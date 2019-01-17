Следите за большими пальцами. Как игроки губят карьеры лайками в соцсетях

Самым глупым и нелепым скандалом прошлого года стало отстранение Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от основы «Спартака» за лайк под постом в инстаграме с критикой Массимо Карреры. Впрочем, это был далеко не единственный случай в 2018-м, когда футболисты нарывались на неприятности из-за кнопки «Мне нравится» в соцсетях.

«Солари скорее выпустит себя, чем Иско»

Лайк от Иско

Самый свежий пример проявления недовольства своим положением в команде с помощью соцсетей – на счету хавбека «Реала» Иско. С приходом в клуб Сантьяго Солари игровое время полузащитника резко сократилось. Поначалу футболист придерживался священного правила «Усердно тренируйся и заслужи свое место в команде». Но когда в первых числах января испанец не попал в основу «сливочных» даже на кубковый матч с «Леганесом», то дал волю эмоциям.

«Он ставит Дани Себальоса и Каземиро, который не в форме, и хоть Солари закончил играть 20 лет назад, он скорее выпустит себя, чем Иско» — гласил пост одного из пользователей твиттера, который лайкнул Иско. Спустя некоторое время испанец спохватился и убрал свой лайк, но интернет все помнит. «Отсутствие Иско? В команде есть 24 футболиста. Моя работа заключается в том, чтобы выбирать состав, хоть это и не всегда приятно», — буднично отреагировал Солари на послематчевой пресс-конференции. Вероятно, до конца нынешнего сезона такой ответ станет для тренера универсальным на вопросы о невыходе испанца на поле.

«Пришло время Моуринью уйти»

Лайк от Антонио Валенсии

Впрочем, чаще игроки переживают своих тренеров, а не наоборот (Глушаков не даст соврать). Именно по такому сценарию сложилась судьба Жозе Моуринью в «МЮ». Проклятие «третьего сезона» португальского тренера ощутили на себе не только болельщики, но и футболисты «красных дьяволов». Особенно страдал Поль Погба, плотно осевший на скамейке запасных. На удивление, у него хватило выдержки не усугублять свое положение. А вот у Антонио Валенсии – нет.

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«Нужно что-то менять. Пришло время Моуринью уйти» — такая подпись была под фото в одной из фан-групп эквадорца в инстаграме. На следующий день пришлось извиняться: «Вчера я поставил лайк под постом в инстаграме, не прочитав текст, сопровождающий фото. Это не мои взгляды, и я приношу извинения за случившееся». Не сказать, что Валенсии это сильно помогло: с того момента он лишь дважды выходил на поле. Его возвращение в основу в матче АПЛ состоялось 2 января, уже при новом тренере.

«Куртуа вообще знает, что он вратарь?»

Лайк от Серхио Рамоса

Куда реже футболисты предъявляют претензии в соцсетях друг к другу (правильно, ведь всегда можно разобраться лицом к лицу). Но даже здесь есть отличившиеся. К примеру, капитан «Реала» Серхио Рамос. Болезненно восприняв поражение от «Барселоны» (1:5), защитник лайкнул фотографию в одном из посвященных ему фан-аккаунтов в инстаграме. При этом в том же посте критиковались действия Начо, Варана и Куртуа: «Он вообще знает, что он вратарь, или нет? Бесполезный». Похвалы удостоились лишь Рамос с Марсело. Неизвестно, как отреагировали на это партнеры Серхио по команде, но вряд ли это сильно сказалось на его авторитете в раздевалке.

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Наверняка и для Мауро Икарди без последствий обошлись его посиделки в соцсетях во время недавнего чемпионата мира. Особое внимание болельщиков привлек его лайк под фотографией в инстаграме Ивана Перишича, опубликованной после разгромной победы Хорватии над Аргентиной (3:0). Фанаты предположили, что форвард злорадствовал над соотечественниками из-за непопадания в состав «альбиселесте» на ЧМ-2018. Но у Икарди есть железное алиби: помимо стандартного «Я поставил лайк фотографии, не прочитав подпись», он может ссылаться на то, что они с Перишичем одноклубники и хорошие друзья.





«Forza Lazio»

Лайк от Хавьера Пасторе

В разы проще для футболиста неосторожным действием или лайком нарваться в сети на гнев болельщиков. И здесь не поможет даже оправдание «тесной дружбой». Таким образом в декабре пострадал хавбек «Ромы» Хавьер Пасторе, лайкнувший пост соотечественника Хоакима Корреа из «Лацио». Не заметив подпись Forza Lazio, полузащитник моментально получил обратную связь от фанатов «волков». Совпадение или нет, но с тех пор Пасторе нечасто появляется на поле. Хотя, быть может, ему просто нужно куда больше месяца, чтобы набрать форму после травмы.

А вот Роберто Сориано не повезло еще больше. Футболист «Вильярреала», отыгравший в первой половине сезона в аренде за «Торино», подвергся денежному штрафу за то, что лайкнул пост в инстаграме Криштиану Роналду. Все бы ничего, но на фото португалец вместе с Пауло Дибалой праздновал победу в туринском дерби над «Торино». Игрок извинился перед болельщиками и командой, отметив, что сделал это по ошибке, «скроллив» страницу. Вышло неубедительно: арендное соглашение не продлили, и с нового года Сориано будет выступать за сражающуюся за выживание в Серии А «Болонью».

Еще дальше пошел экс-главный тренер «Зенита» Роберто Манчини. После мартовской ничьей с «Ростовом» (0:0) итальянец отправился «в народ», чтобы пообщаться с болельщиками в соцсетях. Собеседником он избрал одного из фанатов клуба, опубликовавшего пост с подписью «Манчини, иди на…» на итальянском. Роберто ответил кратко: «Ты и твоя сестра», послав болельщика в ответ. В «Зените» поспешили замять скандал, а по окончании сезона с Манчини распрощались.

Поздравление Путина

Лайк от Артема Беседина

Во всем мире уверяют: спорт вне политики. Но когда ты в соцсетях, границы размываются. Форвард молодежной сборной Азербайджана Ренат Дадашов убедился в этом на собственном опыте. Игрок поставил лайк под фотографией и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, выложенной в инстаграме армянского рэпера Лево, проживающего в Германии. «Я учился в одной школе с Лево, который и выставил фото армянского политика. Я даже не знал, кто это. Даже не понял, что сделал и как получился этот лайк. Это фото было выставлено в мае. Я только сегодня увидел, что поставил лайк. Случайно получилось, и я не должен был этого делать», — оправдывался Дадашов.

В похожую историю влип нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин. Он тоже оказался вовлечен в «политические игры», а косвенная вина в этом снова лежит на рэпере. На сей раз в центре внимания был инстаграм Тимати, где тот поздравлял с днем рождения президента РФ Владимира Путина. «Возникла очень странная ситуация. То, что я поставил лайк этому фото, ничего не значит. Я слушаю Тимати, и если присмотреться, то ставил лайки всем предыдущим его фотографиям. Неважно, кто там на фото. Я ставил лайк исполнителю, а не Путину или еще кому-то», — отметил Беседин. Остается лишь пожелать футболистам быть более разборчивыми в своих музыкальных вкусах.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press