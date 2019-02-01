Слепили из того, что было. Как «Хетафе» собрал самое эффективное нападение в лиге

Если посмотреть на бюджеты команд Примеры, то по этому показателю «Хетафе» будет лишь на четвертом месте с конца. Зато в турнирной таблице «синие» идут в топ-6 и имеют все шансы спустя девять лет вернуться в еврокубки. Секрет успеха команды прост: к традиционно крепкой обороне «городских» добавилась результативная игра в атаке. И особенно удивительно то, что именно трио форвардов «Хетафе», доставшееся клубу бесплатно и чей суммарный возраст слегка не дотягивает до 100 лет, составляет самое эффективное нападение в лиге.

Восставшие из низов



Атакующая линия «Хетафе» является самой дешевой и самой возрастной в Ла Лиге – суммарный возраст тройки нападающих составляет 97 лет, и все они достались «синим» совершенно бесплатно. Когда твой бюджет меньше, чем годовая зарплата Месси, у тебя нет особого выбора. В начале сезона в распоряжении Хосе Бордаласа было 4 нападающих: Хорхе Молина, Анхель Родригес, Хайме Мата, с разницей в год перебравшиеся в Мадрид как свободные агенты, и Серхи Гуардиола арендованный у «Кордобы». Последний не справился с конкуренцией и уже этой зимой продолжил карьеру в «Вальядолиде».

В результате, в «Хетафе» сделали ставку на игроков, фееривших в Сегунде. Молина в позапрошлом сезоне 20 голами помог «синим» вернуться в Примеру, Анхель в том же розыгрыше второго испанского дивизиона отметился 21 мячом за «Сарагосу», а Мата в прошлом году стал лучшим бомбардиром Сегунды с 33 голами за «Вальядолид». Ко всеобщему удивлению, эти трое не сбавили оборотов даже после перехода в элитный дивизион. В нынешнем сезоне они втроем наколотили уже 19 голов. Результат, заметно превышающий голевые подвиги форвардов «Атлетико» (15), «Реала» (14) и «Валенсии» (9), стоивших своим клубам многих десятков миллионов евро. А если брать в расчет всю лигу, то лишь нападающие «Барселоны» (42), «Сельты» (21) и «Севильи (20) отличались чаще них.

Философия игры

Пепе Бордалас, как и его коллектив, очень скромен, и крайне редко отмечает и хвалит своих игроков. Он любит трудоголиков и всегда требует от своих игроков предельной самоотдачи. Испанский специалист высоко оценивает работу Хорхе Молины и Анхеля, с которыми он успел поработать несколько лет назад в «Эльче». В прошлом сезоне он впервые опробовал их связку в «Хетафе», и они не подвели его, забив в лиге и кубке 20 мячей на двоих. А в нынешней кампании Молина и Анхель близки к тому, чтобы превзойти тот результат, уже настреляв 19 голов. Довольно успешно в их компанию вписался и Хайме Мата, отличившийся восемь раз по ходу этого сезона.

«Хетафе» занимает последнее место в лиге по владению мячом — в среднем 41.1% за игру. Но при этом они в числе лидеров по голам с игры. Причем всего лишь один мяч был забит ими во время контрвыпада. Иными словами, команда Бордаласа выжимает максимум из владения игровым снарядом. Атаки «синих» очень часто начинаются от собственных ворот – голкипер, вынося мяч, ищет своего нападающего. Так Хорхе Молина получил больше 60 передач именно от Давида Сории. С ростом в 188 см ему не составляет большого труда выиграть верховую борьбу и делать результативные скидки на своих партнеров. С 69 успешными пасами головой Молина оказался на третьем месте по этому показателю, уступая только Каррильо из «Леганеса» и Кальери из «Алавеса».

Роль нападения

«Хетафе» играет по схеме 4-4-2, при которой один из трех нападающих всегда начинает матч со скамейки запасных. Однако они отлично друг друга заменяют и дополняют, при любом сочетании принося результат команде. По стилю игры «Хетафе» немного напоминает «Атлетико» Симеоне, строя свою игру от обороны. Но, в отличие от «матрасников», в команде Бордаласа именно нападающие играют ключевую роль для результата в матче. Из 25 общих голов «городских» в этом сезоне на Молину, Мату и Анхеля приходятся 76%. Для сравнения, в «Атлетико» Гризманн, Корреа, Калинич и Коста не забили и половину из 32 голов команды. И даже в «Барселоне» процент забитых мячей нападающими ниже чем у «синих» – 72.4%.

«Хетафе» занимает одно из последних мест по количеству ударов, необходимых на один забитый гол. «Синие» тратят на него в среднем по 81 минуте, что меньше, чем у половины команд Примеры. Но при этом результативности трио сполна хватает для того, чтобы «Хетафе» оставался в еврокубковой зоне. А своими голами нападающие «Хетафе» наглядно показывают, что возраст и цена не всегда говорят о качестве игроков.

Суммарный возраст основных нападающих других команд и сумма их голов

Команда Основные нападающие* Возраст Кол-во голов Суммарный возраст Сумма голов Голы команды % от голов команды Барселона Месси – Суарес – Дембеле 31 – 32 – 21 19 – 15 – 8 84 42 58 72.4% Сельта Аспас – Гомес – Систо 31 – 22 – 23 10 – 9 – 2 76 21 33 63.6% Севилья Бен-Йеддер – Силва – Промес 28 – 23 – 27 10 – 9 – 1 78 20 36 55.5% Хетафе Молина – Мата – Анхель 36 – 30 – 31 8 – 6 – 5 97 19 25 76% Атлетико Гризманн – Корреа – Коста 27 – 23 – 30 10 – 2 – 1 80 13 32 40.6% Реал Бензема – Бэйл – Васкес 31 – 29 – 27 9 – 4 – 1 87 14 34 41.1% Алавес Собрино – Кальери – Борха 26 – 25 – 26 3 – 4 – 4 57 11 22 34.3% Леванте Марти – Хасон – Майораль 28 – 24 – 21 9 – 1 – 1 74 11 32 50% Бетис Морон – Тельо – Санабрия 25 – 27 – 22 4 – 2 – 2 74 8 25 32% Валенсия Родриго – Мина – Гамейро 27 – 23 – 31 4 – 2 – 2 81 8 22 36.3%

*3 игрока нападения с наибольшим количеством минут в этом сезоне.

Текст: Павел Зайцев

Фото: Global Look Press