2018-го осуществил трансфер Софьяна Ханни из «Андерлехта» в «Спартак». Сейчас бельгийская прокуратура внимательно изучает подробности этого перехода, а также детали переезда Генри Оньекуру из «Эйпена» в «Эвертон».

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Еще были задержаны два арбитра — Барт Фертентен и Себастьян Дельферьер. Последний работал на ответной игре «Зенита» с минским «Динамо» в Лиге Европы, где питерцы победили со счетом 8:1. Что касается договорных матчей, то тут под особым вниманием оказались встречи «Антверпен» — «Эйпен» (2:0) и «Мехелен» — «Васланд-Беверен» (2:0). Конечной целью было спасение «Мехелена» от вылета, сражавшегося за выживание как раз с «Эйпеном». Но затея провалилась.

Сербия и Люксембург в деле

О проделанной работе также публично отчитались прокуратуры Люксембурга и Сербии. Великое герцогство с гордостью сообщило: «В результате обысков не было произведено никаких арестов и не возбуждено ни одного национального уголовного дела в связи с подозрениями в мошенничестве, которые являются предметом просьбы Бельгии об оказании правовой помощи».

Пресс-релиз сербской прокуратуры поведал о том, что проводились обыски в двух городах – Белграде и Нише. В ходе них полиция нашла 800 тысяч евро, которые пытались отмыть на сербской территории. Также в заявлении сказано, что прокуроры допрашивают подозреваемых, но их точное количество не сообщается.

Привет из 1980-х

Предыдущий крупный скандал в бельгийском футболе произошел свыше 35 лет назад. В центре внимания был матч «Стандарда» против клуба «Тор Ватерсхей» (ныне – «Генк»), завершившийся победой первых – 3:1, что принесло им чемпионство. Тогда установили, что перед игрой представители льежского клуба заранее договорились об обеспечении нужного результата со своими оппонентами. В результате генеральный директор «Стандарда» Роже Пети, главный тренер команды Раймонд Гуталс и футболисты Эрик Геретс, Йос Дарден, Вальтер Меувс, Тео Пул, Симон Тахамата, Мишель Прюдомм, Жерар Плессер и Ги ван дер Смиссен были дисквалифицированы на разные сроки. Из-за этого никто из них не смог выступить в составе национальной сборной Бельгии на Евро-1984 во Франции.

Главные подозреваемые – два агента

Ключевым подозреваемым в деле о договорных матчах проходит Деян Велькович. Якобы бельгийский агент встречался с четырьмя членами правления клуба «Васланд-Беверен», чтобы обсудить с ними обеспечение нужного результата в игре с «Мехеленом». Он же договорился с бригадой арбитров того матча, в обмен пообещав главному судье скидку при покупке автомобиля.

Также прокуратура внимательно изучает подробности деятельности Вельковича и Моджи Байята. У следствия много вопросов к их финансовым отчетам по трансферам. Им удавалось утаивать крупные суммы благодаря продажным адвокатам и родственникам футболистов. Байят в качестве вознаграждения дарил своим клиентам дорогие часы. А в финансовых схемах Вельковича задействованы «Брюгге», «Стандард», «Генк», «Мехелен» и «Локерен». Этим и объясняются обыски в офисах бельгийских команд. Почти все клубы в стране ведут дела с кем-то из этой парочки.

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Сейчас под стражей помимо двух агентов остаются жена Вельковича, судья Фертентен, члены правления «Мехелена» Оливье Сомерс и Тьерри Стиманс, а также еще два агента — Драган Сильяноски и Карим Меджати. Все они повинны в том, что тесно знакомы с Вельковичем и обвиняются в получении взяток от него. Что касается главного тренера «Брюгге» Ивана Леко, то после двух дней в тюрьме он освобожден под подписку о невыезде. И теперь он настроен обелить свое имя: «Буду ли я выдвигать обвинения? Пока еще не принял решения по этому поводу. Одно можно сказать наверняка: я буду сопротивляться. При поддержке моей семьи, моей девушки, моего клуба и болельщиков». Что до Королевской бельгийской футбольной ассоциации, то в официальном заявлении она сообщила, что признает необходимость расследования этого дела прокуратурой. Но от дальнейших комментариев организация отказалась.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, Twitter