Смолов, Тухель и «быки». Что можно пожелать Бундеслиге в 2017 году

В Германии есть свой обычай встречать Новый год. В ночь на 1 января немцы взбираются на стулья и с 12-м ударом часов спрыгивают на пол. Это называется «Впрыгивание в Новый год». «90 минут» пишет список пожеланий, с которым все 18 клубов Бундеслиги могли бы забираться на свои стулья в новогоднюю ночь.

Больше не надо таких клубов, как «РБ Лейпциг».

Во всяком случае, пока. «Быки» круты. Клубу-вундеркинду 7 лет от роду, а он уже бузит во главе Бундеслиги. Команда проводит первый сезон в высшей лиге, но уже ставит рекорды дебютантов по количеству матчей без поражений (13 игр). В ее составе всего один игрок дороже 10 млн евро, но эта команда не уходила без гола в 14 матчах из 16. «РБ Лейпциг» творит на наших глазах историю, но чтобы мы ее запомнили, «быки» должны быть единственными в своем роде. И хорошо бы, чтобы таких юных клубов, которые за пару сезонов взлетают на самый верх, был один на десятилетие, не больше. Потому что футбольный клуб – это прежде всего болельщики. Футбольный клуб – это история. Футбольный клуб – это традиции. Каждый такой взлет «Лейпцига» значит падение какой-то старой фирмы – команды, с которой связаны полувековые воспоминания и за чьей спиной стоят города и целые земли. Бундеслига и так стремительно молодеет. В ней кроме 7-летнего «Лейпцига» есть «Ингольштадт», которому едва стукнуло 12, есть «Хоффенхайм», чей возраст по документам давно перевалил за сотню, но по факту ему нет и двадцати. Если в ближайшие сезоны в высшее немецкое футбольное общество ворвется еще пара клубов-тинейджеров, это будет уже серьезной угрозой для Бундеслиги, в которой всегда старались ценить историю, стабильность и правило «50+1».

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Пусть «Бавария» выиграет Лигу чемпионов.

И успокоится. А то уже у всей Бундеслиги развивается комплекс неполноценности. Состав на полмиллиарда евро, Гвардиола, а потом и Анчелотти в тренерах, полный набор серебряных тарелок, что дают за победу в чемпионате Германии, – и вот уже несколько лет нет успехов в еврокубках.

Пусть в Бундеслиге запретят игру в три защитника.

И в пять пусть тоже запретят. В три центральных защитника играть проще: выдрессировал команду, заложил хорошую функциональную базу – и стрижешь очки с фаворитов. Но смотреть и наслаждаться, как какая-нибудь копия «Ростова» всеми силами упирается у своих ворот, можно раз за пару месяцев, не чаще. Надо быть большим извращенцем или полным фанатом «Айнтрахта» (что чаще всего совпадает), чтобы радоваться 4-му месту команды Ковача в турнирной таблице. Потому что когда где-то счет на табло всерьез начинают называть самым красивым в футболе, это значит, что футбол в этом месте серьезно болен. Нынешний главный тренер «Айнтрахта» Нико Ковач был очень неплохим и умным игроком. Но когда его установка сводится к одной-единственной фразе «У «Айнтрахта» 117-летняя история, вы можете стать ее частью», это значит только одно: что он отличный психолог и мотиватор, что он был бы неплохим спикером ЛДПР и что он пока что не тренер. Игроки «Айнтрахта» собирают самый большой урожай желтых карточек, они почти всегда бьются до искр из глаз, но ММА – это немного другой вид спорта, чем футбол. И Бундеслига в большой опасности, если опыт «Айнтрахта» и его футбол будут признаны успешным образцом для подражания.

Пусть в Дортмунде останется прежний главный тренер.

Томас Тухель – неплохой, в принципе, парень, пусть и иногда очень занудный. Его голова набита схемами и футбольными идеями, как голова Страшилы отрубями после визита к Гудвину. Но иногда кажется, что Тухель все усложняет сверх меры, и его «Боруссия», вместо того чтобы быть где-то рядом с «Баварией», плетется на 6-м месте вообще без шансов на чемпионство. И это притом что в Дортмунде есть Обамеянг с феноменальной результативностью 1 гол = 1 матч, Марко Ройс, Марио Гетце и Юлиан Вайгль, которому все прочат титул следующего короля немецкого футбола. Перед тем как уйти на рождественские каникулы, немецкие репортеры стали пугать Тухеля слухами о его отставке. Боссы «Боруссии» в ужасе их опровергли. Потому что искать еще одного сумасшедшего тренера после Клоппа и Тухеля – это слишком непросто даже для Дортмунда. А без таких наставников нельзя: нормальный человек с задачей завалить денежную «Баварию» вряд ли справится.

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Можно мы посмотрим на Смолова в Бундеслиге?

До этого мы не просили ничего невозможного. В конце концов, в Бундеслиге играют семь японцев, два австралийца и даже один парень из Ямайки. Всего лишь один русский не разрушит же всю лигу, правда?

Текст: Константин Иванов

Фото: Global Look Press