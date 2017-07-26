Спальное место. Почему нужно следить за новичком Серии А

Итальянские журналисты впали в традиционное летнее безумие. Одни в каждой поездке функционеров «Милана» видят новое приобретение «россонери». Другие следят за осторожной трансферной политикой «Интера». Третьи помогают Максу Аллегри выстраивать игровые схемы после потери сильнейшего защитника. СПАЛ на фоне всех участников рыночных баталий выглядит блекло и скучно. Однако клуб из региона Эмилия-Романья уже стал самым ярким новичком Серии А за несколько лет.

Больше всего алкоголя за последние 49 лет болельщики СПАЛа выпили 13 мая 2017 года. В этот день их любимый клуб гарантировал себе возвращение в Серию А, выдав в прошлом сезоне космический результат для второго дивизиона. «Бело-голубые» спустя всего лишь год после выхода в Серию B оформили путевку в элиту итальянского футбола, где их в последний раз видели в 1968-м.

Отдельный повод порадоваться за клуб – титаническая работа его менеджеров. Период с 1969 по 2012 год стал атомным провалом в истории. В течение этого времени команда дважды проваливалась в Серию С1, один раз – в С2, была перепродана и два раза признавалась банкротом. В 2012-м идея тотальной реконструкции СПАЛа оружейной дробью шарахнула по голове мэра города Феррара Тициано Тальяни, который пообещал владельцу команды Роберто Бенаскутти любую необходимую помощь. Окрыленный такой поддержкой Бенаскутти забросил бизнес по продаже недвижимости, пригласил бывшего игрока феррарцев Роберто Ранзани в совет директоров, за короткий срок нашел дополнительных инвесторов и занялся продвижением клуба.

Шик и блеск. Кто стал самым перспективным футболистом Серии А

Краткий отчет об их работе: за 5 лет СПАЛ прошел путь от любителей до профессионалов. Вдаваясь в детали, можно констатировать, что Бенаскутти и его помощники за небольшое время разработали целый план по укреплению «спаллини», обозначили развитие академии главной целью команды на следующие несколько сезонов, переманили к себе тренера «молодежки» «Фиорентины» Леонардо Семпличи и получили от итальянских журналистов кучу положительных отзывов о своей работе. «Знаете, никогда бы не подумал, что региональный проект сможет меня заинтересовать. По сравнению с «Интером», «Ромой» и «Миланом» он слишком маленький. Но после первой беседы с мистером Бенаскутти я понял, что хочу принять непосредственное участие в его жизни. Глядя на Бенаскутти, никогда не хочется расслабляться. Поэтому я с самого первого дня своей работы думаю только о положительном результате», — говорил Семпличи.

49-летний специалист, на удивление, сохраняет оптимизм. У него практически нет средств на приобретение хороших игроков. Поэтому обычно он довольствуется лишь арендами. К примеру, в начале июля СПАЛ арендовал у «Аталанты» нападающего Альберто Палоски, чуть позже – Федерико Маттьелло из «Ювентуса», Мариоса Иконому и Луку Риццо из «Болоньи». Дополнительная причина для болельщиков «Зенита» присмотреться к новичку Серии А – новость о том, что «бело-голубые» заинтересованы в аренде полузащитника питерцев Эрнани. Однако пока что эта история дальше слухов не продвинулась.

Возвращение в Серию А не обошлось без неприятных моментов. Сезонный успех слишком сильно вскружил голову руководству СПАЛа, и оно подняло стоимость абонементов до 400 евро (для сравнения: у «Наполи» — 350 евро, у «Ромы» — 260, у «Милана» — 205, у «Интера» — 225). Поэтому болельщики феррарцев уже запустили небольшие акции протеста. Рядом с домашним стадионом клуба «Паоло Мацца» фанаты развесили баннеры с общим посылом: «На этом стадионе мы проводим большую часть своей жизни и оставляем всю энергию и все эмоции. Вы повысили цены, но мы все равно придем сюда, так как любим родной клуб».

Танец на костях. Как играет самый опасный защитник Серии А

Пока СПАЛ проигрывает абсолютно всем командам Серии А в финансовом и физическом плане. Зато компенсирует этот пробел грамотной работой менеджеров. Вчерашним полупрофессионалам будет трудно дать бодрящего «леща» лидерам чемпионата Италии. Зато всем будет интересно посмотреть, как «бело-голубые» будут портить жизнь более именитым командам Апеннин.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press

Илья Егоров Корреспондент еженедельника «Футбол»