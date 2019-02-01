Слепили из того, что было. Как «Хетафе» собрал самое эффективное нападение в лиге

Если посмотреть на бюджеты команд Примеры, то по этому показателю «Хетафе» будет лишь на четвертом месте с конца. Зато в турнирной таблице «синие» идут в топ-6 и имеют все шансы спустя девять лет вернуться в еврокубки. Секрет успеха команды прост: к традиционно крепкой обороне «городских» добавилась результативная игра в атаке. И особенно удивительно то, что именно трио форвардов «Хетафе», доставшееся клубу бесплатно и чей суммарный возраст слегка не дотягивает до 100 лет, составляет самое эффективное нападение в лиге.
Восставшие из низов
Атакующая линия «Хетафе» является самой дешевой и самой возрастной в Ла Лиге – суммарный возраст тройки нападающих составляет 97 лет, и все они достались «синим» совершенно бесплатно. Когда твой бюджет меньше, чем годовая зарплата Месси, у тебя нет особого выбора. В начале сезона в распоряжении Хосе Бордаласа было 4 нападающих: Хорхе Молина, Анхель Родригес, Хайме Мата, с разницей в год перебравшиеся в Мадрид как свободные агенты, и Серхи Гуардиола арендованный у «Кордобы». Последний не справился с конкуренцией и уже этой зимой продолжил карьеру в «Вальядолиде».
В результате, в «Хетафе» сделали ставку на игроков, фееривших в Сегунде. Молина в позапрошлом сезоне 20 голами помог «синим» вернуться в Примеру, Анхель в том же розыгрыше второго испанского дивизиона отметился 21 мячом за «Сарагосу», а Мата в прошлом году стал лучшим бомбардиром Сегунды с 33 голами за «Вальядолид». Ко всеобщему удивлению, эти трое не сбавили оборотов даже после перехода в элитный дивизион. В нынешнем сезоне они втроем наколотили уже 19 голов. Результат, заметно превышающий голевые подвиги форвардов «Атлетико» (15), «Реала» (14) и «Валенсии» (9), стоивших своим клубам многих десятков миллионов евро. А если брать в расчет всю лигу, то лишь нападающие «Барселоны» (42), «Сельты» (21) и «Севильи (20) отличались чаще них.
Философия игры
Пепе Бордалас, как и его коллектив, очень скромен, и крайне редко отмечает и хвалит своих игроков. Он любит трудоголиков и всегда требует от своих игроков предельной самоотдачи. Испанский специалист высоко оценивает работу Хорхе Молины и Анхеля, с которыми он успел поработать несколько лет назад в «Эльче». В прошлом сезоне он впервые опробовал их связку в «Хетафе», и они не подвели его, забив в лиге и кубке 20 мячей на двоих. А в нынешней кампании Молина и Анхель близки к тому, чтобы превзойти тот результат, уже настреляв 19 голов. Довольно успешно в их компанию вписался и Хайме Мата, отличившийся восемь раз по ходу этого сезона.
«Хетафе» занимает последнее место в лиге по владению мячом — в среднем 41.1% за игру. Но при этом они в числе лидеров по голам с игры. Причем всего лишь один мяч был забит ими во время контрвыпада. Иными словами, команда Бордаласа выжимает максимум из владения игровым снарядом. Атаки «синих» очень часто начинаются от собственных ворот – голкипер, вынося мяч, ищет своего нападающего. Так Хорхе Молина получил больше 60 передач именно от Давида Сории. С ростом в 188 см ему не составляет большого труда выиграть верховую борьбу и делать результативные скидки на своих партнеров. С 69 успешными пасами головой Молина оказался на третьем месте по этому показателю, уступая только Каррильо из «Леганеса» и Кальери из «Алавеса».
Роль нападения
«Хетафе» играет по схеме 4-4-2, при которой один из трех нападающих всегда начинает матч со скамейки запасных. Однако они отлично друг друга заменяют и дополняют, при любом сочетании принося результат команде. По стилю игры «Хетафе» немного напоминает «Атлетико» Симеоне, строя свою игру от обороны. Но, в отличие от «матрасников», в команде Бордаласа именно нападающие играют ключевую роль для результата в матче. Из 25 общих голов «городских» в этом сезоне на Молину, Мату и Анхеля приходятся 76%. Для сравнения, в «Атлетико» Гризманн, Корреа, Калинич и Коста не забили и половину из 32 голов команды. И даже в «Барселоне» процент забитых мячей нападающими ниже чем у «синих» – 72.4%.
«Хетафе» занимает одно из последних мест по количеству ударов, необходимых на один забитый гол. «Синие» тратят на него в среднем по 81 минуте, что меньше, чем у половины команд Примеры. Но при этом результативности трио сполна хватает для того, чтобы «Хетафе» оставался в еврокубковой зоне. А своими голами нападающие «Хетафе» наглядно показывают, что возраст и цена не всегда говорят о качестве игроков.
Суммарный возраст основных нападающих других команд и сумма их голов
|Команда
|Основные нападающие*
|Возраст
|Кол-во голов
|Суммарный возраст
|Сумма голов
|Голы команды
|% от голов команды
|Барселона
|Месси – Суарес – Дембеле
|31 – 32 – 21
|19 – 15 – 8
|84
|42
|58
|72.4%
|Сельта
|Аспас – Гомес – Систо
|31 – 22 – 23
|10 – 9 – 2
|76
|21
|33
|63.6%
|Севилья
|Бен-Йеддер – Силва – Промес
|28 – 23 – 27
|10 – 9 – 1
|78
|20
|36
|55.5%
|Хетафе
|Молина – Мата – Анхель
|36 – 30 – 31
|8 – 6 – 5
|97
|19
|25
|76%
|Атлетико
|Гризманн – Корреа – Коста
|27 – 23 – 30
|10 – 2 – 1
|80
|13
|32
|40.6%
|Реал
|Бензема – Бэйл – Васкес
|31 – 29 – 27
|9 – 4 – 1
|87
|14
|34
|41.1%
|Алавес
|Собрино – Кальери – Борха
|26 – 25 – 26
|3 – 4 – 4
|57
|11
|22
|34.3%
|Леванте
|Марти – Хасон – Майораль
|28 – 24 – 21
|9 – 1 – 1
|74
|11
|32
|50%
|Бетис
|Морон – Тельо – Санабрия
|25 – 27 – 22
|4 – 2 – 2
|74
|8
|25
|32%
|Валенсия
|Родриго – Мина – Гамейро
|27 – 23 – 31
|4 – 2 – 2
|81
|8
|22
|36.3%
*3 игрока нападения с наибольшим количеством минут в этом сезоне.
Текст: Павел Зайцев
Фото: Global Look Press