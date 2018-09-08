Слезоточивый газ. 10 причин величия Бастиана Швайнштайгера

Бастиан Швайнштайгер вернулся в Мюнхен и провел свой прощальный матч. Даже привыкшая к аншлагам и эмоциональным играм «Альянц Арена» в этот раз была бессильна перед тысячами фанатов немца. В чем же феномен Швайнштайгера? Почему сбежавшего три года назад из «Баварии» футболиста не только простили, но и встретили как самого знакового игрока последних лет?

1. Швайни — Футбольный бог

Неизменное прозвище Швайнштайгера в футбольном мире — Fussballgott, в дословном переводе означающее Футбольный бог. За 15 лет в основной команде «Баварии» второе имя немца настолько прижилось, что даже после переезда в «МЮ» он слышал заветные слова от английских фанатов, хоть появлялся на поле не так уж и часто. У болельщиков «Баварии» были причины так назвать полузащитника. В своем дебютном матче за мюнхенский клуб в 2002 году Басти вышел на поле против «Штутгарта», сменив нынешнего тренера «Баварии» Нико Новача. С того момента он сыграл 342 матча за «Мюнхен» в Бундеслиге, забил 45 голов и отдал 70 передач.

2. У Швайнштайгера великие друзья

А какое еще может быть окружение у великого игрока? Лучшим другом футболиста с раннего детства был и остается горнолыжник Феликс Нойройтер. Именно его пригласил немецкий телеканал в качестве комментатора последнего матча Швайнштайгера. В копилку друзей Басти также отправляются гонщик Нико Росберг, баскетболист Дирк Новицки и актер Тиль Швайгер. И нет, это не фанфик с участием всех именитых немцев, а обычное застолье в доме Бастиана. Не стоит забывать, что поклонниками баварца считаются Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер.

3. Жена Бастиана — Ана Иванович

Практически все игроки женятся на девушках, чья основная профессия — супруга футболиста. Швайнштайгер же в 2016-м вступил в брак с сербской звездой тенниса Аной Иванович. Пара отпраздновала свадьбу в Венеции, пригласила кучу именитых гостей, а потом и отошла от спорта. Сейчас их куда чаще можно встретить в кофейне в центре Чикаго, но никак не на поле или корте. По информации СМИ, Ана Иванович стала причиной неожиданного расставания Швайни и немецкой модели Сары Бранднер. У немца явно отличный вкус.

4. Он любит и другие виды спорта

Если бы он не стал символом немецкого футбола, то с огромной вероятностью прославился бы благодаря другому виду спорта. Отец Бастиана владел магазином спортивных товаров и был большим фанатом лыжных гонок. В раннем детстве будущая легенда «Баварии» даже и не думал о футболе, а покорял заснеженные горы. Другая страсть немца — баскетбол. Его постоянно можно заметить на играх как в Германии, так и в США. Иногда даже кажется, что баскетбол уже давно привлекает Швайнштайгера гораздо больше футбола.

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5. У Басти шкаф с титулами

В последнем матче за «Баварию» на «Альянц Арену» из музея клуба притащили все кубки, выигранные немецкой командой со Швайнштайгером в составе. Кубок Лиги чемпионов, восемь серебряных тарелок, семь кубков Германии, два суперкубка Германии и один суперкубок УЕФА. Сюда не вошли заветный кубок мира-2014 и кубок Англии. Бастиан никогда не кичился своими наградами, хоть и выиграл их побольше, чем среднестатистический футбольный клуб.

6. Швайнштайгер — символ стабильности

Последние четыре года Басти играл не так часто, как в ранней молодости, но одна его черта всегда оставалась неизменной. Когда он на поле — команда имеет характер. Это касалось как «Баварии», так и сборной. Появись Швайни полухромой в матче против даже самого сильного соперника, его партнеры приобретали второе дыхание и боролись до последнего. Он сердце «Баварии» и сборной Германии, без которого и ту и другую откровенно начало лихорадить из-за отсутствия очевидного лидера на поле, способного дать отпор в любой игре.

7. Швайни — хороший и интересный человек

Сколько было таких случаев, когда отличный игрок оказывался грубым и глуповатым вне поля, не мог связать и пары слов, а о хороших поступках и речи не шло. Интервью с Бастианом ценятся немецкими журналистами на вес золота — этот собеседник может увлекательно рассказывать истории из своей жизни и при этом быть достаточно задумчивым. Швайни после перехода в «МЮ» отправил футболки с автографами фанатам, купившим форму со старым номером игрока. Кроме того, самым показательным случаем является подбадривающее письмо судье Бабаку Рафати, пытавшемуся свести счеты с жизнью.

8. Бастиан всегда «на стиле»

Классические немцы не отличаются особым чувством вкуса: чего только стоят «прекрасные» образы Томаса Мюллера. Швайнштайгер — это совсем другая история. Немец никогда не славился выдающейся внешностью, но стиль в одежде и джентльменские замашки — то, чего у него не отнять. То и дело в сети всплывают фотографии, как Швайни прогуливается по Чикаго в классическом костюме под руку с Аной Иванович. Однозначно работа с Hugo Boss в рамках контракта со сборной пошли Бастиану на пользу.

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9. Слово семьи для Швайни — закон

Семья Швайнштайгера никогда не находилась за темным занавесом. Это очень сложно сделать, когда твой старший брат тоже играет в «Баварии» и как две капли воды похож на тебя. Тобиас Швайнштайгер — старший брат Бастиана — всегда имел влияние на младшего члена семьи, но при этом защищал его от возникающих критиков. В 2015 году поговаривали, что Тобиас стал инициатором переезда брата в Манчестер. Позже сам Басти подтвердил, что Тоби фанат «МЮ». После подписания контракта они оба поехали опробовать газон на «Олд Траффорд» и сделать пару фотографий на фоне красных трибун. Мечта старшего брата сбылась.

10. Швайнштайгер — лицо Бундеслиги

Даже те, кто терпеть не может «Баварию», признают, что Швайни — тот самый игрок, который достоин представления немецкого чемпионата в глазах всего мира. «Я отдавал себя на 100%, мои сердце и душа принадлежат «Баварии», — Басти даже не лукавит. Веселый, в меру грубый, готовый бороться до самого конца, отлично ладящий как с ветеранами, так и с молодежью, — все это о Швайни и о Бундеслиге. Швайнштайгер перестал быть просто игроком, а стал именем нарицательным для обозначения всего немецкого футбола и заставил всех нефутбольных представителей Германии обратить внимание на вид спорта с мячом.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press