Следите за руками. Громкие истории харассмента в мировом футболе

Скандалы, связанные с домогательствами, все больше затрагивают карьеры футбольных звезд. Любое неосторожное прикосновение со стороны спортсмена может повлечь за собой иски на сотни тысяч долларов. И это в лучшем случае. В худшем – обвинение нередко заканчиваются предъявлением реальных сроков заключения. Недавняя история с Неймаром – лишнее тому подтверждение. Вспоминаем еще три истории, связанные с харассментом.

«Будь согласен на все» (Халида Попал против АФФ)

В конце ноября прошлого года в Афганистане произошел крупный скандал с участием женской национальной сборной. Неоднократные жалобы со стороны футболисток привели к обвинениям главы футбольной федерации страны Керамуудина Карима и его коллег в сексуальных домогательствах и насилии. Генеральная прокуратура запустила расследование, вследствие чего, президент национальной федерации был вынужден уйти со своего поста на 90 дней. Шокирующими откровениями поделилась Халида Попал, бежавшая в Данию в поисках политического убежища.

По словам бывшего капитана сборной, ей и другим девушкам предлагали материальное благополучие в обмен на секс. Следующее признание беженки выглядело еще более ужасающим. «Несовершеннолетние мальчики тоже подвергались сексуальным домогательствам со стороны тренеров и председателя АФФ», — заявила Халида. Чаще всего жертвами оказываются юноши и девушки из малообеспеченных семей, пояснила она: «Чтобы перейти из команды в возрастной категории до 17 или до 16 лет в национальную сборную, нужно выполнить три условия: хорошо выглядеть, быть из бедной семьи и быть на все согласным».

Ситуация осложнилась ментальными особенностями афганцев. В стране, как и в целом на Ближнем Востоке, характерно умалчивание о такого рода проблемах. Домогательства и сексуальное насилие воспринимаются в целом, как позор для семьи. Более того, некоторые футболисты и футболистки жалуются, что скандал стал для них своего рода клеймом на всю жизнь. «Из-за внимания со стороны СМИ мы больше не можем ходить на работу или в университет. Тем, у кого есть возможность, приходится бежать из страны», — отметила девушка. Прокурорская проверка завершилась отстранением от должностей еще четырех высокопоставленных чиновников АФФ.

Растерзанный на части (Бриттес Жуниор против Даниэля Фрейтаса)

В прошлом году Бразилию потрясла история со зверским убийством футболиста «Сан-Паулу» Даниэля Фрейтаса. 24-летнего спортсмена нашли мертвым в кустах в городе Сан-Жозе-дус-Пиньяйс. Жители штата Парана боялись выходить на улицы после случившегося. На теле убитого были обнаружены следы многочисленных пыток, а детородные органы были вырезаны. Мужчина оказался практически обезглавлен. В таком ужасающем состоянии жертву преступления нашла местная полиция. Бразильский клуб сразу же отреагировал на это событие следующим посланием: «Скорбите об утрате Дэниэля, предлагайте свою поддержку его друзьям и родным в этот тяжелый момент».

Подробности дела, всплывшие в ходе расследования, еще больше взбудоражили общественность. Спустя несколько дней был задержан главный подозреваемый — 38-летний предприниматель Эдисон Бриттес Жуниор. Арестованный оказался отцом девушки Алланы, пригласившей Фрейтаса в свой дом на празднование 18-го дня рождения. По словам бизнесмена, вскоре после начала праздника Фрейтас поднялся на второй этаж, где находилась супруга Бритесса. Футболист запер дверь и начал приставать к его жене. Послышались крики помощи и разгневанный муж одним ударом вломился в комнату.

«Дверь была закрыта и мне пришлось ее выломать. Когда я вошел в комнату, то Даниэль лежал на моей жене, а она кричала, прося о помощи. Для меня это была не просто жена. Это были все девушки Бразилии. На ее месте могла оказаться любая», — признался задержанный. Друзья предпринимателя пытались не дать ему совершить преступление, но было поздно. Избив до полусмерти Фрейтаса, Бриттес положил тело в багажник и отвез его подальше от дома, спрятав на пустыре. Как позднее сообщил обвиняемый, о своем поступке он не сожалеет, поскольку «пытался сохранить моральную целостность своей семьи».

Деньги в обмен на молчание (Кэтрин Майорга против Криштиану Роналду)

До недавнего времени феминисткое движение #MeToo практически не затрагивало громкие процессы в Европе. Харви Вайнштейн, Кевин Спейси и другие голливудские звезды не привлекали особого внимания европейцев. Все изменилось в 2018 году, когда одну из главных футбольных звезд Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги. 34-летняя девушка после долгого небезвозмездного молчания решилась заговорить. Репутации португальца был нанесен серьезный ущерб. Как выяснилось в дальнейшем, не без основания. История оказала негативное воздействие на имидж футболиста по всему миру.

Майорга познакомилась с футболистом в фешенебельном отеле Лос-Анджелеса летом 2009 года. Кэтрин стояла у дверей ночного клуба, привлекая посетителей заведения. Роналду пригласил девушку подняться вместе с друзьями в пент-хаус, чтобы продолжить знакомство в более расслабленной атмосфере. После джакузи, по словам Майорги, португалец стал вести себя агрессивно. После того, как друзья Роналду ушли, Криштиану затащил ее в спальню и изнасиловал. Сразу после этого португалец принялся извиняться, утверждая, что обычно он «хороший человек». В отличии от большинства аналогичных случаев, в деле Майорги имеются веские доказательства. На следующий день после случившегося девушка обратилась в полицию, а затем прошла осмотр у врача. В медицинском центре подтвердили факт изнасилования.

Раскрыть имя обидчика модель решилась только через несколько недель – после консультации с адвокатом. Защитник потерпевшей, учитывая против кого будет вестись процесс, посоветовала ей решить вопрос с помощью компенсации в обмен на молчание. Переговоры с представителями спортсмена длились полгода и закончились подписанием договора о неразглашении, согласно которому Кэтрин Майорга получила 373 тысячи долларов. В итоге под угрозой оказался контракт футболиста с компанией Nike, а сборная Португалии отстранила своего лидера от участия в соревнованиях вплоть до завершения расследования. На данный момент ажиотаж вокруг дела сошел на нет. В прошлом месяце в суд Лас-Вегаса поступило уведомление о добровольном прекращении разбирательства. Правда, до сих пор неизвестно, удалось ли стороне обвинения прийти к договоренности с 34-летним футболистом. Криштиану же тем временем вернулся в команду Фернанду Сантуша и сейчас вместе со сборной готовится к участию в «Финале четырех» Лиги Наций.

Текст: Анатолий Акулов

Фото: Global Look Press, Twitter