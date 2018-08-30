Сливки, волки и Пльзень. Соперники ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов

Московский ЦСКА в очередной раз будет играть на групповой стадии Лиги чемпионов. И в очередной раз армейцам попалась сложная группа, где на бумаге клуб может рассчитывать на 3-е место и Лигу Европы. Но на деле все может оказаться совершенно иначе. Чтобы все было понятно, еженедельник «Футбол» подробно представил и разобрал соперников армейского клуба.

«Реал» (Мадрид, Испания)

Звезды: Роналдузаменители

Потеря Роналду для «Реала» — главная проблема команды Хулена Лопетеги. Он много лет был символом коллектива и приносил больше всего пользы. Можете не сомневаться, в трех подряд победах испанцев в ЛЧ его заслуг больше, чем кого-либо еще. За время его пребывания в команде, в «Реал» приходили Кака, Гарет Бэйл, Хамес Родригес и многие другие. Но не один из них так и не смог превзойти португальца и стать равноценной звездой или заменой, в случае необходимости. И пока эта потеря сильно ощущается на игре «сливочных». Они уже проиграли матч за Суперкубок УЕФА, побили антирекорд посещаемости на домашнем стадионе. Да и в чемпионате, хоть и пока идут без потерь очков, выглядят не столь уверенно, как это было раньше.

Заменить португальца некем. Но у «Реала» есть Бэйл, Иско и Асенсио, которые, возможно, смогут лучше прогрессировать в отсутствие Криштиану. Теперь игра Лопетеги будет строиться через них, и именно эту троицу можно назвать главными звездами мадридского «Реала» прямо сейчас.





Главный тренер: Хулен Лопетеги

Именно тренер сейчас видится самой слабой фигурой в «Реале». Если, конечно, подобная формулировка вообще применима к «королевскому клубу». Однако Хулен Лопетеги действительно не тот, кого привыкли видеть на посту таких больших клубов. Все его трофеи – это два чемпионата Европы с испанской молодежью. Еще он работал с «Райо Вальекано» и «Порту», но оба раза проваливался и был уволен. Со сборной Испании получилось чуть лучше, но все помнят, чем эта история кончилась. Так что тренер у «Реала» — фигура очень спорная. Но нужен ли он им вообще? Они и сами могут неплохо играть – с новичком-Зиданом три ЛЧ подряд взяли.

Стиль игры

Зидан часто использовал в «Реале» схему 4-4-2 с ромбом в центре поля, который либо раздвигался в линию, либо трансформировался в 4-3-3. Лопетеги уже перебрал в «Реале» много различных схем, но оптимальной, кажется, пока не нашел. Помимо банальных расстановок, он успел попробовать схему 3-4-2-1. Однако при ней некоторые футболисты были вынуждены откалываться от привычных ролей на полей, стараясь выжать из себя что-то новое и универсальное. Получалось это не всегда, да и пользы команде не приносило.

В основном «Реал» играет через центр, где действуют те же Иско, Бэйл и Ассенио. За счет мобильности и скорости каждого из них, любой из футболистов может оказаться на острие и, благодаря уровню индивидуального мастерства, завершить комбинацию опасным ударом. А вот с центрфорвардом у испанцев большие проблемы. Если был Роналду, который и так все забивал, а Бензема исполнял больше роль статиста, то теперь Криша нет, а вот Бензема остался. «Сливочные» никого на эту позицию так и не купили, поэтому выбирать им не приходится. Но Зидан доверял французу и его работа на команду ему нравилась. Кажется, придется доверять и Лопетеги. Возможно, он даст Кариму больше свободы на поле и он сможет использовать этот шанс, чтобы вспомнить, что когда он был неплохим бомбардиром.

Ориентировочный состав: Куртуа, Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Бэйл, Бензема.

«Рома» (Рим, Италия)

Звезды: Джеко и компания

«Рома» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов пошумела круче всех и совершила самый зрелищный камбэк, выбив «Барсу» после разгромного поражения в первой игре. Так что относиться к итальянцам надо более, чем серьезно. Вспомните, как «волки» разнесли ЦСКА 4 года назад в Риме со счетом 5:1. Разве кто-то хочет повторения того результата? Лидеры у команды все те же люди, что и год назад: защитники Костас Манолас и Федерико Фасио, который наконец-то нашел свой клуб. Нестареющий Даниэле Де Росси, а также боснийский нападающий Эдин Джеко так же входят в эту компанию и представляют большую опасность. А еще есть турецкая звездочка Дженгиз Ундер, который буквально тащил на себе клуб в прошлом сезоне, особенно в конце.

Летом из клуба убежали многие топ-игроки, на которых клуб сильно рассчитывал: Наингголан, Алисон, Стротман. Причем все эти уходы получились скандальными. История с Кевином вообще темная. Говорят, что его буквально выдворили из клуба. Однако спортивный директор «Ромы» Рамон Родригес Мончи заявляет, что «никто не приставлял к голове Стротмана пистолет» и он сам захотел уйти. Но были и приобретения. Так клуб подписал, например, Н’Зонзи и Пасторе. Эти игроки может не станут панацеей для римлян, но точно прибавят остроты в атаку.

Главный тренер: Эусебио Ди Франческо

Руководит «Ромой» все тот же Ди Франческо, при котором римляне добились лучшего результата в Европе за последние 34 года, сенсационно дойдя до полуфинала ЛЧ, как раз пройдя ту самую «Барселону». Из достижений у мужика пока только победа в Серии B с «Сассуоло», но все еще впереди. А еще он безумец. В недавнем суперматче «Ромы» против «Аталанты» он так расстроился пропущенному голу, что сломал себе руку, ударив кулаком по ограждающему стеклу скамейки запасных.

Игра

Сейчас у римлян многое изменилось и с прошлым сезоном их сложно сравнить. В межсезонье «Рома» повеселилась в Международном Кубке чемпионов. Там, правда, все очень своеобразно. Проиграли «Реалу» и лондонскому «Тоттенхэму, но снова победили «Барселону». Кажется, что уже традиция. Акцент в их игре делается на мощного Эдина Джеко, ну а теперь еще появился Пасторе. Из этого можно предположить, что футбол у «Ромы» будет очень атакующим и веселым. Недавний матч с «Аталантой» (3:3) это только подтверждает.

Ориентировочный состав: Ольсен, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци, Пасторе, Де Росси, Н’Зонзи, Клюйверт, Ундер, Джеко.

«Виктория» (Пльзень, Чехия)

Звезды: Роман Губник, Михаэль Крменчик



«Виктория» делает упор на своих воспитанниках, либо на чехах. Еще бы, как тут не ставить на своих, когда твоими выпусками были всем известные Чех и Недвед. Там играют всего несколько легионеров — словаки Матуш Козачик, Роман Прохазка и Патрик Грошовски, а также нигериец Убонг Экпаи. Капитанит в клубе уже много лет защитник Роман Губник, а лучшим бомбардиром остается 25-летний форвард Михаэль Крменчик. Еще полсостава «Виктории» вызываются в сборную Чехии. Но кто-нибудь знает всех этих людей?

Главный тренер: Павел Врба

А вот главного тренера — Павела Врба – знают в России все. Еще недавно он тренировал «Анжи», хотя и не очень успешно. Врба и ранее работал в клубе с 2008 по 2013 год. Два раза брал с «Викторией» чемпионат, а в минувшем сезоне как раз взял третий чемпионский трофей.

Игра

Четыре года назад «Виктория» и ЦСКА также оказались в одной группе Лиги чемпионов. Правда там еще были космические «Бавария» и «Манчестер Сити», которые и разыграли первые два места в квартете. Чешский и российский клубы обменялись домашними победами (3:2 и 2:1). Благодаря большему количеству мячей, забитых в этих встречах на чужом поле, третье место досталось Пльзени. В прошлом сезоне чехов из Лиги чемпионов вынес «Стяуа» еще в квалификации, но им удалось хорошо попылить в Лиге Европы. В итоге все тот же «Стяуа» сам потом не прошел в основную сетку ЛЧ и оказался в одной группе с «Викторией» в ЛЕ, где занял второе место. В 1/16 финала чехи прошли «Партизан», а потом была рубка с лиссабонским «Спортингом», где португальцы одержали итоговую победу лишь в дополнительное время. Команда предпочитает игру в оборонительный футбол, что времена очень похоже на модель игры ЦСКА. В прошлом сезоне чемпионата Чехии «Виктория» пропустила всего 23 мяча. Так что соперникам чешской команды придется сильно постараться, чтобы вскрыть их оборону.

Ориентировочный состав: Козачик, Лимберски, Губник, Перница, Ржезник, Грошовски, Горава, Копиц, Чермак, Петржела, Крменчик.

Текст: Евгений Морозов

Фото: Global Look Press