Соло на Габоне. Семь вещей из чемодана Пьера-Эмерика Обамеянга

Сборная Габона не едет на чемпионат мира в Россию. Жаль. Потому что главная ее звезда — нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг уже давно собрал чемодан с самыми нужными вещами. Пока египтяне и нигерийцы учат русские слова, игрок «Арсенала» грустно рассматривает аккуратно сложенные предметы.

1. Маска Человека-Паука

Сколько же историй в жизни габонца связано с маской Спайдер-Мэна. Обамеянг начал проявлять интерес к этому персонажу комиксов Марвел еще во время игры за французский «Сент-Этьен». До сегодняшнего дня он лишь однажды изменил своей традиции, надев маску главного хранителя Готема — Бэтмена. В прошлом сезоне футболист решил заработать на своем фетише: нападающий отпраздновал гол в ворота «Шальке» традиционным для себя способом, однако маска тут же вызвала вопросы. Ее изготовителем оказалась спортивная марка Nike, а Пьер-Эмерик стал ключевой частью большой рекламной компании. Технический спонсор дортмундской «Боруссии» Puma не стал терпеть подобных выходок и тут же потребовал от клуба оштрафовать африканца. В результате Обамеянгу был выписан штраф на 50 000 евро, но заработал он на этой рекламе наверняка больше.

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Кроме того, игрок часто отмечает голы сальто назад в стиле Мирослава Клозе. За что уже не раз был предупрежден клубом: «Боруссия» не хочет, чтобы ее главный бомбардир неудачно приземлился и вылетел на неопределенный срок. Однако Пьер-Эмерик успокаивает руководство и продолжает демонстрировать свои сумасшедшие пируэты.

2. Тату-машинка

Сегодня практически невозможно встретить футболиста топ-уровня, чье тело не будет украшено какой-либо татуировкой. Обамеянг, как никто другой, продумал дизайн своего тела. На спине у него изображен большой африканский континент с орлом. Впечатляющее зрелище. Пьер-Эмерик, пожалуй, один из самых талантливых представителей Африки на сегодняшний день. Три года подряд форвард появляется в тройке лучших игроков Черного континента, а в 2015-м занял первое место.

На самом деле Обамеянг мог претендовать как на место в сборной Франции, так и в сборной Испании. Родился он во Франции, а по материнской линии имеет испанские корни. Но, посовещавшись с семьей, нападающий принял решение примкнуть к исторической родине. Отец Обамеянга и двое его старших братьев в свое время тоже выступали за сборную Габона, и форвард продолжил семейную традицию.

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Вернемся к татуировкам. Марко Ройс с забитым рукавом, привлекающим внимание всех фанаток дортмундской «Боруссии», был так поражен тату своего друга, что даже в соцсетях поделился снимком. Африка и орел — это не единственная татуировка габонца. На его левой руке красуется фамилия аргентинского игрока, по совместительству кумира Аубы и Эрнана Креспо. Сам габонец рассказал, что многое почерпнул из игры своего любимого футболиста.

3. Просроченный билет до Мадрида

Если вы следили за Обамеянгом последние несколько сезонов, то наверняка вас уже достали разговоры о его переходе в «Реал». Желание Пьера-Эмерика уехать в Мадрид, кажется, перешло все границы, но вот только время текло, а клубы не спешили договариваться. Сейчас футболисту уже двадцать восемь, а вокруг выросло огромное количество молодых и достойных форвардов. «Я уже не мечтаю играть за «Реал». Больше не собираюсь говорить про этот клуб. Я ему не нужен», — с комом в горле произносил Обамеянг на старте текущего сезона. Билет до Мадрида может отправляться в мусорку.

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Сейчас дела с возможным трансфером обстоят следующим образом. На футболиста претендуют «ПСЖ» и «Милан», когда-то продавший габонца за смешные четыре миллиона евро. Руководство «шмелей» поддакивает игроку и обещает отпустить его при любой удобной возможности, но пока оттягивает этот день по максимуму. С большой вероятностью Ауба уедет из «Боруссии» либо этой зимой, либо летом 2018 года. Сидеть в Дортмунде смысла нет. Обамеянг объективно готов к новому вызову уже несколько сезонов.

4. Пакет апельсинового сока

«У половины команды и тренерского штаба расстройство желудка. Невероятно, ведь это происходит в день игры. Очень плохо. Проклятый апельсиновый сок!» — с кучей смайликов-эмоджи сообщил не очень приятную новость Обамеянг в своем твиттере за несколько часов до решающего матча квалификации ЧМ против Марокко. И что вы думаете? Команда разгромно проиграла марокканцам (0:3) и потеряла всякие шансы поехать в Россию на чемпионат мира. Капитан сборной Габона и наш герой Пьер-Эмерик не стал вмешивать в эту историю сборную Марокко и колдовство, как это часто принято в Африке. Он вообще не стал комментировать такое неловкое поражение. Хотелось бы увидеть Аубу в России, но, похоже, летом 2018 игрок будет занят собственным трансфером.

Сам тренер африканской сборной Хосе Антонио Камачо рассказал, что такое происходит уже не раз, ему приходилось сталкиваться с подобной ситуацией на Кубке Африке. Предостережения тренера не сработали, и футболисты наступили на те же грабли. Габон пролетает над Россией, а апельсиновый сок отправляется в чемодан Обамеянга как символ проваленной квалификации.

5. Журнал причесок

«Поль Погба, подвинься, я тут король», — именно с такими словами приходит Обамеянг в барбершоп за очередной стрижкой. На первый взгляд может показаться, что какой-то баклан перепутал голову Обамеянга с «Зенит-Ареной» и свил там гнездо, но стоит посмотреть на габонца в профиль, как все становится на свои места. Виски форварда стали уже полотном для творчества стилистов. Светящиеся в темноте звезды, эмблема «Боруссии», знак Бэтмена, причудливые узоры — это далеко не все, что можно рассмотреть в волосах Пьера-Эмерика. Он даже успевать прорекламировать в соцсетях барбершоп во Франции, чтобы маленькие фанаты нападающего пошли туда устраивать на своей голове такой же праздник жизни, как и у их кумира.

К слову, маленький сын Обамеянга часто вместе с отцом посещает подобные места, стрижется, рисует ту же летучую мышь и в восторге продолжает следить за своим отцом на поле «Сигнал Идуна Парка». У Аубы двое сыновей, младший из которых носит имя своего деда по отцу — Пьер. Несмотря на показные понты, из-за чего форварда часто обвиняют фанаты, он остается отменным семьянином и примером для подражания.

6. Костыли Марко Ройса

Парочка Обамеянг—Ройс давно носит звание одной из лучших связок в Бундеслиге. Предшествующий тандем Левандовски—Ройс, главная причина возникновения футбольных фанфиков, распался в 2014 году. Тогда сложно было представить, что кто-то другой сможет заменить искрометного поляка. Ауба смог, но из-за постоянных травм Марко Ройса форварду все чаще приходится творить чудеса с другими представителями команды. Сейчас Обамеянг неплохо спелся на поле с новичками Максом Филиппом и Андреем Ярмоленко. А Ройс уже давно поддерживает команду с трибун и о возвращении в строй думает реже, чем о заявке на ЧМ-2018. Габонец уже точно не едет в Россию, а шансы немца ничтожно малы из-за конкуренции и травматичности крестов.

Оба игрока очень часто становятся героями новостей. Совместное празднование гола, съемки в рэперском клипе, тусовки в местных клубах, пранки друг над другом — все это часть совместной жизни двух футболистов. К тому же пару лет назад в сети проскользнула информация о том, что Обамеянг дал слово Ройсу, что не покинет «Дортмунд», пока в клубе играет его друг. Действует ли до сих пор это соглашение? Непонятно, но сам Марко в недавнем интервью сказал, что не против принять новый вызов.

7. «Золотая пушка»

Обамеянг — лучший бомбардир прошлого сезона. Он забил 31 гол, и всего лишь два из них — с пенальти. Вдвойне было приятно, что форвард «Боруссии» наконец обошел Роберта Левандовски, чем вызвал у того приступ дикого гнева. Поляк в последнем матче прошлого сезона всеми силами пытался забить и забрать очередной трофей в свою коллекцию, но одноклубники решили проигнорировать его желание. Недовольное лицо Роберта на поле запечатлели камеры, что вызвало бурную реакцию фанатов и «Баварии», и «Боруссии». Теперь Пьер-Эмерик точно лучший, его имя в истории Бундеслиги вписано навсегда, а «золотая пушка» стоит дома и напоминает о том, что незаменимых не бывает.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press