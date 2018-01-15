«Спартак» и расизм, гонщик Виллаш-Боаш, липовый майор ФСБ. Главные новости недели

«Спартак» обвинили в расизме из-за неудачного твита, Андре Виллаш-Боаш дебютировал в новом виде спорта, ФСБ опровергла причастность жены Аршавина к своей организации. Еженедельник «Футбол» представляет главные истории прошедшей недели.

ФСБ отказалась от жены Андрея Аршавина. Зря она называла себя майором безопасности

Андрей Аршавин остается самым главным футболистом для всей страны, пусть эта страна не очень представляет себе, где сейчас играет ее кумир. Теперь весомый вклад в популярность Аршавина внесла его жена Алиса, с которой он едва не развелся месяц назад. В самолете Москва – Алма-Ата супруга футболиста зажгла так, что целую неделю пылали первые страницы всех газет и сайтов.

Все началось с того, что Аршавина требовала у экипажа лайнера пересадить няню своих детей в салон бизнес-класса. Ее маленькой дочери понадобилось сменить памперс, без няни обойтись в этом деле было невозможно, и Алиса требовала подать прислугу из «эконома» к себе. В «Аэрофлоте» порыв не оценили. Время шло, самолет не взлетал, запах от памперса распространялся, няня не пересаживалась… Дошло до конфликта, и Аршавину высадили из самолета, задержав вылет на 1 час и 43 минуты. На этом бы все и закончилось, но жена футболиста не смогла проглотить такую обиду. Она стала грозить судом компании «Аэрофлот» и высадившей ее стюардессе. С ее телефона на номер бортпроводницы стали поступать СМС с угрозами, и в этих посланиях Алиса Аршавина называлась майором ФСБ. Пассажиры злополучного рейса тоже вспоминали, что жена футболиста представлялась офицером спецслужб. «Аэрофлот» был удивлен, стюардесса — тоже, но в самом большом шоке оказалась сама ФСБ. Им даже пришлось делать заявление, что жена Аршавина у них никогда не служила.

Но лавину было уже не остановить. То, что Алиса Аршавина представлялась сотрудником ФСБ, подтверждает еще и казахстанская модель Ольга Семенова. По словам Семеновой, супруга полузащитника «Кайрата» была взбешена видео с Андреем, на которой модель приобняла его. Алиса Аршавина требовала Семенову объяснить ситуацию и пообещала, что отрежет ей пальцы, подбросит наркотики и посадит за решетку. Все-таки у футболистов очень интересная семейная жизнь.

Фернандо Риксену установили памятник в Голландии. Бывший защитник «Зенита» продолжает борьбу за жизнь

Риксену поставлен диагноз «боковой амиотрофический склероз». Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и атрофии мышц.

Двенадцатого января перед матчем лидеров сезона во втором дивизионе Нидерландов – «Фортуной» и «молодежкой» «Аякса» – у стадиона открыли бронзовый бюст Фернандо Риксена. В присутствии самого 41-летнего героя, бывшего воспитанника «Фортуны», который начинал и заканчивал карьеру в этом клубе. Инициаторами акции стали его бывшие товарищи по команде Марк ван Боммел и Кевин Хофланд. «На поле и за его пределами он был бойцом. То, что в его честь названа трибуна стадиона, уже говорит о многом», — сказал Марк. «Я многое видел в исполнении Фернандо. Зачастую он сначала делал, а затем думал, но всегда оказывался прав», — добавил Кевин. На мероприятие собралось больше тысячи человек, в том числе болельщики «Рейнджерс». В течение карьеры Фернандо Риксен выступал на позиции правого защитника за родную «Фортуну», «АЗ», «Рейнджерс» и «Зенит». В команде с берегов Невы выигрывал чемпионат России и Кубок УЕФА. За сборную Голландии провел 12 игр.

Кроме того, на прошлой неделе Виргил ван Дейк дебютировал за «Ливерпуль» в матче против «Эвертона». Одна букмекерская контора решила отметить первый матч самого дорогого защитника в мире и установила статую прямо перед «Энфилдом». Правда, вскоре ее демонтировали полицейские из-за террористической опасности.

Виллаш Боаш выбыл из гонки. На этот раз из настоящей

Бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш попал в аварию во время четвертого этапа ралли «Дакар-2018». Португалец был доставлен в больницу, а позже и вовсе решил отказаться от участия в гонках.

Виллаш-Боаш принял решение, что станет участником ралли, давно: ради этого коуч даже отказался от продления контракта с китайским «Шанхай СИПГ». Португалец заявил, что хочет взять паузу в карьере и отдохнуть от футбола. Благо заработанные в Китае деньги позволяют тренеру сделать это. Изначально Виллаш-Боаш хотел участвовать в многодневке в классе мотоциклов, но друзья из мира автоспорта отговорили его от этой идеи: для такого старта Андре пришлось бы потратить целый год на подготовку. В результате тренер был приглашен как пилот «Овердрайвом». Так на 330-километровом участке ралли «Тойота» Виллаш-Боаша упала с высокой дюны, пролетела несколько метров и врезалась в землю. Португалец тут же пожаловался на боли в спине и был госпитализирован. «Просто хочу всем сказать, что со мной и Рубеном (Рубен Фарша — штурман Виллаш-Боаша) все в порядке, – мы вернулись в лагерь. «Дакар» для нас завершился. В следующий раз повезет больше! Спасибо всем за поддержку», – с грустью сообщил экс-тренер «Зенита».

Как скоро Виллаш-Боаш вернется в футбол — неизвестно. Однако португалец обещал заявиться и на «Формулу-1»: «Пока я собираюсь побывать на этапе «Формулы-1» в Монако. Не пропускаю эту гонку уже 10 лет подряд». Готовы увидеть именитого тренера на одной трассе с Льюисом Хэмилтоном и Фернандо Алонсо?

Московский «Спартак» обвиняют в расизме. «Шоколадки тают на солнце»

Во время сборов московского «Спартака» в ОАЭ Георгий Джикия пошутил над Адриано, Педро Роши и Фернандо. «Смотрите, как шоколадки тают на солнце. Вот она, шоколадка» — такой твит защитник красно-белых написал в официальном акаунте красно-белых. Позже пост был удален, а «Спартак» принес извинения и записал ответное видеообращение: «У нас в команде нет никакого расизма. Мы все братья, мы одна большая семья», — сказал Джикия в видеообращении. «Это мой брат, мой друг. Легенда «Спартака». Я люблю тебя, мой друг», — добавил Адриано.

Одним из первых дал комментарий глава правозащитной организации FARE Пиара Пауар: «Расизм – одна из самых больших проблем России, которая в этом году принимает чемпионат мира. Подобные комментарии говорят об отношении некоторых людей в стране к меньшинствам. Неправильно, что один из самых больших клубов России толерантно относится и даже восхваляет подобные вещи. «Спартак» уже наказывали за антиисламистские кричалки, но очевидно, что посыл не дошел до игроков и менеджмента клуба».

Официальное заявление сделала и Международная федерация футбола: «ФИФА осуждает сообщение, опубликованное официальным твиттером «Спартака». Как уже неоднократно говорилось, любая форма дискриминации на поле или за его пределами неприемлема, и ей нет места в футболе. Данный случай входит в зону ответственности РФС. Следует отметить, что в мае 2017 года поднимался вопрос о том, что ассоциации и судьи должны быть готовы к более жесткой борьбе с проявлениями расизма».

Текст: Юрий Алеманов, Лидия Дидык, Илья Егоров

Фото: Global Look Press, официальный сайт «Спартака»

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