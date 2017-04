Спасение «Ювентуса», погромы от «Аталанты», рекорд Эдина Джеко. Обзор 30-го тура Серии А

«Наполи» не сумел дожать «Ювентус», футболисты «Интера» терпят обидное поражение, а голкипер «Милана» допускает чудовищную ошибку. Еженедельник «Футбол» подводит итоги тридцатого тура чемпионата Италии.

1) Состоялся главный матч апреля в Серии А. Благодаря раннему голу Сами Хедиры «Ювентус» не потерпел неудачу в Неаполе. У «Наполи» были отличные шансы надеяться на большее, чем просто ничью. Во втором тайме южане захватили штрафную площадь «бьянконери» в лучших традициях татаро-монгольского ига, но туринцы сумели отбиться. «Очередной отскок», — скажете вы? «Чемпионский фарт!», — ответят вам болельщики «Спартака».

2) «Аталанта» разрывает своих соперников после собственного фиаско. Прошло 4 недели с разгромного поражения бергамцев от «Интера» (1:7). В тот день эксперты местных спортивных каналов «похоронили» шансы черно-синих на попадание в Лигу Европы и напредсказывали им ужасный конец сезона. Но команда Джана Пьеро Гасперини не слушает осуждающие голоса с телеэкранов: в последних двух турах футболисты «Аталанты» разгромили «Пескару» и «Дженоа». Гостевой триумф над генуэзцами с 5 безответными мячами – отличная возможность извиниться перед тиффози за мартовский проигрыш. «Боги» не сдаются и готовы биться с простыми смертными за путевку в еврокубки.

3) Минутка любопытной магии чисел по версии «Торино» и «Удинезе». Обе команды уже не надеются на борьбу за места в пятерке чемпионата. Поэтому часто именно эти два клуба выдают взрывные матчи. Вот и совместная встреча почетных середняков турнирной таблицы завершилась прекрасным камбэком в исполнении «быков» и итоговой ничьей – 2:2. Что интересно, результат в подобной игре первого круга также был решен под завершение матча, а счет на табло был зафиксирован такой же.

4) Тотальное уничтожение соперника утомило футболистов «Интера». В начале марта команда Стефано Пиоли «удушила» «Кальяри» и «Аталанту» (5:1, 7:1), но вскоре потеряла вкус к футбольным изнасилованиям. Теперь экс-маньяки из Милана второй тур кряду не могут набрать три очка, а поражение в матче с «Сампдорией» стало для «нерадзурри» первым с конца февраля. Пациент скорее мертв?

5) 30-й тур – черный день календаря для клубов, чьи матчи проходили на домашней арене. Лишь «Рома» и «Фиорентина» сумели обыграть гостей, а «Торино», «Пескара» и «Наполи» защитили родные стены ничьей. Пока болельщики команд-«счастливчиков» отходят от печальных событий, многие задаются вопросом: затянется ли данная серия?

Цитата тура:

Защитник «Ювентуса» Джорджио Кьеллини был удивлен поведению болельщиков «Наполи» во время приезда «старой синьоры»:

«Гонсало Игуаин впервые посетил Неаполь в качестве игрока туринского клуба. Несмотря на это, в городе не происходило чего-либо сверхъестественного. Это самое спокойное путешествие «Ювентуса» в Неаполь за 12 лет. Стоит отдать должное полиции. Фанаты «Наполи» глумились над нами, но они вели себя по-спортивному, и ничего не случилось».

Герой тура:

Алехандро Гомес (Аталанта)

Южноамериканец проводит лучший сезон в карьере, за 7 месяцев забив 14 мячей. Именно 29-летний форвард стал главным карателем «Дженоа»: три гола из пяти на счету Гомеса. Теперь Алехандро — лучший бомбардир клуба, а за его подвигами пристально следят в тренерском штабе сборной Аргентины.

Антигерой тура:

Джанлуиджи Доннарумма (Милан)

В молодого голкипера «Милана» верит вся Италия. По мнению большинства любителей футбола, именно он – будущий сменщик своего великого тезки Буффона в воротах национальной сборной. Но после очередной встречи чемпионата все обожатели Джанлуиджи резко обозлились на него. Роковая ошибка Доннаруммы в матче с «Пескарой» не только привела к автоголу его одноклубника Палетты, но и лишила «россонери» победы над главным неудачником этого сезона. Вы только посмотрите на этот «шедевр»

OK Donnarumma what did you smoke? pic.twitter.com/3OdCCSMybH

— Eden (@EdenDassidy) April 2, 2017